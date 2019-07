Sky Cinema Uno programmazione: i film di luglio

Anche a luglio Sky Cinema Uno (canale 301) propone tanti titoli in prima visione tv e i grandi successi che hanno segnato il cinema dagli anni 90 in poi. Sky Cinema Uno è il canale dei grandi blockbuster hollywoodiani, delle grandi saghe e dei film campioni di incassi per tutta la famiglia. Dai supereroi alle commedie italiane, fino ai film con le star più popolari del cinema. Grande intrattenimento per un mese all’insegna del grande cinema italiano e internazionale.

Sky Cinema Uno: le prime visioni di luglio

Il punto di forza di Sky Cinema Uno è dato dalle prime visioni e anche a luglio i titoli in programma sono davvero numerosi. Si parte subito lunedì 1 luglio, con VENOM, l’acerrimo nemico di Spider-Man, interpretato da Tom Hardy. Nel cast anche Michelle Williams. Si continua mercoledì 3 luglio con TRUFFATORI IN ERBA di Nash Edgerton con David Oyelowo, Joel Edgerton, Charlize Theron e Amanda Seyfried. Venerdì 5 luglio la combattiva Gabrielle Union è pronta a difendere la sua famiglia nel thriller di James McTeigue LA RIVALSA DI UNA MADRE – BREAKING IN. Per lunedì première, l’avventura fantasy LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI con un cast stellare composto da Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman e Mackenzie Foy, lunedì 8 luglio in prima visione tv. Ancora un thriller giovedì 11 luglio Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm e Chris Hemsworth in 7 SCONOSCIUTI A EL ROYALE di Drew Goddard, ambientato negli anni ‘60. A-X-L: UN'AMICIZIA EXTRAORDINARIA è invece la prima visione di domenica 14 luglio, un film di fantascienza in cui al centro c’è la vera amicizia, diretto da Oliver Daly, con Alex Neustaedter, Becky G., Thomas Jane. Dopo otto anni dalle sue elezioni, torna Claudio Bisio in ottima forma nel film di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi BENTORNATO PRESIDENTE, in prima visione tv su Sky Cinema Uno lunedì 15 luglio. MISS BALA - SOLA CONTRO TUTTI è il film in onda giovedì 18 luglio, remake dell’omonimo film messicano del 2011, con Gina Rodriguez. Lunedì 22 luglio il thriller dalle sfumature noir BENT - POLIZIA CRIMINALE con Karl Urban, Andy Garcia e Sofía Vergara. REPLICAS di Jeffrey Nachmanoff è il thriller fantascientifico con Keanu Reeves e Alice Eve in onda mercoledì 24 luglio. L’ultima prima visione tv è THE PREDATOR, diretto dal regista di Iron Man 3, Shane Black, in onda su Sky Cinema Uno lunedì 29 luglio.

Sky Cinema Uno: gli altri film di luglio

Ma la programmazione di Sky Cinema Uno non comprende solo prime visioni ma anche tanti film di successo come l’avventura fantasy con Robin Williams JUMANJI, in onda giovedì 4 luglio, o IL PRIMO CAVALIERE, avventura medioevale con Sean Connery e Richard Gere da non perdere mercoledì 10 luglio. Segnaliamo, inoltre, la divertente commedia con Adam Sandler, Chris Rock e Kevin James UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI, da vedere sabato 13 luglio o il film con Julia Roberts, tratto dal bestseller di Elizabeth Gilbert, MANGIA, PREGA, AMA, in onda mercoledì 17 luglio. Venerdì 19 luglio, invece, Ethan Hawke è il protagonista del thriller fantascientifico PREDESTINATION, mentre Angelina Jolie veste i panni di un'agente segreto in SALT, thriller da non perdere venerdì 26 luglio. Il romantico triangolo amoroso tra Jessica Alba, Salma Hayek e Pierce Brosnan IL FIDANZATO DI MIA SORELLA è il film in onda giovedì 25 luglio. Michael Douglas è il protagonista del thriller adrenalinico THE REACH – CACCIA ALL'UOMO, film che chiude il mese di luglio, mercoledì 31.

Spider-Man day

Il 10 luglio esce nelle sale SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, il nuovo capitolo con Tom Holland protagonista e domenica 7 luglio, dalle 14:30, Sky Cinema Uno dedica la programmazione a Peter Parker e al suo alter ego. La maratona Spider-Man inizia alle 14.30 con THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - IL POTERE DI ELECTRO, in cui Andrew Garfield veste per la seconda volta i panni del supereroe Marvel e sfida Jamie Foxx, mentre Emma Stone impersona Gwen Stacy, e segue nel pomeriggio VENOM. La programmazione prosegue con la trilogia diretta da Sam Raimi, che vede Tobey Maguire vestire la tutina dell’Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli dell’amata Mary Jane: SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 e SPIDER-MAN 3.