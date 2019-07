Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 12 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 12 luglio, in TV su Sky. Azione, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

211 - Rapina in corso, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018 diretto da York Alec Shackleton, con Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton e Dwayne Cameron. Mike Chandler è un poliziotto prossimo alla pensione, vedovo e con un difficile rapporto con la figlia. La sua routine e quella del suo partner, nonché genero, è interrotta brutalmente da una rapina armata fino ai denti. “211 - Rapina in corso” è una pellicola ispirata a uno dei più lunghi e sanguinosi eventi della storia della polizia, un conflitto armato che nel 1997 cambiò per sempre il modus operandi del Los Angeles Police Department.

Kingsman: Il cerchio d'oro, ore 21:00 Sky Cinema Action

Sequel di “Kingsman - Secret Service” (2014) questa pellicola riporta in scena agenti segreti e spie inglesi e americane, per un risultato ricco di azione, suspense, colpi di scena e intrighi. “Kingsman: Il cerchio d'oro” è stato girato nel 2017 da Matthew Vaughn, con Jeff Bridges, Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry e Elton John. Un film da non perdere se si ha amato la prima puntata della serie e per chi ha letto la miniserie a fumetti The Secret Service, a cui è ispirata la pellicola.

Ruslan, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Diretto da Jeff King con Steven Seagal, Dmitry Chepovetsky, Igor Jijikine, Robert Wisden, Inna Korobkina. Lo scrittore di thriller Ruslan Drachev, dal passato mafioso, scopre che la figlia sta per sposare un criminale. Tornato a casa scopre che è stata aggredita nel giorno del matrimonio ed è in coma, mentre la moglie è stata uccisa. Film da vedere per una serata senza troppe pretese.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ben is back, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Peter Hedges. Un film con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee. Un ragazzo lascia la comunità di recupero per passare il Natale con la famiglia, mettendo tutti alla prova. Una toccante pellicola sulla tossicodipendenza con Julia Roberts e Lucas Hedges.

Valmont, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Milos Forman firma la regia di questa storia drammatica e dirige un cast d’eccezione composto da Colin Firth, Ian McNeice, Meg Tilly, Annette Bening e Henry Thomas. La storia è ambientata nella Francia pre-rivoluzionaria e racconta la scommessa tra il conte di Valmont e Madame Merteuil sulla possibilità di sedurre la purissima Madame de Tourvel. Valmont, maestro nell’usare i sentimenti umani a suo piacimento, finisce però intrappolato dai suoi stessi meccanismi perversi. Trasposizione cinematografica del romanzo di Choderlos de Laclos, “Le relazioni pericolose”. Intrighi d’amore.

Cinquanta sfumature di grigio, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2015 per la regia di Sam Taylor-Johnson, con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Rita Ora, Luke Grimes e Marcia Gay Harden. La vita della giovane studentessa universitaria Anastasia Steele cambia per sempre quando incontra, durante un’intervista, il giovane miliardario Christian Grey. Christian è un giovane piacente con più di uno scheletro nell’armadio: una storia d’amore fatta di dominazione e sottomissione che ha incantato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Film commedia da vedere stasera in TV

Io c’è, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Alessandro Aronadio. Un film con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Giulia Michelini, Massimiliano Bruno. Per risollevare le sorti di un bed & breakfast in via del fallimento, un gruppo di amici decide di fondare una nuova religione. Una commedia divertente e originale.

Separati innamorati, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2011 per la regia di Lee Toland Krieger, con Rashida Jones, Andy Samberg, Ari Graynor, Elijah Wood. Celeste e Jesse si sono conosciuti ai tempi del liceo e si sono innamorati, decidendo di sposarsi nonostante l’età giovanissima. L’amore però si consuma, e alla soglia dei 30 anni si sono già separati, ma non vogliono divorziare. Infatti, preferiscono rimanere amici che insieme condividono la vita, i piaceri e i dolori, frequentando persone diverse. Un film emozionante.

