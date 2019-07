Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 1 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film thriller da vedere stasera in TV

Venom, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2005 per la regia di Jim Gillespie, con Tom Hardy, Agnes Bruckner, Jonathan Jackson, Laura Ramsey. Nelle paludi di New Orleans, Ray cerca di salvare un’anziana creola da un brutto incidente. La donna però trasporta una valigia di serpenti pericolosi che contengono demoni del passato, i quali morderanno il protagonista trasformandolo in un diavolo assetato di sangue.

La vendetta di Viktor, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, va in onda “La vendetta di Viktor”, un film di Philippe Martinez con Gérard Depardieu ed Elizabeth Hurley. Dopo aver scontato sette anni di prigione in Francia per una rapina finita male, Viktor Lambert ritorna a Mosca per scoprire la verità dietro all’omicidio di suo figlio Jeremy. Ad aiutarlo nell’impresa saranno la sua amante Alexandra e il suo ex partner criminale Souliman. Un thriller francese in cui forse manca un po’ d’azione, da vedere per l’interpretazione di Gérard Depardieu.

Il sarto di Panama, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thirller del 2001 ambientato in Irlanda, con Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson, Catherine McCormack, Pierce Brosnan e la regia di Dylan Baker. Harry Pendel è un inglese che nel 1999 vive a Panama dove ha aperto una sartoria che garantisce la confezione su misura di abiti di alta classe. Ln quell’anno il Canale di Panama è stato da poco riconsegnato al governo locale, ma non tutti sono favorevoli a questa decisione. Un agente britannico, Andy Osnard, viene inviato sul posto per tenere sotto controllo la situazione. Avendo bisogno di informazioni, si cerca un partner desideroso di raccontare e ricattabile per il modo in cui ha avviato la propria attività in loco. Harry comincia a raccontare e si inventa una opposizione silenziosa pronta a innescare una ribellione e aggiunge che il Canale sta per essere venduto. Andy passa le informazioni e si innesca un meccanismo che induce gli americani a intervenire in forze.

Film sentimentale da vedere stasera in TV

Sul lago dorato, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film sentimentale americano del 1981 per la regia di Mark Rydell, con Henry Fonda, Katharine Hepburn, Jane Fonda e Doug McKeon. L’ottantenne Norman Thayer si è ritirato con la moglie in una casetta sul lago. La figlia Chelsea lascia in loro custodia Billy, il ragazzino figlio del suo futuro secondo marito. Tra Norman e Chelsea i rapporti sono tesi, e con il giovane Billy le cose non vanno meglio. Gli screzi del presente si accumulano a quelli del futuro in una storia che vi conquisterà il cuore.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Belle & Sebastien – Amici per sempre, ore 21 su Sky Cinema Family

Terzo magico capitolo della saga avventurosa immaginata dal regista Clovis Cronillac, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier. Sebastien ha quasi 12 anni mentre l’amata Belle, magnifico esemplare di pastore dei Pirenei, è diventata mamma. Pierre e Angelina sono pronti a sposarsi e ricominciare la loro vita altrove, ma Sebastien non vuole lasciare lo chalet di montagna dove è cresciuto. E quando il vecchio padrone di Belle si farà vivo, Sebastien farà di tutto per salvare la sua più fedele amica. Un film che insegna anche ai più giovani i solidi valori di un’amicizia senza confini. Da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Commando, ore 21 su Sky Cinema Action

Un film di Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger, Dan Hedaya, Rae Dawn Chong, Vernon Wells, James Olson. Ritiratosi dal servizio, l’ex colonnello Matrix si è trasformato in un tranquillo ragazzo-padre e pensa soltanto alla sua figlioletta. Un feroce dittatore centroamericano rapisce la bambina per ottenere l’aiuto di Matrix nella sua sanguinosa scalata al potere. Ecco che parte l’attacco dell’ex colonnello al cattivo. L’action movie che ha consacrato Schwarzenegger, tra muscoli d’acciaio e armi non manca il senso dell’umorismo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il colore nascosto delle cose, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Silvio Soldini, con Valeria Golino, Adriano Giannini, Arianna Scommegna, Laura Adriani, Anna Ferzetti. Emma, risoluta donna non vedente, entra nella vita di un affascinante pubblicitario dal passato tormentato. Una storia d’amore e passione, raccontata con una spiccata sensibilità.

Alpha: un’amicizia forte come la vita, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Regia di Albert Hughes. Un film con Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela, Natassia Malthe, Priya Rajaratnam. Keda, figlio di Tau, sta attraversando i riti di formazione per entrare nella squadra di cacciatori e procacciatori guidata dal padre. Ha un talento innato per aguzzare le pietre e una buona intelligenza ma è meno brutale di quello che richiede il mondo preistorico dove vive. Durante una caccia al bufalo, viene caricato da un animale e sbalzato giù da un crepaccio. Il suo corpo si ferma su una sporgenza nella roccia, ma gli altri pensano sia morto e lo abbandonano. Quando si riprenderà finirà trascinato dall'acqua e dovrà difendersi da alcuni lupi. Con il loro capobranco ferito inizierà una sorta di rapporto di amicizia. Un bel film per famiglie, emozionante e avvincente, su una grande amicizia tra un uomo e un lupo.

