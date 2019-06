Gotti, John Travolta è il Primo Padrino

Lunedì 17 giugno alle 21.15 va in onda in prima visione tv su Sky Cinema Uno la pellicola interpretata dalla star di Grease e Pulp Fiction, nei panni del celebre mafioso italoamericano John Gotti.

Poche figure hanno segnato il mondo della malavita a stelle e strisce come John Gotti. Inevitabile quindi (e del resto non è la prima volta) che la sua vita finisse trasposta su grande schermo. Diretto da Kevin Connolly e interpretato da John Travolta, Gotti – Il primo padrino va ora in onda in prima visione tv lunedì 17 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



La pellicola segue le vicende del trentennale regno del crimine creato da John Gotti, partito come killer e diventato nel corso degli anni il boss della celebre famiglia Gambino. Al suo fianco, l’irruento figlio John Gotti Jr e la fedele moglie Victoria, interpretati rispettivamente da Spencer Lofranco e Kelly Preston.



Il progetto di un film sul leggendario boss mafioso era nell’aria a Hollywood da anni, ma per un motivo o per l’altro è sempre rimasto nel cassetto. Solo l’interessamento in prima persona di John Travolta, che ha voluto a ogni costo far parte della pellicola, ha finalmente permesso a Gotti – Il primo padrino di vedere la luce.



La passione per questo lavoro è palpabile nella performance sopra le righe di Travolta, che mette tutto se stesso nel personaggio, consegnandoci così un’interpretazione memorabile, degna di un personaggio che ha segnato, anche se nel male, la storia degli Stati Uniti d’America.