Debutto da record per "Chernobyl", la miniserie sul disastro nucleare

La prima puntata di "Chernobyl", andata in onda il 10 giugno su Sky Atlantic, ha fatto registrare numeri da record. L'episodio, infatti, ha ottenuto un ascolto complessivo di 550mila spettatori medi, compresi i clienti extra di Sky che lo hanno visto in anteprima nel weekend. Numeri che rendono "Chernobyl" la serie europea di Sky più vista di sempre.

Raddoppiati i numeri rispetto al record precedente

Prima di "Chernobyl", il record appartava a "Das Boot", la serie che racconta le vicende del sottomarino U-612 durante la Seconda Guerra Mondiale. In quell'occasione gli spettatori erano stati 257mila, la metà rispetto alla miniserie sul disastro nucleare. Per raggiungere numeri simili bisogna far riferimento alle produzioni americane come "Catch-22", la serie originale Sky diretta e prodotta da George Clooney, che ha esordito con 566mila spettatori medi.

Ottimi anche i giudizi della critica

La miniserie prodotta da Sky e Hbo, che nel cast vede protagonisti Jared Harris, Emily Watson e Stellan Skarsgard, ha ottenuto ottimi riscontri anche da parte della critica. Sul sito americano IMDb, ad esempio, ha ottenuto il rating più alto di sempre superando anche serie cult come "Il Trono di Spade". Mentre per Variety è "tanto agghiacciante quanto essenziale", e per Forbes si candida a diventare "una delle più grandi serie di tutti i tempi". Per chi ancora non l'avesse vista, "Chernobyl" è in onda ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic, anche on demand, e in streaming su NOW TV.