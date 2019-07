Oltre 40 film Western, dai grandi classici ai titoli più recenti: la proposta Sky Cinema Collection da sabato 20 luglio a venerdì 2 agosto. Tutti disponibili anche On Demand nella collezione WESTERN. Dagli anni ‘50 in poi, con classici come SFIDA ALL'O.K. CORRAL con Burt Lancaster e Kirk Douglas a IL GRANDE PAESE con Gregory Peck e Charlton Heston, fino ai grandi capolavori di Sergio Leone con la Trilogia del dollaro con Clint Eastwood, tutti in versione restaurata. E ancora, tra i più recenti, COWBOYS & ALIENS con Harrison Ford e Daniel Craig e HOSTILES – OSTILI, interpretato da Christian Bale, Wes Studi e Rosamund Pike. Abbiamo selezionato 7 film Western da vedere a luglio su Sky Cinema Collection, canale 303.

I due volti della vendetta (1961)

L’uomo che uccise Liberty Valance (1962)

Trilogia del dollaro (1964-1966)

Balla coi lupi (1990)

Hostiles - Ostili (2017)

I due volti della vendetta (1961)

Prima e unica regia di Marlon Brando, “I due volti della vendetta” è un film del 1961 che vede lo stesso Brando tra i protagonisti insieme a Karl Malden, Katy Jurado, Ben Johnson, Slim Pickens e Larry Duran. Siamo a Sonora, in Messico, verso la fine dell'Ottocento. Dad Longworth e Rio, the Kid, sono svaligiatori di banche, legati da duratura amicizia. Quando si trovano accerchiati dai rurales, dopo un colpo andato a segno, Rio spinge Dad a cercare aiuto. Il più vecchio però, trovatosi solo con l'intero bottino, abbandona il compagno, consegnandolo a cinque anni di dura prigionia. Un western a cavallo tra tradizione e modernità, ispirato alla storia di Billy the kid e Pat Garrett.

L’uomo che uccise Liberty Valance (1962)

Da non perdere anche un altro grande classico del 1962, diretto da John Ford, “L’uomo che uccise Liberty Valance”. Con John Wayne, John Carradine, Edmond O'Brien, James Stewart, Lee Van Cleef, Lee Marvin. La storia è quella di un giovane avvocato, Ransom Stoddard, che diventa senatore degli Stati Uniti. Intervistato da un giornalista, rivela la realtà sul leggendario scontro di Shinbone con il temuto fuorilegge Liberty Valance, avvenuto nell'Ovest alla fine dell'Ottocento. Uno degli ultimi film di John Ford, una pellicola nostalgica e amara per gli amanti del genere.

Trilogia del dollaro (1964 - 1966)

Non possiamo non inserire, nella lista di film western da vedere a luglio su Sky, anche la cosiddetta Trilogia del dollaro di Sergio Leone, nota anche come Trilogia dell’uomo senza nome. Comprende i primi tre film western diretti da Leone e interpretati da Clint Eastwood: “Per un pugno di dollari” (1964), “Per qualche dollaro in più” (1965) e “Il buono, il brutto, il cattivo” (1966). I tre film sono accomunati dalla presenza di Eastwood nei panni dell’Uomo senza nome, che indossa gli stessi abiti e lo stesso cappello in tutta la trilogia. Altro elemento comune sono le colonne sonore di Ennio Morricone, musiche entrate nella storia del cinema che hanno contribuito ad accrescere la fama e il prestigio del grande compositore. I tre film diretti da Sergio Leone hanno dato il via al genere spaghetti-western, che ebbe successo soprattutto tra gli anni sessanta e settanta.

Balla coi lupi (1990)

Più recente rispetto ai film di Sergio Leone, “Balla coi lupi” è diventato un cult, vincendo 7 Premi Oscar. Diretto e interpretato da Kevin Costner, riportò in auge il western riuscendo a non sfigurare di fronte ai maestri del genere. Tratto dal romanzo di Michael Blake, è ambientato durante la guerra di Secessione. Il tenente John J. Dunbar si aggrega a una tribù di Sioux, diventando loro amico e arrivando a comunicare persino con i lupi. Un racconto epico che si posiziona nettamente da parte degli indiani e che fa riflettere profondamente sul significato della vita.

Hostiles - Ostili (2017)

Nella lista dei film western da vedere a luglio su Sky non può mancare una pellicola recente. Abbiamo scelto “Hostiles - Ostili”, un film del 2017 diretto da Scott Cooper e interpretato da Christian Bale, Wes Studi e Rosamund Pike. Il capitano Joe Blocker è quasi in pensione quando il presidente degli Stati Uniti gli ordina di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Un western dall’atmosfera malinconica con un’ottima fotografia e un grande cast.