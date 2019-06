Spider-Man: Far From Home: un video spiega gli "Elementali"

In attesa di poterlo ammirare al cinema mercoledì 10 luglio, «Spider-Man: Far from Home» si mostra con un altra clip esclusiva con protagonisti i minacciosi Elementali.

Nel filmato, in particolare, si vedono Nick Fury e Maria Hill mettere in guardia Peter Parker dal pericolo rappresentato da queste creature, che si possono tranquillamente considerare i veri «cattivi» della pellicola, la prima del Marvel Cinematic Universe dopo l’epilogo record di «Avengers: Endgame».

Spider-Man: Far from Home: chi sono gli Elementali

Ma chi sono gli Elementali? Introdotti nell’ottavo numero della serie a fumetti Supernatural Thrillers, sono quattro personaggi considerati al pari degli dei: Hydron (signore dell’acqua), Magnum (signore della terra), Hellfire (signore del fuoco) e Zephir (signora dei venti).

Non si sa pressoché nulla delle loro origini, anche se - grazie a un piccolo riferimento in una delle loro prime apparizioni - pare che inizialmente fossero esseri comuni che riuscirono a ottenere poteri che li resero divini.

Esiliati dalla propria dimensione per un non esplicitato motivo, arrivarono sulla Terra o nel 3500 avanti Cristo, durante il periodo predinastico dell’Egitto, oppure prima dell’avvento di Atlantide, ossia nel 18500 avanti Cristo.

In ogni caso, i quattro cercarono di conquistare il pianeta Terra. Fermati dal giovane guerriero Dann e dallo stregone Garret, vennero nuovamente esiliati in un altro universo, in cui il tempo scorre molto più lentamente del normale.

Spider-Man: Far from Home: la trama della pellicola

Come Disney ha deciso di introdurre questi persona non è dato sapere, anche se, in particolare dopo la clip, la curiosità dei fan è alle stelle.

Anche perché la pellicola in questione - lo ricordiamo - seguirà le gesta dell’adolescente Peter Parker (Tom Holland), che, per un estate almeno, decide di mettere nell’armadio il costume da supereroe e partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo.

I propositi del giovano vengono, però, ben presto meno quando si presenta Nick Fury, chiedendogli di aiutarlo a svelare il mistero dietro gli attacchi scoppiati in tutto il continente.