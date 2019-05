Domenica 26 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno l’appuntamento è con The domestics , un film che tratta un evento post-apocalittico in cui una coppia lotta per rientrare nella propria casa dopo una guerra batteriologica. Non perderlo!

Kate Bosworth in un thriller post-apocalittico. Una guerra batteriologica ha spopolato la Terra e i sopravvissuti devono fare i conti con le gang spietate che dominano gli Stati Uniti in assenza di qualunque tipo di controllo governativo. In questa situazione estrema, Mark e la moglie Nina, un tempo coppia borghese in crisi, cercano di restare uniti e di trovare un posto dove vivere in sicurezza. The domestics ti aspetta su Sky Cinema Uno domenica 26 maggio alle 21.15.

La meta di Mark e Nina è la casa dei genitori di lei, molto distante, a Milwaukee. Il tragitto è però costellato di insidie e di brutti incontri, a partire da due pittoreschi membri di una gang che piombano nella casa dove Mark e Nina hanno trovato precario rifugio. Il fortuito incontro con l'amichevole Nathan Wood, sua moglie Theresa e i loro figli Bella e Steven porta un po' di solidarietà in un orizzonte tenebroso, ma i pericoli continuano a incombere ed è sempre più difficile fidarsi del prossimo.

Il film utilizza uno scenario post-atomico che ha popolato il cinema di genere sin dagli anni 60 e 70. Parliamo di scene più cupe di questo film, paragonabili a più recenti film come Mad Max e similari.

La pellicola The domestics è disponibile on demand nella collezione POST APOCALITTICI