Programmi TV da non perdere stasera, sabato 13 luglio

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo, in replica, altre due puntate di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Quattro matrimoni in Italia, ore 21:00 Fox life

Quattro spose che non si conoscono tra di loro partecipano ciascuna al matrimonio delle altre. Ognuna di loro deve dare un voto sulle quattro categorie principali oggetto della competizione: location, cibo, abito e evento in generale. In palio una romantica luna di miele.

Scomparsi, ore 21:05 Crime investigation

Alle 21:05 su Crime Investigation Pietro Orlandi indaga sui casi di persone scomparse. Il 2 settembre del 2001 la giovane Federica Farinella svanisce nel nulla sotto gli occhi della famiglia, durante un pranzo.

L’ultimo spettacolo di Pelé, ore 21:15 Sky Arte HD

Il 28 agosto 1977 Pelé lasciò il suo trono: il re del calcio smise ufficialmente di incantare il mondo. Un viaggio in quell'ultima partita, in quel lungo addio raccontato da chi c'era.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista torna con un nuovo spettacolo per la prima volta in Tv. Diretto, senza orpelli, da solo sul palco di fronte al pubblico. Oltre alle battute immancabili che lo hanno fatto apprezzare dal pubblico, tanto da renderlo uno dei comici romani più noti e amati.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. Mentre il dr. Christian aiuta un uomo che a soli 40 anni rischia di non poter più urinare né fare sesso, la dr. Dawn si occupa di una donna allergica allo sperma.

Dynamo: magie impossibili, ore 21:00 Discovery Channel

Dynamo è un giovane illusionista inglese con la passione per l'hip hop: lo seguiamo in una spettacolare levitazione e in un numero di magia con il cantante degli Stone Roses.

Maya: tesori nascosti, ore 20:55 National Geographic

La nuova mappa del tesoro porta alla scoperta di una misteriosa piramide che rivela alcuni indizi su un violento sacrificio. Albert Lin si reca in Messico.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Codici e demoni: la Bibbia segreta, ore 21:00 History HD

L'esperto Timothy Smith è convinto che il Codice di Leningrado, il testo biblico più completo al mondo, nasconda un codice segreto che potrebbe essere stato tralasciato nelle diverse traduzioni.

Animal Fight Club: senza regole, ore 21:00 Nat Geo Wild

Seguiamo da vicino le più feroci battaglie tra animali. Grazie alle immagini realizzate dai migliori documentaristi al mondo, scopriamo le tattiche e le strategie di pericolose creature. Le madri entrano in guerra per proteggere i loro cuccioli, per dominare il territorio e per trovare cibo. Grazie a immagini uniche, osserviamo tattiche e tecniche di sopravvivenza.

Serie TV in onda stasera

Chernobyl, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica, Jared Harris, Stellan Skarsgard ed Emily Watson nel finale di stagione di “Chernobyl”, la serie originale Sky e Hbo ispirata alla più terribile catastrofe nucleare della storia, avvenuta in Unione Sovietica il 26 aprile 1986.

The Passage, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo la prima stagione di “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime vediamo due episodi della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la prima stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

Superstore, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories alle 21:15, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Goldbergs, ore 22:05 Premium Stories

Alle 22:05 continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati dal padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

Single parents, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy, rivediamo la prima stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:57 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Goool!, ore 21:00 Boomerang

Amadeo e un timido ma talentuoso ragazzo che vede i giocatori del suo calcio balilla prendere magicamente vita per aiutarlo a salvare il suo villaggio e riconquistare il suo amore d'infanzia.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

