I migliori film di Regina Hall

I più la ricorderanno come Brenda Meeks, una delle protagoniste di molti film della saga demenziale più famosa del cinema, “Scary Movie”, ma Regina Hall ha dimostrato di essere un’attrice estremamente versatile. Nata a Washington nel 1970 da padre di origini afroamericane e mamma figlia di nativi americani, Regina è in realtà una giornalista mancata. Il suo grande sogno, da ragazza, era infatti proprio quello di diventare una giornalista di successo, e si è laureata in giornalismo alla New York University. Il successo è poi arrivato, ma percorrendo altre strade.

Finora Regina Hall ha recitato in oltre 30 pellicole per il cinema e in diverse serie tv. Tra quelle di maggior successo, ricordiamo “Ally McBeal”, in cui ha interpretato il ruolo di Coretta Lipp, arrivando a ricevere la nomination come miglior attrice non protagonista in una serie tv comica agli NME Images Awards.

Attualmente, Regina Hall è al cinema con “La piccola boss”, in cui interpreta Jordan Sanders, una donna in carriera che tratta i propri dipendenti in maniera dispotica e prepotente. Fino a quando un incantesimo non la trasforma in tredicenne. Sempre nel 2019 la troviamo accanto a Samuel L. Jackson in “Shaft”. Ripercorriamo la carriera di Regina Hall attraverso i suoi migliori film:

Scary Movie (2000-2006)

Non possiamo non cominciare la carrellata dei migliori film di Regina Hall con la saga che le ha dato la popolarità, “Scary Movie”. L’attrice è presente nei primi quattro film, usciti rispettivamente il 2000. 2001, 2003 e 2006. I primi tre con la regia di Keenen Ivory Wayans e il quarto di David Zucker. Nei film, Regina interpreta Brenda Meeks, una delle ragazze vittime dell’assassino mascherato nel primo capitolo e che “resusciterà” magicamente a partire dal secondo film. Una saga che si diverte a parodiare i film horror e che è diventata un cult per gli appassionati del genere demenziale.

Giustizia privata (2009)

Regina Hall è anche nel cast di “Giustizia privata”, film del 2009 diretto da F. Gary Gray (attualmente al cinema con “Men in Black - International”). L’attrice è Kelly, moglie del procuratore Nick Rice, interpretato da Jamie Foxx. L’altro protagonista è Gerard Butler, un uomo a cui viene brutalmente uccisa la famiglia di fronte ai suoi occhi e che prova a farsi giustizia da solo. Un thriller molto ben articolato che tiene lo spettatore incollato alla sedia per tutta la durata del film.

Think like a man (2012)

Tratto dal libro omonimo di Steve Harvey, “Think like a man” di Tim Story racconta la storia di quattro amici appassionati di basket che scoprono che le rispettive mogli e compagne seguono i consigli raccolti in un libro dal titolo “Act Like a Lady and Think Like a Man”. Regina Hall è Candace, una delle donne pronte a mettere in atto tutto quanto scritto nel volume. Una commedia romantica molto riuscita che ha avuto anche un seguito nel 2014, “La guerra dei sessi - Think like a man too”, con lo stesso cast.

Il viaggio delle ragazze (2017)

Regina Hall, Jada Pinkett Smith, Queen Latifah e Tiffany Haddish sono rispettivamente Ryan, Lisa, Sasha e Dina, le protagoniste di “Il viaggio delle ragazze”. Quattro amiche si ritrovano dopo anni e per suggellare l’amicizia decidono di intraprendere un viaggio a New Orleans, dove si tiene il festival Essence, dedicato alla musica e alla cultura afro-americana. Qui si dividono tra balli, musica e alcool e fanno rinascere il gruppo da loro chiamato Flossy Posse. Una commedia tutta al femminile che ha incassato 140.9 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il coraggio della verità (2018)

Diretto da George Tillman Jr., “Il coraggio della verità” è la storia di Starr, una sedicenne afro-americana ben amalgamata nella sua classe ma anche nella comunità black da cui proviene. Un giorno si trova ad assistere ad una sparatoria avvenuta per un abuso di potere da parte di un poliziotto e la sua vita è messa di fronte a un bivio. Starr è interpretata da una bravissima Amandla Stenberg, molto apprezzata dalla critica. Regina Hall è la madre Lisa. La pellicola è tratta dal romanzo di Angie Thomas “The hate U give”.