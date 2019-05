Il nuovo trailer ufficiale di “ Spider-Man: Far From Home ” porta l’attesa alle stelle. Battute divertenti e sequenze spettacolari annunciano l’arrivo di uno dei film più attesi dell’anno. - ATTENZIONE: Il trailer contiene spoiler riguardanti “Avengers: Endgame”.

In questi giorni “Avengers: Endgame” (qui le foto più belle della premiére del film a Los Angeles) sta monopolizzando le classifiche cinematografiche di tutto il mondo, ma se avete già voglia di rituffarvi nel magico mondo dei supereroi, ecco il film perfetto che fa al caso vostro.

Stiamo ovviamente parlando di “Spider-Man: Far From Home”, il nuovo attesissimo titolo con protagonista l’attore inglese Tom Holland, classe 1996. Pochi minuti fa è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale della pellicola che contiene però informazioni riguardanti “Avengers: Endgame”, quindi se non lo avete ancora visto, fermatevi per non avere spoiler.

Spider-Man: Far From Home, il sequel del film del 2017

“Spider-Man: Far From Home” è il sequel del fortunatissimo “Spider-Man Homecoming” che nel 2017 monopolizzò i botteghini di tutto il mondo guadagnando circa 880 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di circa 175 milioni di dollari.

La pellicola segue le avventure del giovane Peter Parker che è intenzionato a mettere nell’armadio i panni del supereroe per concedersi una rilassante gita con i suoi amici in giro per l’Europa, ma i piani non vanno come sperato. Il nuovo trailer mescola alla perfezione tanta ironia a sequenze adrenaliniche mostrando scene spettacolari della pellicola che si appresta a diventare un successo globale.

Spider-Man: Far From Home, il nuovo trailer ufficiale

Nelle immagini vediamo Peter non rispondere a una chiamata da parte di Nick Fury per concedersi delle giornate di relax ma il ragazzo viene raggiunto dall’uomo, interpretato dallo straordinario Samuel L. Jackson, che ha un nuovo compito per lui. Infatti il vecchio continente è sotto l’assedio degli Elementali ed è assolutamente necessario l’intervento di Spider-Man al fianco di Mysterio, i cui panni sono rivestiti da uno degli attori più famosi e apprezzati al mondo, ovvero Jake Gyllenhaal.

Il nuovo trailer ufficiale di “Spider-Man: Far From Home” ha subito riscosso uno straordinario successo, infatti nel giro di poco tempo il filmato ha ottenuto oltre 27.000 visualizzazioni e decine di commenti entusiasti sul canale italiano YouTube ufficiale.