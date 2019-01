Finalmente è stato distribuito il primo trailer ufficiale di Spider-Man Far From Home in cui Tom Holland tornerà a indossare i panni di Peter Parker.

È stato finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale dell’attesissimo Spider-Man: Far from Home, il nuovo film in uscita nelle sale cinematografiche americane il 5 luglio 2019 e in quelle italiane, stando a quanto rivelato fino ad oggi, il giorno prima, ovvero giovedì 4 luglio.

La pellicola è il sequel del fortunatissimo Spider-Man Homecoming, distribuito nell'estate del 2017, che al botteghino internazionale ha incassato oltre 880 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di circa 175 milioni imponendosi come uno dei titoli più visti dell'anno in tutto il mondo.

Nel trailer, distribuito pochissimi minuti fa e dalla durata di quasi tre minuti, vediamo Peter Parker, interpretato sempre dal bravissimo Tom Holland, partire per un viaggio estivo in Europa insieme ad alcuni suoi amici, tra le mete anche l’incantevole Venezia dove però farà un incontro davvero inaspettato, ovvero quello con Nick Fury, ex direttore dello S.H.I.E.L.D., interpretato magistralmente da Samuel L. Jackson, che lo coinvolgerà in una battaglia contro nemici misteriosi che sembrerebbero mettere a soqquadro la pace nel vecchio continente; così, quella vita da superore che sembrava momentaneamente accontanata, almeno per qualche giorno di relax e spensieratezza, dovrà tornare immediatamente a far capolino per tentare di ristabilire l'ordine all'interno della società.

La prima apparizione di Jake Gyllenhaal

Nella parte finale del trailer, in cui si concentrano momenti di azione e sequenze serrate e adrenaliniche, assistiamo anche alla presentazione di un personaggio molto atteso dal pubblico in sala, ovvero Mysterio, i cui panni saranno vestiti da Jake Gyllenhaal; presente nel cast anche Michael Keaton nel ruolo dell'Avvoltoio. Alla regia troviamo nuovamente Jon Watts che nel capitolo precedente ha realizzato un lavoro davvero straordinario così come la colonna sonora sarà sempre curata da Michael Giacchino, presente anche in Spider-Man Homecoming e tra i migliori artisti del campo.

Al momento non ci sono molte notizie riguardanti la trama, gli sviluppi delle avventure, l'innesto con altre storie e la presenza di eventuali nuovi personaggi, ma sappiamo che le riprese del film, iniziate tra giugno e luglio del 2018 e terminate verso la fine dello scorso anno, si sono svolte in numerose località in giro per il mondo: New York, Londra, Venezia e anche Repubblica Ceca. Questa volta Spider-Man non sarà più nella sua città, come si evince immediatamente anche dal titolo, ma dovrà salvare le sorti della nostra Europa, quali nuove e pericolose avventure lo stanno attendendo?

I fan sono già in fibrillazione e i social sono stati presi d'assalto dai commenti al trailer, inoltre, visto il successo ottenuto negli ultimi anni dai film ispirari al mondo dei fumetti e ai supereroi più amati da giovanni e meno giovani, c'è già da scommetterci che questa nuova avventura di Spider-Man sarà un nuovo straordinario successo.