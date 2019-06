Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 19 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

La truffa dei Logan, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film americano del 2017 diretto Steven Soderbergh con Channing Tatum, Daniel Craig, Adam Driver, Seth McFarlane, Riley Keough e Katie Holmes. Jimmy Logan, minatore del West Virginia, convince il fratello Clyde, veterano della guerra in Iraq, e la sorella Mellie, a prendere parte a una rapina ai danni del Charlotte Motor Speedway. Per riuscire nel suo intento, Jimmy cerca l'aiuto dell'esperto Joe Bang, ma non tutto fila liscio come dovrebbe. A rendere il piano ancora più rischioso è il fatto che i ladri siano costretti a mettere a segno il colpo durante il Coca-Cola 600, l'evento NASCAR più popolare dell'anno. Cercando di riuscire nell'impresa, i Logan hanno un ulteriore ostacolo da superare quando su di loro inizia a indagare una inesorabile agente dell'FBI.

Io & Annie, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film commedia del 2018 diretto e interpretato da Woody Allen, con Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon e Shelley Duvall. La pellicola porta sullo schermo la storia d’amore tra Alvy Singer e Annie e le riflessioni sulla vita e la morte del protagonista, con lo sfondo della magica cornice newyorkese degli anni Settanta. Il film ha vinto 4 premi Oscar e un premio ai Golden Globes.

La perla del paradiso, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale de 2018 diretta da Gary Yates, con Jill Wagner, Kristoffer Polaha, Rob Kipa-Williams, Naomi Sequeira e Dina Gillespie. Colin Page e Alex Anderson, rispettivamente scrittore e fotografa di una nota rivista, partono per le isole Fiji alla ricerca della famigerata perla blu. L’avventura sarà tutt’altro che facile, ma contribuirà ad avvicinare sentimentalmente i due protagonisti.

Chaos Theory, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia sentimentale del 2007 diretta da Marcos Siega, con Lisa Calder, Sarah Chalke, Simon Chin, Sarah Edmondson, Mike Erwin e Matreya Fedor. Un giovane uomo viene a sapere di essere sterile nonostante abbia una figlia. Scopre, infatti, che la bambina è stata concepita dal suo migliore amico. Una storia nella storia, piena di emozioni e contraddizioni.

Un Natale esplosivo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una divertente commedia natalizia del 1989 diretta da Jeremiah S. Chechik, con Beverly D'Angelo, Chevy Chase, Diane Lane e Randy Quaid. Nella casa della famiglia Griswold stanno per arrivare tutti i parenti in vista delle festività natalizie. I protagonisti accoglieranno gli ospiti in una maniera incredibile e assolutamente spassosa.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Dillinger, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Film poliziesco diretto da John Milius, con Warren Oates, Richard Dreyfuss, Ben Johnson, John P. Ryan e Michelle Phillips. La pellicola racconta la storia del celebre gangster John Dillinger, che spadroneggiò negli anni Trenta. Le vicende della sua esistenza sono rivissute attraverso il racconto di un ex ufficiale della polizia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Albert e il diamante magico, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2015, diretto da Karsten Kiilerich e ispirato a un romanzo per ragazzi di Ole Lund Kirkegaard. Dopo aver accidentalmente distrutto la statua di un eroe del paesino immaginario di Kalleby, Albert decide di partire per un’avventura con l’amico Egon. Durante la fuga, i due si imbattono nel ladrone di nome Rapollo, deciso a impossessarsi del diamante più grande del mondo. Questa sarà l’occasione per Albert di vivere l’avventura piratesca che tanto desiderava e di poter ritornare a Kalleby come un eroe.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Cowboys & Aliens, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film con Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell e Adam Beach per la regia di Jon Favreau. Anno 1875: uno straniero senza memoria arriva nella città di Absolution con uno strano bracciale metallico. L’accoglienza è ostile, ma ben presto il villaggio dovrà rivolgere la sua attenzione agli strani oggetti volanti che l’attaccano dal cielo. Una contaminazione di generi rianima il concetto di “fantawestern”, basato sul romanzo omonimo di Scott Mitchell Rosenberg.

