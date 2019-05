Godzilla 2, chi sono i kaiju: King Ghidora, Rodan e Mothra

Il secondo episodio della nuova saga dedicata a Godzilla si preannuncia spettacolare. “Godzilla II – King of the Monsters” arriva nelle sale italiane dal 30 maggio e amplia il MonsterVerse puntando ad altri tre kaiju (nome originale per identificare i mostri giganti) che daranno del filo da torcere al protagonista. In realtà la presenza di queste tre nuove creature era stato preannunciato in “Kong: Skull Island” del 2017 dove nel teaser durante i crediti finali apparivano King Ghidora, Rodan e Mothra. Si tratta di tre giganti che fanno parte della storia di Godzilla e che sono apparsi nelle storiche pellicole giapponesi della Toho. Tutti e tre sono presenti anche nelle ere cinematografiche dedicate a Godzilla e ora anche nel sequel di “Godzilla II – King of the Monsters” faranno la loro comparsa per la gioia di tutti i fan. Ma chi sono questi giganti? Quali sono le loro caratteristiche principali?

King Ghidora, il drago a tre teste

Comparso per la prima volta in “Ghidora! Il mostro a tre teste”, King Ghidora essere è l’arcinemico di Godzilla e uno degli avversari più presenti tra i kaiju apparsi fin dagli anni Sessanta. È ispirato dalle creature mitologiche Idra di Lerna o Yamata no Orochi, due mostri simili a draghi con molteplici teste. Il suo nome deriva da una contrazione della parola Hydra in giapponese. È un mostro extraterrestre e ha distrutto la civiltà dei venusiani prima di approdare sulla Terra. In genere è sotto il controllo di entità aliene ed ha assunto anche le dimensioni di cyborg. King Ghidora è apparso anche in “Godzilla vs King Ghidora” del 1991 ma nasce dalla fusione di tre creature chiamate Dorats, presenti sull’isola di Lagos, la stessa di Godzilla. Nel nuovo “Godzilla II – King of the Monsters”, il gigante viene rinvenuto nell’Antartide e viene definito Monster Zero. Si tratta del mostro più grande mai apparso e in alcune pitture rupestri appare mentre combatte contro Godzilla. Tra le sue caratteristiche c’è il volo in grado di genera uragani, la capacità di convogliare energia elettrica e generare raggi gravitazionali.

Rodan, il rettile volante

Appare nel 1956 nel film dedicato al suo personaggio e rappresentava la minaccia atomica sovietica. Rodan è un rettile volante ed è presente anche nel film “Ghidorah! Il mostro a tre teste” dove si allea con Godzilla e Mothra per sconfiggere King Ghidora. È un alleato fedele del lucertolone e nella nuova versione si risveglia all’interno del vulcano Isla de Mona in Messico. Per tradizione è identificato come il demone di fuoco e tra le sue caratteristiche annovera il volo supersonico, le onde d’urto sprigionate dalle ali e la capacità di sparare raggi di fuoco.

Mothra, la falena gigantesca

L’ultimo kaiju analizzato è Mothra, uno dei più importanti e presente in “Godzilla II – King of the Monsters”. Si tratta di una falena gigante apparsa per la prima volta nel 1961 in un film dedicato a lei. Ha natura benevola e ha spesso difeso l’umanità anche se in alcuni casi ha rappresentato una minaccia perché sotto controllo da parte di altri esseri. In genere è accompagnata da due sacre sacerdotesse, gemelle chiamate le Shobijin che gli permettono di comunicare con la razza umana. Nel 1964 ha il primo scontro con Godzilla poi appare anche nel 1992 in versione malvagia mentre nel nuovo “Godzilla II – King of the Monsters” sarà ritrovata in una crisalide nella foresta pluviale dello Yunnan in Cina. La leggenda vuole che in quella zona sia venerata come una dea. Nel film Mothra avrà un percorso evolutivo. Inizialmente sarà una larva fino a diventare il mostro che tutti conoscono. Tra le sue caratteristiche ci sono gli artigli, la capacità di sparare fasci di seta per bloccare i nemici e la bioluminescenza che le consentono di lanciare raggi d’energia contro gli avversari.