Tully, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film americano del 2018 per la regia di Jason Reitman, con Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass e Ron Livingston. Marlo è la madre di due bambini incinta del terzo che riceve, come regalo dal fratello, una tata che la aiuti durante le ore serali. Quello che ancora non sa è che questa ragazza, di nome Tully, è una collegiale dallo spirito libero pronta a cambiarle radicalmente la vita. Uno spaccato ironico e divertente della società borghese americana in tutti i suoi aspetti, e un film piacevole per una serata che vi strapperà un sorriso.

Cambia la tua vita con un click, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Frank Coraci, con Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, Henry Winkler, David Hasselhoff. La vita di Michael è divisa tra una moglie e due figli, i genitori da accontentare e un lavoro pressante. Quello di cui ha bisogno è un telecomando con cui manipolare la realtà mettendo in pausa, andando avanti veloce e rivedendo le scene fondamentali della sua vita. Michael imparerà a sue spese che la soluzione ai suoi problemi non è il magico telecomando, ma stare di più con la famiglia e sacrificare il lavoro. Una commedia rassicurante e con un buon ritmo.

Faccio un salto all’Avana, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia di Dario Baldi del 2011 con Enrico Brignano, Antonio Cornacchione, Aurora Cossio, Francesco Pannofino e Paola Minaccioni. Fedele e Vittorio sono due fratelli che hanno sposato le figlie di un ricco imprenditore, Siniscalco. Fedele è un marito irreprensibile, ma Vittorio tradisce la moglie e accumula debiti di gioco finché un brutto giorno non viene trovato morto. Sei anni dopo, però, arriva la notizia: Vittorio è vivo e vive a Cuba, dove campa truffando i turisti. La missione di Fedele è chiara: riportarlo a casa dalla sua famiglia. Per una serata divertente.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Rio, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2011 diretto da Carlos Saldanha. Blu è un ara macao strappato in fasce alla giungla brasiliana dalla sconsideratezza e dai commerci illeciti dell'uomo. Trasferito nel freddo inverno del Minnesota in seguito a un incidente, viene soccorso e adottato da Linda, fanciulla dalla vita sedentaria e amante della lettura. Un film che è un trionfo di colori e di effetti speciali, per trascorrere una serata in allegria con tutta la famiglia.

Film horror da vedere stasera in TV

Clown, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Jon Watts. Un film con Andy Powers, Laura Allen, Peter Stormare, Elizabeth Whitmere, Matthew Stefiuk. Kent si traveste da clown per animare la festa di compleanno di suo figlio, ma a fine giornata scopre di non riuscire più a togliersi il vestito, che sembra essersi impossessato di lui. Un horror feroce, prodotto da Eli Roth.

Film thriller da vedere stasera in TV

7 sconosciuti a El Royale, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Thriller diretto da Drew Goddard e interpretato da talenti come Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm e Chris Hemsworth. Ambientato sul finire degli anni ’60, il film si svolge all’hotel El Royale, situato sull’esatto confine fra lo stato del Nevada e quello della California. Un gruppo di sconosciuti si incrocia all’interno dell’hotel, ma nessuno di loro è quello che sembra. Un puzzle a base di intrighi e colpi di scena, i cui pezzi si ricompongono uno a uno fino al pirotecnico finale.

Il ricatto, ore 21:15 Premium Cinema

Pellicola diretta da Eugenio Mira, con protagonisti Elijah Wood e John Cusack. Dopo 5 anni di pausa per una fobia da palcoscenico, un pianista torna a esibirsi in pubblico ma è bersaglio di un folle: per non morire dovrà fare il concerto perfetto. Un thriller sul filo dell'ultima nota.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Divergent Series: Allegiant, ore 21:15 Premium Cinema +24

Diretto da Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels, Miles Teller, Ansel Elgort. Distrutto il regime che li opprimeva Tris e Quattro si trovano a dover affrontare un nuovo ordine, non meno disumano del precedente, che li spinge ad andare al di là delle barriere. Il mondo che trovano, ancora una volta non è dei migliori. Scoprono infatti di aver vissuto in una bolla, un esperimento, costantemente tenuto d'occhio. Sequel di “The Divergent Series: Insurgent”, “Allegiant” è il terzo capitolo della saga cinematografica iniziata nel 2014 con "Divergent". Adattamento sul grande schermo del distopico romanzo firmato Veronica Roth, ultimo della trilogia.