Film horror da vedere stasera in TV

La prima notte del giudizio, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2018, diretto da Marisa Tomei, con Lauren Velez, Melonie Diaz, Steve Harris e Chyna Layne. Per abbassare il tasso di criminalità sotto l'1 percento per il resto dell’anno, i Nuovi Padri Fondatori d’America (NFFA) sperimentano una teoria sociologica che dà libero sfogo all’aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Happy End, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico francese del 2017 diretto da Michael Haneke, con Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz e Fantine Herduin. Una benestante famiglia francese del nord della Francia vive nella ricchezza, incurante della miseria che imperversa nei campi dei migranti intorno alla città portuale di Calais. Un film che commuove per attualità e delicatezza dei temi trattati.

L'ora più buia, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film diretto da Joe Wright, con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane e Ronald Pickup. La pellicola racconta quel momento cruciale in cui Winston Churchill disse no all’egemonia di Hitler. Quella decisione fu molto importante per la storia dell'Europa. Una magistrale interpretazione di Gary Oldman nei panni dell’ex Primo Ministro britannico, che gli è valsa l’Oscar come miglior attore protagonista.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Howard e il destino del mondo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film fantastico del 1986 diretto da Willard Huyck, con Tim Robbins, Lea Thompson, Jeffrey Jones, Ed Gale, Chip Zien, Timothy M. Rose, Steve Sleap, Peter Baird e Mary Wells. Il giovane papero Howard viene improvvisamente catapultato a Cleveland dal pianeta in cui vive. Sulla Terra, gli umano non lo accolgono bene, finché non si imbatte con la giovane Beverly, con cui finirà per formare un gruppo rock.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ore 21:15 Premium Cinema

Film fantastico del 2004 diretto da Alfonso Cuarón, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Alan Rickman e David Thewlis. Terzo capitolo della saga firmata dalla celebre penna di J. K. Rowling. Harry si trova al terzo anno di scuola ad Hogwarts, quando il pericoloso assassino Sirius Black evade dalla prigione di Azkaban. Un appuntamento imperdibile per i fan del celebre mago.

Film biografici da vedere stasera in TV

La mia vita è uno zoo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film del 2012, capolavoro del regista Cameron Crowe, con un cast stellare che va da Matt Damon a Scarlett Johansson. La pellicola porta sullo schermo la storia tratta dal romanzo autobiografico di Benjamin Mee. Dopo la scomparsa prematura della moglie, il protagonista decide di traslocare assieme ai figli per cambiare aria. La casa prescelta per il trasferimento, tuttavia, si trova in un luogo abbastanza strano, ossia nel bel mezzo di un vecchio zoo semiabbandonato dall’uomo ma non certo dai duecento animali esotici che ancora lo abitano. E il contratto di vendita dell’abitazione prevede che l’acquirente s’impegni a non chiudere lo zoo, motivo per cui l’uomo si ritrova costretto a gestire assieme alla famiglia una vera e propria giungla.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il sacrificio del cervo sacro, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film thriller diretto da Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell e Nicole Kidman. Un cardiochirurgo di fama internazionale ha un misterioso rapporto con un ragazzo che porterà lui e la sua famiglia sull’orlo dell’abisso. Un’inquietante pellicola premiata per la sceneggiatura al Festival di Cannes 2018.

Inception, ore 21:15 Premium Cinema

Thriller americano del 2010 diretto da Christopher Nolan, con Joseph Gordon-Levitt, Leonardo diCaprio ed Ellen Page. Dorn è uno dei migliori ladri in circolazione e vuole mettere a segno un colpo molto particolare: la sua è infatti un’arte che estrae segreti rilevanti nel corso del sonno dei bersagli, ovvero il momento in cui la mente è più vulnerabile. Un colossal nel suo genere e un film sorprendente.

