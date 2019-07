Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 6 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gotti, il primo padrino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2018 per la regia di Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston, Spencer Lofranco, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince e Lydia Hull. John Gotti è il capo della famiglia criminale dei Gambino, la più grande e potente mafia degli Stati Uniti. Presto l’impero passerà nelle mani di Gotti Jr, ma le sue idee sono molto diverse da quelle del padre. Un film che vi terrà incollati allo schermo.

Scent of a Woman – Profumo di donna, ore 21 su Sky Cinema Drama

Regia di Martin Brest. Un film con Chris O'Donnell, Al Pacino, Gabrielle Anwar, James Rebhorn, Philip Seymour Hoffman. Frank Slade, tenente colonnello non vedente, si fa scortare da un giovane studente nei guai col proprio preside. Un po' burbero e un po' insofferente l'uomo è deciso a finire in bellezza la propria vita. Così ha scelto Manhattan per ubriacarsi di follie prima del suicidio. Remake dell’omonimo film di Dino Risi del 1974, il film è valso l’Oscar come migliore attore protagonista ad Al Pacino.

Borg McEnroe, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

“Borg McEnroe” (2017), un film di Janus Metz: con protagonisti Sverrir Gudnason e Shia LaBeouf. Forse una delle migliori pellicole sul tennis mai realizzata. Il film tratta della celebre rivalità tra i due tennisti Bjorn Borg e John McEnroe, che si sono affrontati sulla terra rossa per ben quattordici volte tra il 1978 ed il 1981, con sette vittorie ciascuno.

Il libro di Henry, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

In prima visione tv, su Premium Cinema, “Il libro di Henry”, film diretto da Colin Trevorrow con Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Lee Pace. Henry è un ragazzino prodigio, un piccolo genio che si prende cura di ogni aspetto della vita della madre single e del fratellino Peter, che invece è un bambino normale, immaturo e indifeso. Ma Henry ha un cruccio: non riesce a convincere gli adulti che la sua vicina di casa, la timida Christina, sia vittima di abusi da parte del patrigno, il duro signor Sickleman. Film con una trama un po’ confusa, accolto tiepidamente dalla critica americana ma ben interpretato.

Film commedia da vedere stasera in TV

Benedetta follia, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Carlo Verdone, film del 2018 con Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante Della Rovere, Paola Minaccioni. Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo venticinque anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano più pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa. Questa “benedetta follia” strapperà il sessantenne al declino annunciato verso una senilità rinunciataria e mortifera, aiutandolo ad aprire nuove porte al futuro. C’è tanto di autobiografico nell’ultimo lavoro di Verdone, che si guarda allo specchio e vede un uomo lontano dal “coatto” degli anni Ottanta.

I babysitter, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Film commedia con la regia di Giovanni Bognetti, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Davide Pinter, Diego Abatantuono. Andrea, nel giorno del suo trentesimo compleanno, viene incaricato di fare da babysitter al figlio del suo capo. Ma le conseguenze saranno devastanti. Trasposizione letterale della commedia francese “Babysitting”, è un film da vedere per trascorrere una serata di divertimento con tutta la famiglia.

Il grande match, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2013 per la regia di Peter Segal, con Sylvester Stallone, Robert De Niro, Kevin Hart e Alan Arkin. Billy “The Kid” McDonnen e Henry “Razor” Sharp erano due pugili di Pittsbourgh le cui rivalità li avevano portati sotto i riflettori dell’intera nazione. Un film di pugilato che vi porterà ai limiti della carriera di artisti senza precedenti.

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills

Film con John Ashton, Eddie Murphy, Judge Reinhold, Ronny Cox, James Russo diretto da Martin Brest. Eddie Murphy è Alex Foley, poliziotto di Detroit che chiede le ferie per poter cercare gli assassini di un suo amico. La pista lo porta a Beverly Hills e ai traffici illeciti di un potente uomo d'affari responsabile della morte dell'amico. Film divertente e ricco di azione diventato un cult.

