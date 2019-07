Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 13 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 13 luglio, in TV su Sky. Commedie, western e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in TV

Un weekend da bamboccioni, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, arriva “Un weekend da bamboccioni”; film del 2010 diretto da Dennis Dugan, con Adam Sandler, Kevin James e Chris Rock. Cinque amici d'infanzia si riuniscono trent'anni dopo per scoprire che essere cresciuti non significa necessariamente essere maturati. Commedia sulle famiglie e per le famiglie.

Finché giudice non ci separi, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Toni Fornari, Andrea Maia. Un film con Francesca Inaudi, Simone Montedoro, Augusto Fornari, Luca Angeletti, Fornari Toni. Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono quattro amici, tutti separati. Massimo è quello che se la passa peggio, poiché il giudice gli ha tolto la casa e la figlia. I tre amici gli stanno vicino per rincuorarlo. Un film che è la trasposizione cinematografica dell’omonima commedia teatrale. Divertente e non pretenzioso, si lascia guardare con piacere.

The spectacular now, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia americana del 2013 per la regia di James Ponsoldt, con Miles Teller, Shailene Woodley, Brie Larson e Jennifer Jason Leigh. Sutter non è esattamente uno studente modello: è all’ultimo anno di liceo e vive al momento, godendosi il divertimento. Non ha nessun piano per il college, almeno finché non si imbatte in Aimee, studentessa introversa a cui vuole insegnare il suo stile di vita. Il loro rapporto si intensifica e ben presto sarà difficile capire chi dei due stia insegnando a vivere all’altro. Un film leggero e scorrevole.

Scherzi del cuore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Commedia del 1998 diretta da Willard Carroll, con Sean Connery, Gena Rowlands, Jon Stewart, Madeleine Stowe, Gillian Anderson, Ryan Phillippe, Anthony Edwards, Angelina Jolie, Jay Mohr, Dennis Quaid e Ellen Burstyn. La pellicola è un affresco sentimentale sui diversi aspetti dell'amore, che mette in scena la vita, i problemi e le inquietudini di diverse coppie nel cuore di Los Angeles.

Mortdecai, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di David Koepp, con Johnny Depp, Michael Byrne, Ewan McGregor, Jeff Goldblum e Oliver Platt. Charlie Mortdecai, mercante d’arte e viveur, ha un problema con la regina, a cui deve qualche milione di sterline di tasse. Il giorno in cui il servizio segreto inglese gli chiede aiuto per recuperare un Goya andato trafugato, Mortdecai accetta d'imbarcarsi nell'impresa, nella speranza di estinguere il debito, nonostante questo comporti avventurarsi “nelle colonie”, ovvero in California. Basato sulla serie di romanzi scritti tra gli anni ’70 e ’80 da Kyril Bonfiglioli, il film è ricco di originalità in ogni fotogramma.

Che pasticcio, Bridget Jones!, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film americano del 2004 per la regia di Beeban Kidron, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant e Gemma Jones. Bridget Jones e Mark Darcy sono innamorati e tutto va alla grande, almeno finché lo studio di Mark non assume una nuova, affascinante tirocinante che mette in crisi ogni certezza. Secondo film della saga di Bridget Jones che racconta la vita di una taglia 46 in un mondo fatto di donne “perfette”.

Amici come noi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Enrico Lando. Un film con Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi, Maria Di Biase, Alessandra Sarno. Pio e Amedeo sono due grandi amici che gestiscono a Foggia un negozio di pompe funebri high tech dal nome Hai l'Under (spelling foggiano di Highlander). Pio sta per sposare Rosa, una maestrina locale, ma tramite Amedeo scopre che in rete circola un video hard in cui appare la ragazza. Pio e Amedeo decidono allora di lasciare la cittadina pugliese dirigendosi prima a Roma e poi a Milano. Il duo Pio e Amedeo in un divertente road movie, per una serata in relax.

