Sky Cinema promette brividi anche con le alte temperature. La programmazione di Sky Cinema Suspense (canale 306) propone ogni giorno thriller, noir e crime stories per gli appassionati delle emozioni forti. Inoltre, il sabato sera il canale fa salire l’adrenalina con la HORROR NIGHT: tre film a partire dalla seconda serata selezionati tra i migliori titoli del genere horror. Pellicole ad alto tasso adrenalinico a partire dalle 21:00 fino alle 4:00 del mattino per un sabato notte al cardiopalma. Tra i film in programma questo mese, abbiamo scelto 5 film horror da vedere a luglio su Sky Suspense:

Cabin fever

A quiet place - Un posto tranquillo

Hereditary - Le radici del male

The domestics

Contagious - Epidemia mortale

Cabin fever (2002)

Alcuni studenti affittano un capanno nel bosco per organizzare una festa. Ma, all'improvviso, il party viene interrotto da un uomo delirante e devastato dalle piaghe. L’uomo scompare dopo una lite ma un virus comincia a contagiare i ragazzi. Un film di Eli Roth con Jordan Ladd, Rider Strong, James DeBello. Un horror influenzato dai grandi film del genere degli anni ‘70 e ‘80 che, nonostante la trama non originale, risulta ben confezionato. “Cabin fever” è su Sky Cinema Suspense sabato 20 luglio.

A quiet place - Un posto tranquillo (2018)

Sabato 27 luglio il canale propone “A quiet place - Un posto tranquillo”, horror diretto da John Krasinski con Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward. Gli Abbott e i loro tre figli sono tra i pochi rimasti in città e devono stare attenti a non fare rumore, per non essere individuati dalle terribili creature che hanno invaso il pianeta. Per 472 giorni, gli Abbott sopravvivono, sfruttando il linguaggio dei segni, che conoscono perché la figlia maggiore è sordomuta. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Premi Oscar, 1 candidatura ai Golden Globes, 1 candidatura ai BAFTA e numerosi altri riconoscimenti. Da non perdere assolutamente.

Hereditary - Le radici del male (2018)

La famiglia Graham cerca di superare il dramma della morte della nonna, Ellen, donna solitaria e misteriosa. Anche dopo la sua scomparsa, però, l'ombra della donna aleggia sulla famiglia, soprattutto su Charlie, la nipote adolescente. Prima o poi la famiglia dovrà fare i conti con i terrificanti segreti sulle proprie origini. Scritto e diretto da Ari Aster, “Hereditary - Le radici del male” vede Toni Colette nei panni della protagonista. Il film è un horror contemporaneo dal taglio psicologico molto forte. Sky Cinema Suspense lo propone sabato 13 luglio.

The domestics (2017)

Sempre sabato 27, in occasione della HORROR NIGHT, Sky Cinema Suspense propone il thriller post-apocalittico “The domestics”. Una guerra batteriologica ha spopolato la Terra e i sopravvissuti devono fare i conti con le gang spietate che dominano gli Stati Uniti in assenza di qualunque tipo di controllo governativo. In questa situazione estrema, Mark e la moglie Nina, un tempo coppia borghese in crisi, cercano di restare uniti e di trovare un posto dove vivere in sicurezza. Ma lungo la strada faranno degli incontri inquietanti. Diretto da Mike P. Nelson con Kate Bosworth, Tyler Hoechlin, Lance Reddick, il film ha il giusto pathos per tenervi incollati allo schermo.

Contagious - Epidemia mortale (2015)

Ancora un’epidemia alla base di “Contagious - Epidemia mortale”, in onda sabato 27 luglio. Questa volte le persone sono state trasformate in zombie da un virus che consuma le carni e che costringe a isolare le famiglie dove sono presenti gli individui infetti. Quando non c’è più niente da fare, gli zombie vengono rinchiusi in centri speciali e lasciati morire in totale abbandono. Coprodotto e interpretato da Arnold Schwarzenegger, il film si concentra soprattutto sulla psicologia dei personaggi, è una metafora sul tragico destino del genere umano.