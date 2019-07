Anche nel suo atto conclusivo la serie Sky Original "Chernobyl" si è confermata un grande successo. L'ultimo episodio del prodotto televisivo sul disastro nucleare del 1986 è stato infatti visto finora da quasi 600mila spettatori medi. Anche grazie a questi numeri si conferma la serie europea di Sky più vista di sempre e il quarto titolo in assoluto dietro alle due produzioni italiane di Sky, "Gomorra - La serie" e "The Young Pope" e all’HBO 'Il Trono di Spade'.

I numeri di un successo

Questi dati dimostrano come la miniserie in cinque puntate, prodotta da Sky e HBO, sia stata apprezzata non solo dalla critica, che l’ha eletta all’unanimità come la migliore dell’anno, ma anche dal pubblico. Finora nei 7 giorni su Sky ha raggiunto in media la cifra di 1 milione 224mila spettatori ai quali si potranno sommare nei prossimi mesi coloro che la guarderanno on demand su Sky e NOW TV. Il successo della miniserie è misurabile anche dai commenti sui social: l’8 luglio, secondo Trends24.in, le discussioni hanno posizionato l’hashtag #Chernobyl ai primi posti della classifica dei trending topic italiani per buona parte della serata.

Anche un documentario

La quinta puntata, andata in onda lunedì 8 luglio su Sky Atlantic, è stata accompagnata anche dallo speciale "The Real Chernobyl", il documentario prodotto da Sky News che mette al centro i racconti in prima persona dei cittadini ucraini che vissero direttamente quell’orribile giorno, tra cui anche il vicedirettore della centrale al momento dell’esplosione.