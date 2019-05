Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 30 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 30 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

E poi c’è Cattelan - Best of, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Rivediamo, in un Best of, tutti i momenti più divertenti ed esilaranti dell’ultima stagione di “E poi c’è Cattelan”, lo show condotto da Alessandro Cattelan.

Il Mostro di Udine, ore 21:05 Crime investigation

Grazie al supporto di nuove tecnologie, la serie riapre le indagini su 11 omicidi irrisolti, tutti accaduti a Udine a partire dal 1971. Le vittime erano tutte donne.

Bosch - Il giardino dei sogni, ore 21:15 Sky Arte HD

Dal museo del Prado un'indagine straordinaria sulle visioni surreali e strazianti di Bosch, il genio del rinascimento olandese e sul suo capolavoro: Il Giardino delle Delizie. Artisti, scrittori, filosofi, musicisti e scienziati contemporanei discutono i significati del dipinto.

Knight fight, ore 21:00 Blaze

Su Blaze un super normal game che tiene incollati fino all’ultimo colpo! 10.000 dollari, 6 concorrenti, tre giudici: tutti i giovedì scenderanno nell’arena per sfidarsi in battaglie all’ultimo colpo e scoprire chi sarà il più cavaliere di tutti.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Un anno dopo aver varcato la soglia della clinica del dott. Christian, vediamo quali progressi hanno fatto, se ne hanno fatti, tre protagonisti della stagione precedente: Chris, Nathan e Joe.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Apollo 8: la missione che cambiò il mondo, ore 20:55 National Geographic

Il 21 dicembre 1968 la NASA lanciò la sua prima missione verso la Luna. E mentre gli astronauti venivano mandati nello spazio, sulla Terra la società stava radicalmente cambiando.

America: vero o falso?, ore 21:05 Discovery Science

Continua su Discovery Science la nuova serie che ci aiuta a far luce in modo divertente sui fatti e le tradizioni più controverse della cultura americana.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

Welcome to the jungle, ore 21:00 Nat Geo Wild

Il pitone delle rocce africano è una specie letale: non ha mani, né armi, nemmeno gambe, ma è in grado di uccidere in maniera spietata. Grazie alla sua forza, alla sua velocità e alla sua aggressività.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Toscana, alla scoperta di tutto ciò che questa straordinaria regione ha da offrire.

Serie TV in onda stasera

Band of Brothers, ore 21:15 Sky Atlantic

Prodotta dai premi Oscar Steven Spielberg e Tom Hanks, rivediamo su Sky Atlantic “Band of Brothers”, l'avvincente miniserie tv, vincitrice di 1 Golden Globe e 6 Emmy Awards, sulle epiche avventure della Compagnia Easy, l'unità di paracadutisti scelti dell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale.

Fosse/Verdon - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life la miniserie biografica, basata sul libro “Fosse” di Sam Wasson, che racconta il legame professionale e sentimentale tra il coreografo Bob Fosse e la ballerina Gwen Verdon, interpretati da Sam Rockwell e Michelle Williams.

Leo Mattei - Unità speciale - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, torna il crime francese con la quarta stagione e le indagini del Capitano Leo Mattei, comandante dell'Unità di Protezione Giovanile di Parigi.

Whiskey Cavalier - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime continua “Whiskey Cavalier”, la serie tv che segue le avventure dell'agente dell'FBI Will Chase, il cui nome in codice è appunto Whiskey Cavalier. A seguito di una separazione emotiva, viene assegnato a lavorare con l'agente della CIA Francesca “Frankie” Trowbridge.

Chicago Med, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continuano gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Young Sheldon, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo la seconda stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory” e incentrata sull'infanzia di Sheldon Cooper. Sheldon è un piccolo genio di nove anni che frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che lo capisce poco.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “La melanzana, la strega e l’armadio”.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox e Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox e su Fox Animation altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Alle 20:55 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Wendell & Winnie, ore 21:00 Nickelodeon

Su Nickeolodeon rivediamo gli episodi di “Wendell & Winnie”, la sitcom con protagonista Vinnie Bassett, un trentenne immaturo che viene “gestito” dal cugino Wendell, rimasto orfano.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! & Batman: il caso irrisolto, ore 20:35 Boomerang

Scooby e i suoi amici aiutano Batman a risolvere il suo unico caso irrisolto: ritrovare il professor Leo Scarlet, intrappolato anni prima nella macchina del teletrasporto.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:10 Disney Channel

Alle 21:10 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Disney Topolino Compilation, ore 21:10 Disney XD

Una serie di sfolgoranti e divertentissime gag di Topolino, instancabile corteggiatore di Minni e suo assiduo compagno di avventure assieme agli amici di sempre.

