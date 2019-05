Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 30 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Battleship, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un film di Peter Berg con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Tadanobu Asano e Rihanna. Gli scienziati americani individuano il pianeta "G", con caratteristiche simili alla Terra e potenziale presenza di vita al suo interno, e inviano un segnale di contatto. Presto servita, arriva la risposta aliena: pericolosissima, dalle profondità siderali si tuffa in quelle oceaniche. Il marine Alex Hopper si ritrova a capitanare l'unica nave superstite nei dintorni e a dover prevenire un'invasione globale della Terra. Un kolossal dalle atmosfere catastrofiche, che intrattiene senza prendersi sul serio. Il divertimento non manca.

Dunkirk, ore 21:10 su Premium Cinema

Con la regia di Christopher Nolan e un cast composto da Kenneth Branagh, Mark Rylance, James D'Arcy, Cillian Murphy e Tom Hardy, Dunkirk è un film perfetto per chi ama le pellicole d’azione. Nel maggio del 1940, sulla spiaggia di Dunkirk, 400mila soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L'impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”, una promessa per l’avvenire di una futura liberazione del continente.

Biancaneve e il cacciatore, ore 20:55 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Rupert Sanders. Un film con Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian McShane. Rupert Sanders rilegge la fiaba dei fratelli Grimm e realizza un film dark in costume contraddistinto da modifiche sostanziali nella caratterizzazione dei personaggi e nella struttura stessa dello sviluppo narrativo. Il film scorre veloce e cattura l'attenzione del pubblico, le interpretazioni dei tre attori principali sono credibili, buoni gli effetti speciali.

Lionheart – Scommessa vincente, ore 21 su Sky Cinema Action

Film d’azione americano del 1990 per la regia di Sheldon Lettich con Jean-Claude Van Damme, Deborah Rennard, Harrison Page, Lisa Pekilan e Brian Thompson. Arruolato nella Legione Straniera, Lyon diserta e vola a Los Angeles per salvare il fratello nei guai con alcuni trafficanti di droga, ma lo trova morto. Mentre cognata e nipotina lo ritengono responsabile dell’accaduto, il disertore combatte contro un’imbrogliona del mondo del kickboxing e contro due tipacci della Legione che vogliono riportarlo indietro.

Film commedia da vedere stasera in TV

Matrimonio al sud, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un’esilarante commedia italiana del 2005, diretta da Paolo Costella, con Massimo Boldi, Gabriele Cirilli, Ugo Conti, Peppe Barra e Paolo Conticini. Lorenzo Colombo è un “cumenda” milanese proprietario di una ditta di salumi che odia i “terroni”. Pasquale Caprioli abita nel paesino campano San Valentino a Mare, fa il pizzaiolo e pensa che al nord siano tutti “polentoni”. Peccato che i rispettivi figli, il milanese Teo e la campana Sofia, si incontrino in un’università di Trento e decidano di sposarsi. E poiché il matrimonio più meridionale dei matrimoni meridionali verrà ovviamente celebrato al sud, i Colombo si trasferiscono in “terronia” e iniziano una schermaglia con i Caprioli che proseguirà per tutta la durata dei preparativi.

Vi presento i nostri, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2010 diretta da Paul Weitz e interpretata da Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Jessica Alba, Barbra Streisand e Dustin Hoffman. Terzo capitolo della saga tutta da ridere “Ti presento i miei”. Le disavventure di Gaylord Fotter non hanno mai fine: dopo 10 anni di matrimonio e due pargoli, sembra finalmente aver conquistato il rispetto del suocero. Ma tutto è ancora in gioco. Un film divertente e rilassante da vedere in compagnia.

Love Actually, ore 21 su Comedy Central

Commedia Britannica del 2003 per la regia di Richard Curtis, con Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson e Liam Neeson. Londra, qualche settimana prima di Natale: uno spaccato della vita quotidiana di persone insolite. Il primo ministro se la vede col personale di servizio, uno scrittore tradito trova il vero amore sulle rive di un lago e una timida ragazza riesce a dichiararsi a un collega: storie che si intrecciano in un perfetto connubio pre-natalizio che vi farà innamorare.



Io & Marilyn, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Un film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, con Suzie Kennedy, Biagio Izzo, Barbara Tabita, Rocco Papaleo. Gualtiero Marchesi, un uomo separato, durante una seduta spiritica invoca Marilyn, che compare nella sua vita, ma sarà solo lui a vederla e sentirla... e qui cominceranno i guai. Pieraccioni sembra aver finalmente individuato un personaggio credibile sia nelle sfumature umoristiche sia nel destino tragico(mico).