Piccolo, grande Aaron, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 1993 per la regia di Steven Soderbergh, con Jesse Bradford, Jeroen Krabbé, Lisa Eichhorn e Karen Allen. Saint Louis, 1933: mentre l’America è ancora in piena depressione e papà Kurlander è in impaziente attesa di un impiego sicuro, il giovane Aaron non si abbate. Costretto in un monolocale con i genitori e il fratello, il piccolo soffre di tubercolosi – ma sa di potercela fare anche da solo. Una deliziosa commedia che strizza l’occhio al cinema d’autore europeo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Avventura nello spazio – Race to Space, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2001 per la regia di Sean McNamara, con James Woods, Annath Gish, Alex D. Linz e Wesley Mann. Anni ’60, la lotta tra Stati Uniti e Unione Sovietica per la conquista dello spazio raggiunge la culminazione. Wilhelm, da poco trasferitosi in Florida, viene coinvolto in progetti molto ambiziosi: uno di questi riguarda la spedizione di uno scimpanzé nello spazio, il quale verrà addestrato per l’impresa da un’allenatrice molto affascinante.

Film thriller da vedere stasera in TV

Nerve, ore 21 su Sky Cinema Action

Thriller del 2016 con Juliette Lewis, Marc John Jefferies, Emma Roberts, Miles Heizer, Emily Meadee la regia di Henry Joost e Ariel Shulman. Si tratta della trasposizione cinematografica del bestseller young adult del 2012 “Nerve” di Jeanne Ryan dove i protagonisti si immergono in un pericolosissimo gioco via web, con migliaia di “spettatori” e giocatori portati attraverso una serie di sfide fino a rischi letali.

La rivalsa di una madre – Breaking In, ore 21:15

Gilm americano del 2018 per la regia di James McTeigue, con Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral e Aijona Alexus. Una mamma non si fermerà di fronte a nulla pur di salvare i suoi due figli presi in ostaggio da una casa progettata per essere impenetrabile. Nessuna trappola, trucco o uomo potrà metterle i bastoni tra le ruote. Un film insuperabile.

Inside man, ore 21:10 Premium Cinema Energy

Thriller americano del 2005 per la regia di Spike Lee con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster e Doug Aguirre. Quattro uomini e una donna travestiti da imbianchini fanno irruzione nella sede centrale della Manhattan Trust, dove prendono in ostaggio 50 persone che saranno obbligate a indossare tute e maschere. La polizia, nel frattempo, fa un tentativo di negoziazione, ma la situazione precipita in fretta. Un film adrenalinico che vi terrà incollati allo schermo.

Atomica bionda, ore 21:10 su Premium Cinema

Thriller d’azione diretto da David Leitch, con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jonese Daniel Bernhardt. 1989, Lorraine Broughton, agente dell'MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dal suo diretto superiore e da un rappresentante della CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro.

Nel centro del mirino, ore 21 su Sky Cinema Action

Thriller americano del 1993 per la regia di Wolfgang Petersen, con Clint Eastwood, John Malkovich, Rene Russo e Dylan Dermott. Dal giorno in cui hanno ucciso Kennedy a Dallas, Frank, agente dei servizi segreti degli Stati Uniti, non si è più ripreso. Oggi è a un passo dalla pensione, ma non ha mai smesso di badare alla sicurezza dell’attuale Presidente. L’ossessione di Frank si concretizzerà quando un aspirante attentatore tenterà di compromettere tutto ciò in cui crede. Un film dal ritmo incalzante che vi terrà incollati allo schermo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ghost – Fantasma, ore 21 su Sky Cinema Romance

Una pellicola romantica e indimenticabile, firmata da Jerry Zucker e con un cast d’eccezione che riunisce Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn e Rick Aviles. Sam è un giovane bancario che viene ucciso per sbaglio da un ladruncolo incapace, che doveva soltanto derubarlo per conto di un altro bancario. Tuttavia, il ragazzo non se ne va completamente, ma rimane tra i vivi come fantasma per saldare il conto e proteggere la moglie amata. Viene aiutato da una medium che riesce a sentirlo e a trasmettere la sua voce. “Ghost” è un film consigliatissimo per chi ama gli intramontabili film romantici, che offrono anche una vena di comicità e suspense.

