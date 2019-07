La piccola boss: trama, trailer, cast del film

Il 25 luglio 2019 esce nelle sale italiane La piccola boss, esilarante commedia diretta da Tina Gordon Chism, con Issa Rae, Regina Hall, Justin Hartley e la baby attrice Marsai Martin.

La piccola boss: la trama

La piccola boss è una divertente commedia che racconta la folle vita di Jordan Sanders. Si tratta di una potente donna in carriera, a capo di un'azienda con tantissimi dipendenti. Tutto ciò non fa che colmare di stress le sue giornate. Tante le pressioni da sopportare, cosa che i suoi dipendenti non possono comprendere. Dal loro punto di vista lei è semplicemente un capo dispotico e prepotente. La realtà però è ben diversa e tutto questo delirio lavorativo pesa anche sulle sue spalle. Nasconde infatti un passato drammatico e non avrebbe mai voluto diventare la persona che oggi tutti temono.

Un giorno però una bambina, armata di bacchetta magica, le scaglia contro un incantesimo. Questo la trasforma in una tredicenne. Jordan torna così nel suo vecchio corpo, con gli stessi capelli indomabili e gli occhiali un po’ da nerd. Alcune caratteristiche che l’avevano resa un bersaglio facile per i bulli ai tempi della scuola. Tormentata soltanto perché brillante. Profonde ferite che l’hanno portata a comportarsi in maniera crudele con i suoi dipendenti.

A conoscere il segreto è la sua assistente April, alla quale deve affidare le redini dell’azienda a pochi giorni da un’importantissima presentazione. Jordan si ritroverà a frequentare nuovamente la scuola media, rivivendo così l’anno disastroso che ha segnato per sempre la sua vita. Dentro però è una persona diversa, un’adulta, ben più consapevole delle proprie capacità. Si cimenterà così in un lungo viaggio, alla scoperta del suo vero io, facendo pace con i suoi demoni.

La piccola boss: il cast

La giovane protagonista del film è Marsai Martin, nota per essere la più giovane produttrice esecutiva della storia del cinema. Ha infatti raggiunto tale posizione a soli 14 anni. Una vera e propria imprenditrice, oltre che un’attrice di talento e in fase di maturazione. Il pubblico l’ha conosciuta grazie alla serie tv Black-ish, in onda dal 2014, con l’esordio al cinema due anni dopo in Nina. La piccola boss è recitato e prodotto dalla Martin, vero fenomeno mondiale.

Il suo ruolo da adulta è interpretato da Regina Hall, attrice statunitense classe 1970, divenuta celebre grazie al personaggio di Brenda in Scary Movie. Svariati i film cui ha preso parte, soprattutto commedie, dai quattro della parodia horror a Think Like a Man, sul confronto-scontro tra uomini e donne. Nel 2019 è inoltre presente in Shaft, al fianco di Samuel L. Jackson.

Fa parte del cast inoltre Justin Hartley, attore classe 1977, noto soprattutto per i suoi ruoli in televisione. La fama giunge grazie a Smalville, serie nella quale interpreta Freccia Verde, per poi prendere parte a svariate produzioni, come This Is Us, serie di successo in onda dal 2016.

La piccola boss: omaggi cinematografici

Il film nasce dalla fantasia di Marsai Martin, una giovane ragazza particolarmente brillante, divenuta produttrice a soli quattordici anni. I suoi genitori sono appassionati di anni ’80, il che vuol dire che lei è cresciuta guardando numerosi classici del tempo. È innamorata di Big, film cult con Tom Hanks, cui si è ispirata per La piccola boss, anche se la struttura viene proposta in versione inversa, dall’età adulta all’adolescenza.

Un altro importante riferimento cinematografico è Il Diavolo veste Prada. Tina Gordon come Miranda Priestly, quando entra in ufficio furente, facendo tremare tutti i suoi dipendenti.