Film western da vedere stasera in TV

The Hi-Lo Country, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Stephen Frears, con Patricia Arquette, Penelope Cruz, Woody Harrelson, Billy Crudup, Cole Hauser. Un western in cui compaiono le prime Coca-Cola e le prime auto, due rudi bovari si contendono l'amore di una giovane donna, già sposa del guardaspalle di un capitalista sprezzante e superbo. Melodramma western di Stephen Frears.

Film d’azione da vedere stasera in TV

211 - Rapina in corso, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da York Alec Shackleton, con Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton e Dwayne Cameron. Mike Chandler è un poliziotto prossimo alla pensione, vedovo e con un difficile rapporto con la figlia. La sua routine e quella del suo partner, nonché genero, è interrotta brutalmente da una rapina armata fino ai denti. “211 - Rapina in corso” è una pellicola ispirata a uno dei più lunghi e sanguinosi eventi della storia della polizia, un conflitto armato che nel 1997 cambiò per sempre il modus operandi del Los Angeles Police Department.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La calda notte dell’ispettore Tibbs, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema Suspense, alle ore 21.00, un film di Norman Jewison del 1967, con Sidney Poitier, Rod Steiger, Warren Oates, Lee Grant, Larry Gates. Un industriale viene assassinato in una città del profondo Sud degli USA. Viene arrestato un nero elegantemente vestito, che si scopre essere un ispettore della Polizia Federale esperto in omicidi. Un cult poliziesco che si è aggiudicato ben 5 Oscar: miglior film, miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura non originale, miglior sonoro e miglior montaggio.

Ben is back, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Peter Hedges. Un film con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee. Un ragazzo lascia la comunità di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo tutti alla prova. Una toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’uomo sul treno - The Commuter, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di Jaume Collet-Serra del 2018 con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks. Un uomo viene messo al centro di un complotto criminale: dovrà scoprire l'identità di un uomo entro la fine del viaggio in treno che fa tutti i giorni. “L’uomo sul treno - The Commuter” è un film da vedere assolutamente se siete amanti dei thriller che tengono col fiato sospeso. Ottima l’interpretazione di Liam Neeson.

Il ricatto, ore 21:15 Premium Cinema +24

Pellicola diretta da Eugenio Mira, con protagonisti Elijah Wood e John Cusack. Dopo 5 anni di pausa per una fobia da palcoscenico, un pianista torna a esibirsi in pubblico ma è bersaglio di un folle: per non morire dovrà fare il concerto perfetto. Un thriller sul filo dell'ultima nota.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Laguna blu, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Su Sky Cinema Romance alle ore 21:00 va in onda un grande classico: “Laguna blu”, film del 1980 con Brooke Shields, Leo McKern, Christopher Atkins per la regia di Randal Kleiser. Due ragazzini naufragano in un’isola del Pacifico. Riescono a sopravvivere, crescono. Lui comincia a sentire qualcosa per lei, lei per lui. Privi di educazione sessuale, avranno anche un figlio. Film da vedere per tutti i nostalgici, la pellicola è un cult e negli anni ‘80 fece scalpore per le scene di nudo dei protagonisti.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ready Player One, ore 21:15 Premium Cinema

Film di fantascienza del 2018 per la regia di Steven Spielberg, con Tye Sheridan, Mark Rylance, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn e Simon Pegg. In un futuro prossimo, un giovane emarginato di nome Wade Watts fugge dalle sue fatiche quotidiane accendendo un gioco per computer in multigiocatore chiamato Oasis. Il fondatore del gioco, sul letto di morte, lascia la sua fortuna come premio per chi la trova nascosta nel videogame. Inizia così l’avventurosa ricerca di Wade. Un altro capolavoro firmato Steven Spielberg.

Film horror da vedere stasera in TV

Auguri per la tua morte, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film horror americano del 2017 di Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Robu Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken e Laura Clifton. La studentessa Tree rivive il giorno del suo omicidio e ogni volta scopre nuovi dettagli: la storia avrà fine solo quando riuscirà a comprendere l’identità del suo assassino. Un film veloce e intenso, che tiene lo spettatore col fiato sospeso.