Love on ice, ore 21 su Premium Cinema Emotion

Regia di Bradley Walsh, con Julie Berman e Andrew W. Walker. Spencer Patterson, ex pattinatore sul ghiaccio, si reca in Michigan per allenare Nikki, una giovane atleta promettente. Qui incontra Emily, una campionessa che ha abbandonato la propria carriera da tempo ed ora lavora come cameriera. Un romantic drama con attori emergenti, per trascorrere poco meno di un’ora e mezza con una storia facile da seguire.

Ustica, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016 per la regia di Renzo Martinelli, con Caterina Murino, Marco Leonardi, Tomas Arana, Lubna Azabal ed Enrico Lo Verso. La sera del 27 un DC9 della compagnia aerea privata Itavia sparisce dagli schermi radar senza aver mandato alcun segnale di emergenza. Il velivolo, stabilizzato in crociera a 7600 metri di quota, si inabissa nella Fossa del Tirreno, tra Ponza e Ustica. Perdono la vita 81 persone, tra cui 14 bambini. Tre ipotesi emergono sul disastro, ma solo l’analisi degli esperti riuscirà a risalire all’origine del disastro.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tootsie, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Su Sky Cinema Oscar arriva “Tootsie”, una commedia di Sydney Pollack, con Dustin Hoffman, Jessica Lange, Charles Durning, Teri Garr, Geena Davis, Dabney Coleman. Per ottenere una parte, un attore disoccupato si traveste da donna e diventa la star di una soap-opera. Il successo riscosso lo farà però rimanere prigioniero del ruolo. Film del 1982 vincitore di tre Golden Globe e un Oscar a Jessica Lange (migliore attrice non protagonista). “Tootsie” è una commedia profonda, che fa riflettere sulle discriminazioni e l’identità.

Una spia e mezzo, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Rawson Marshall Thurber. Un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Ryan Hansen, Danielle Nicolet. Calvin Joyner ha sposato la sua fidanzatina del liceo, Maggie. Robbie Weirdicht era il super ciccione, che l'ultimo giorno era stato trascinato nudo da un gruppo di bulli di fronte ad una palestra gremita di allievi. Vent'anni dopo, Robbie si fa chiamare Bob Stone, è un ragazzone tutto muscoli e salva il mondo per conto della CIA. Una commedia d’azione che riesce a trattare il tema del bullismo con leggerezza e ironia.

My name is Tanino, ore 21:15 su Premium Cinema

Film del 2002 per la regia di Paolo Virzì, con Corrado Fortuna, Rachel McAdams, Frank Crudele e Jessica De Marco. Tanino è nato e cresciuto a Castelluzzo, provincia di Trapani. Lui è un ingenuo che si entusiasma per tutto e perde la testa per Sally, un’americana in vacanza. Quando lei riparte lui sogna di raggiungerla e vorrebbe cambiare vita. Un giorno qualcuno gli offre davvero questa possibilità: deve solo consegnare dei bagagli da recapitare ai parenti che vivono lì.

Film biografico da vedere stasera in TV

Blackkklansman, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film americano del 2018 per la regia di Spike Lee, con John David Washington, Adam Driver, Topher Grace e Laura Harrier. Ron, ufficiale della polizia afroamericano originario del Colorando, progetta di infiltrarsi nel Ku Klux Klan. Ci riesce, e, in seguito a una serie di situazioni, diventerà perfino il capo della sede locale dell’organizzazione. Un film magistrale, da non perdere assolutamente.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

The legend of Tarzan, ore 21:05 su Premium Cinema +24 HD

Film del 2016 di David Yates, regista degli ultimi Harry Potter, «The Legend of Tarzan» vede Robbie dividere lo schermo con il sex symbol svedese Alexander Skarsgård. Al centro, la storia di Tarzan (Skarsgård), costretto a tornare in Congo come emissario del Parlamento dopo i tanti anni trascorsi dall’addio alla giungla africana. Una scelta sofferta, per tornare a una vita borghese nelle vesti di John Clayton III, Lord Greystoke, con al suo fianco l’amata moglie Jane (Robbie).

Film horror da vedere stasera in TV

Gli uccelli, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

“Gli uccelli”. Il film del 1963 tornerà in TV grazie al Premium Cinema Energy. Il film, interpretato da Jessica Tandy, Rod Taylor, Suzanne Pleshette, Tippi Hedren e Veronica Cartwright, è il cinquantesimo titolo di Hitchcock ed è considerato il più complesso di tutta la filmografia del regista. La storia ha come protagonisti l’avvocato Mitch Brenner e la ricca e famosa Melanie Daniels, figlia dell'editore di un grande giornale. Melanie viene attaccata da un gabbiano alla testa e questo è solo il primo di una serie di inspiegabili attacchi degli uccelli, sempre più numerosi e feroci, contro gli abitanti di Bodega Bay. Tratto dall'omonimo racconto di Daphne Du Maurier, “Gli uccelli” è un ritratto della specie umana attraverso le sue paure più profonde.