The Spectacular Now, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia Americana del 2013 per la regia di James Ponsoldt, con Miles Teller, Shailene Woodley, Brie Larson e Jennifer Jason Leigh. Sutter non è esattamente uno studente modello: è all’ultimo anno di liceo e vive al momento, godendosi il divertimento. Non ha nessun piano per il college, almeno finché non si imbatte in Aimee, studentessa introversa a cui vuole insegnare il suo stile di vita. Il loro rapporto si intensifica e ben presto sarà difficile capire chi dei due sta insegnando a vivere all’altro. Un film leggero e scorrevole.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shrek e vissero felici e contenti, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Mike Mitchell, film del 2010 con Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Walt Dohrn, John Cleese. Shrek è felicemente sposato con Fiona, padre amorevole, e le sue giornate si ripetono tutte uguali a se stesse. Insoddisfatto ed incastrato in una routine che sente tarpargli le ali, l'orco desidera unicamente poter tornare alla sua vecchia vita, quella in cui era temuto e lasciato in pace. Pane per i denti di Tremotino, che gli propone uno dei suoi terribili accordi: rivivere la sua vecchia vita in cambio di un giorno a caso (ma non tanto) del suo passato. La scelta lo catapulterà in una realtà in cui non è mai nato, dunque non ha mai salvato Fiona e gli orchi sono cacciati proprio da Tremotino il quale, grazie a quei cambiamenti, ha preso il potere del regno. Quarto ed ultimo capitolo della saga dell’orco verde, ideale per una serata in famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Assassinio sull’Orient Express, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruze Johnny Depp in una storia tratta da uno dei bestseller di Agatha Christie. Il detective Poirot, infatti, si ritrova ad indagare su un omicidio avvenuto su un treno. “Assassinio sull’Orient Express” è il film ideale per chi ama i thriller e i gialli, per una serata da trascorrere all’insegna del mistero insieme a Sky.

Le ultime 24 ore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Thriller americano del 2017 per la regia di Brian Smrz, con Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Handerson e Liam Cunningham. Dopo un intervento chirurgico sperimentale che, per un solo giorno, riporta alla vita il killer Travis Conrad, arriva il momento della sua vendetta: e non ci sarà pietà per nessuno. Un film adrenalinico, da non perdere.

D-TOX, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Thriller americano del 2002 per la regia di Jim Gillespie, con Sylvester Stallone, Charles S. Dutton, Polly Walker e Tom Berenger. Jake è un agente dell’FBI divenuto l’ombra di se stesso. Da quando un serial killer ha ucciso la sua ragazza, non riesce a darsi pace e si getta a capofitto nell’alcol. Un suo collega, nel tentativo di farlo uscire da quel pericoloso tunnel, lo manda in un centro di disintossicazione chiamato D-TOX dove avvengono strani omicidi, e lui sarà costretto a entrare in azione. Un film che vi terrà sulle spine fino all’ultimo.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Io e lei, ore 21 su Sky Cinema Romance

Regia di Maria Sole Tognazzi, film del 2015 con Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Fausto Maria Sciarappa, Domenico Diele, Ennio Fantastichini. Marina e Federica sono una coppia stabile che convive da 5 anni. Marina è un'ex attrice e un'imprenditrice di successo che ha sempre saputo di essere lesbica, ma che per esigenze di lavoro ha aspettato qualche tempo a fare outing. Federica è architetto, è stata sposata, ha un figlio ormai adulto, e dopo il divorzio si è innamorata di Marina, la sua prima relazione omosessuale. Ma non si considera lesbica e non gradisce che la sua convivenza diventi di dominio pubblico. Quando Federica si imbatte in una figura del proprio passato il rapporto fra le due donne si incrina e vengono alla luce tutte le loro fragilità. Un tema delicato affrontato senza cadere negli stereotipi.

Un mercoledì da leoni, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Su Premium Cinema Emotions HD alle ore 21.15, “Un mercoledì da leoni”, film del 1978 di John Milius con Gary Busey, William Katt, Patti D'Arbanville, Jean-Michael Vincent, Stacy Keach Sr. La storia di tre campioni del surf che hanno problemi sentimentali e di vita, poi arriva il Vietnam e uno è costretto ad andarci. Dopo alcuni anni si ritrovano insieme su una spiaggia per la loro ultima esibizione, che è trionfale. Da vedere perché è uno dei film più importanti del regista, dove il surf è visto come metafora della vita.

Sicilian Ghost Story, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017 per la regia di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, con Julia Jedikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari e Vincenzo Amato. Luna e Giuseppe hanno 13 anni e sono due compagni di scuola molto diversi, ma molto innamorati. La loro relazione avrà il potere di sovvertire le leggi del tempo e dello spazio per sconfiggere un mondo oscuro dominato dalla morte. Un film da non perdere per nessun motivo.

Crossed Over – Oltre il dolore, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film drammatico canadese del 2002 per la regia di Bobby Roth, con Diane Keaton, Maury Chaykin, Jennifer Jason Leigh e Connor Price. La famosa scrittrice Beverly Lowry ha perso un figlio dopo un incidente, ed è così entrata nel tunnel della depressione da cui esce solo parlando con Karla, omicida nel braccio della morte. Un’amicizia impensabile che diventa ragione di vita.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV