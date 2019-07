Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 8 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Lo schiaccianoci e i quattro regni, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film fantasy del 2018 per la regia di Lasse Hallstrom, con Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Jayden Fowora-Knight e Matthew Macfadyen. Tutto ciò che Clara desidera è una chiave unica nel suo genere, capace di aprire la scatola che contiene un dono inestimabile ricevuto dalla madre morta. Un filo d’oro la conduce all’ambita destinazione, che prontamente però scompare in un mondo parallelo. È qui che Clara incontra un soldato di nome Philip, una banda di topi e i reggenti di tre differenti reami in un’avventura magica che la vedrà coinvolta nel loro salvataggio.

Taxi Driver, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di Martin Scorsese. Un film del 1976 con Jodie Foster, Robert De Niro, Cybill Shepherd, Peter Boyle, Harvey Keitel, Leonard Harris. New York: Travis Bickle, veterano del Vietnam in congedo, soffre d'insonnia e decide di impegnare le proprie notti facendo il tassista. Completamente disadattato ma idealista alla ricerca di uno scopo, l'uomo si invaghirà di una ragazza e le chiederà di uscire. Quando le cose tra i due andranno storte, Travis, definitivamente disilluso riguardo la società, si chiuderà in se stesso. Un inossidabile monumento al cinema attraverso una claustrofobica discesa nel baratro della solitudine.

Chiudi gli occhi, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film americano del 2016 per la regia di Marc Forster, con Jason Clarke, Blake Lively, Kaitlin Orem e Wes Chatham. Gina e James hanno un matrimonio quasi perfetto. Lei è cieca sin da quando era bambina e dipende da lui, che la aiuta a vedere il mondo. Nonostante questo, i due vivono una vita idilliaca. Quando a lei viene offerta la possibilità di un trapianto, e riacquisterà la vista, tutto cambierà: la ritrovata indipendenza di Gina metterà in discussione una relazione durata anni.

Film commedia da vedere stasera in TV

Sapore di mare, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un film cult del 1983, “Sapore di mare”, diretto da Carlo Vanzina e interpretato da Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica, Virna Lisi. A Forte dei Marmi, nell'estate del 1964 si incrociano le storie di diverse famiglie e in particolar modo dei loro figli, provenienti da diverse città Italiane. Successo ai botteghini negli anni ‘80, film da vedere per i nostalgici.

Bad Moms 2: mamme molto più cattive, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Per la regia di Jon Lucas e Scott More, il seguito di “Bad Moms” è uscito in America nel 2017. Amy, Carla e Kiki sono tre mamme libere, almeno fino al giorno di Natale, quando devono tenere sotto controllo figli, genitori e l’organizzazione delle feste. Con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christine Baranski, Susan Sarandon e Peter Gallagher. Un film leggero e un po’ dissacrante, perfetto per una risata di domenica sera con tutta la famiglia.

Una famiglia in affitto, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Commedia francese del 2015 per la regia di Jean-Pierre Améris, con Benoit Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel ed Edith Scob. Paul-Andrè ha molte cose, tra cui una casa lussuosa, un’auto all’ultimo grido e un maggiordomo. Quello che però vorrebbe davvero è una famiglia: ecco perché decide di regalarsene una per tre mesi, offrendosi di pagare tutti i debiti di Violette, madre iperprotettiva di due bambini. In cambio, lui riceverà tutte le attenzioni e gli amori di una vita insieme.

Din don - una parrocchia in due, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia italiana del 2018, diretta da Claudio Norza, con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Donato è un manager cialtrone che, per sfuggire ad un boss, si presenta a Don Dino, il parroco di una chiesa di paese, fingendosi prete. Una divertente pellicola che promette tante ghiotte risate e una serata in famiglia o con gli amici all’insegna del relax.

Duri si diventa, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Etan Cohen. Un film con Will Ferrell, Kevin Hart, T.I., Alison Brie, Craig T. Nelson, Mariana Paola Vicente. ames è un ricco professionista della finanza che sta per sposare la figlia del proprio capo e vive con lei in una villa di Beverly Hills. Darnell ha una piccola ditta di lavaggio auto nei sotterranei del medesimo palazzo in cui lavora James e sogna il sogno americano per uscire dal quartiere malfamato in cui vive con la sua famiglia. Una commedia divertente, a tratti demenziale, tenuta in piedi dal bravissimo Will Ferrell. Da vedere per una serata senza pensieri.

La maledizione dello scorpione di giada, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Tra il giallo e la commedia, La maledizione dello scorpione di giada vede come spesso capitava fino a pochi anni fa Woody Allen nel ruolo sia del regista che del protagonista, un investigatore assicurativo che viene ipnotizzato da un mago e costretto a compiere un furto nell'abitazione di una ricca famiglia. Qui Charlize Theron è la figlia dei rapinati, con la quale l'assicuratore ha una sorta di intrallazzo. Con Charlize Theron, Woody Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd, David Ogden Stiers, Brian Markinson.

Show Dogs – Entriamo in scena, ore 21 su Sky Cinema Family

Commedia diretta da Raja Gosnell, con Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro, Oliver Tompsett, Andy Beckwithe Giampaolo Morelli. “Show dogs – Entriamo in scena” è la storia di Max, eccezionale cane poliziotto, e Frank, agente dell’FBI. Tra i due non è certo amore a prima vista, ma a metterli insieme è un’indagine a dir poco scottante, incentrata su una gang di contrabbandieri di animali.

50 primavere, ore 21 su Sky Cinema Romance

Su Sky Cinema Passion, alle ore 21:00, “50 primavere”, un film diretto da Blandine Lenoir con Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy-Lecollinet. Aurore è una donna sulla cinquantina, fa la cameriera ed è separata dal marito da cui ha avuto due figlie di cui una è incinta. Nel momento in cui perde il lavoro apprende anche di stare per diventare nonna. Questi due eventi la mandano in crisi. Fino a quando incontra, per caso, un suo vecchio amore di gioventù. Una commedia francese molto delicata sulle tante sfaccettature dell’universo femminile.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jurassic World – Il regno distrutto, ore 21 su Sky Cinema Action

A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue. Con Geraldine Chaplin, Ted Levine, James Cromwell, Jeff Goldblum, Rafe Spall e la regia di J.A. Bayona.

Film thriller da vedere stasera in TV

Berlin Syndrome – In ostaggio, ore 21 su Sky Cinema Suspense

In prima serata su Sky Cinema Uno alle 21.15 il film “Berlin Syndrome – In ostaggio” diretto da Cate Shortland con Teresa Palmer, Max Riemelt, Matthias Habich, Tim Kano, Vitus Wieser, Emma Bading. Teresa Palmer in un thriller sul sequestro di persona. In vacanza a Berlino, una ragazza si infatua di un affascinante insegnante che, dopo una notte di passione, la imprigiona in casa. Un film di genere a cui regista e interpreti assicurano originalità e quella credibilità necessaria per la riuscita finale.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Spider-Man 2, ore 21:10 su Sky Cinema Uno +24

Per la collezione “Heroes” arriva su Sky Cinema Collection il secondo capitolo della trilogia con Tobey Maguire diretto da Sam Raimi. In conflitto con i suoi poteri, l'Uomo Ragno affronta il tentacolare Octopus. Oscar agli effetti speciali. Raimi, rispetto al primo capitolo, lavora ancor più profondamente sulla caratterizzazione psicologica dei personaggi.

Film biografici da vedere stasera in TV

Vice – L’uomo nell’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 2018 per la regia di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell e Alison Pill, La pellicola racconta la vera storia di Dick Cheney, il più potente vice presidente della storia degli Stati Uniti e di come le sue politiche abbiano cambiato il mondo.

Film spionaggio da vedere stasera in TV

Topaz, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Film di spionaggio del 1969 per la regia di Alfred Hitchcock, con Frederick Stafford, Dany Robin, Michel Piccoli e Philippe Noiret. 1962: su incarico della CIA, l’agente Devereaux vola a Cuba per raccogliere informazioni sull’installazione di missili sovietici nell’isola. Juanita, vedova anticastrista di un eroe della Rivoluzione, gli fornisce informazioni decisive fino a che non viene scoperta e assassinata. Ora, per l’agente Devereaux è tempo di una nuova missione in Russia denominata “Topaz”, in cui sono coinvolte molte persone importanti della società francese.

