Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 27 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 27 maggio, in TV su Sky.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky.

Film commedia da vedere stasera in TV

Compromessi sposi, ore 21:15 Sky Cinema Uno e ore 21:45 Sky Cinema Collection

Su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Collection arriva “Compromessi sposi”; un film diretto da Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Una commedia in cui, ancora una volta, la differenza culturale regionale viene riproposta per rubare qualche risata allo spettatore. Per una serata in relax.

Mamma ho perso l'aereo ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Chris Columbus, con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. Due famiglie decidono di andare in vacanza in Francia. La madre di Kevin, però, ha rinchiuso il bambino in soffitta, in castigo. Così nella fretta Kevin viene dimenticato a casa. Trascorrerà le feste di Natale cercando di allontanare due ladri alquanto maldestri. Classico film natalizio, che resta piacevole da vedere in ogni stagione. Sempre divertente.

The Maiden Heist – Colpo grosso al museo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film del 2009 diretto da Peter Hewitt, con Morgan Freeman, Christopher Walken e William H. Macy. Roger, Charles e George sono guardiani di un museo di Boston e scoprono all'improvviso che l'intera collezione sarà trasferita a Copenaghen. I tre decidono di mettere in atto un piano per rubare le opere prima del loro trasferimento. Un film divertente e piacevole, per una serata in relax.

L’ora legale, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Leo Gullotta, Vincenzo Amato e Tony Sperandeo. Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un chiosco nella piazza principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua volta sorella della moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati valori morali e dalla condotta integerrima. Film da vedere per ridere (amaramente) sul malcostume italiano.

Rosa, la wedding planner - Cercasi casa disperatamente, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Diretto da Michael Karen, con Alexandra Neldel e Sara Fazilat. Nuovo capitolo della saga incentrata sulle avventure dell'attraente e abile ragazza proprietaria di un'agenzia che organizza matrimoni. A seguito della notifica di sfratto inviatale dal proprietario della sua casa, Rosa, che vive con sua madre Ruth e il suo fidanzato Mark, sarà costretta a mettersi immediatamente alla ricerca di un nuovo posto in cui vivere. Da vedere se avete amato gli altri episodi della serie.

Un piano perfetto, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Pascal Chaumeil, con Diane Kruger, Dany Boon, Etienne Chichot e Alice Pol. Nella famiglia Lefebre ogni primo matrimonio finisce in divorzio, proprio come se si trattasse di un’antica maledizione. Isabelle è fidanzata con l’amore della sua vita, ma teme che la maledizione colpirà anche lei e decide di sposare un altro uomo, un tipo avventuroso che la porterà in un rocambolesco matrimonio in giro per il mondo. Commedia francese del 2012, per una serata in relax.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Platoon, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Oliver Stone, con Willem Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen, Johnny Depp. Oliver Stone, il regista, racconta la sua reale esperienza in Vietnam, l'abbruttimento disumano dei combattenti. Chris, un soldato volontario, affronta l'inferno della sporca guerra. Quattro Premi Oscar e tre Golden Globe per questo capolavoro di Oliver Stone. Da non perdere.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Roland Emmerich, con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward. Gli avvertimenti di un climatologo sull’arrivo di una nuova era glaciale vengono ignorati. Ma quando un’immane tempesta si abbatte su New York, la fine dell’umanità sembra inevitabile. Un indimenticabile film di fantascienza del 2004, capace di tenere i telespettatori incollati allo schermo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Looking Glass - Oltre lo specchio, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film del 2018 per la regia di Tim Hinter. Nicolas Cage e Robin Tunney sono i protagonisti di un thriller voyeuristico, ambientato in un motel nel deserto. La coppia scopre l'esistenza di una stanza segreta, la numero 10, dove accadono torbidi e inaspettati eventi. Una pellicola dalla trama a tratti prevedibile, ma che in alcuni momenti sa prendere una piega psicologica inaspettata.

The Domestics, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno vi aspetta “The Domestics”, un film di Mike P. Nelson, con Kate Bosworth, Tyler Hoechlin, Lance Reddick, Sonoya Mizuno, Brad Leland. La Terra è stata vittima di una guerra batteriologica e i sopravvissuti si ritrovano a fare i conti con la nuova realtà. Gang spietate dominano gli Stati Uniti in assenza di qualunque tipo di controllo governativo e si contendono il territorio senza risparmiarsi crudeltà di ogni genere. Mark e la moglie Nina, una volta normale coppia borghese, cercano di sopravvivere ritrovando la loro sicurezza. Scenari post-apocalittici, vivacità narrativa, pathos e buone interpretazioni da parte del cast.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il paziente inglese, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Naveen Andrews, Kristin Scott Thomas. Africa del nord, anni di guerra. Il conte ungherese Lazlo de Almasy viene trasportato, morente e sfigurato da un incidente aereo, da un’infermiera che non lo abbandona un solo istante. Il conte le racconta del suo passato, del grande amore per Katherine e della tragedia di averla perduta per averla abbandonata ferita nel deserto. Un intenso dramma vincitore di ben nove Premi Oscar e due Golden Globe. Da non perdere.

120 battiti al minuto, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Robin Campillo. Un film con Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, Félix Maritaud. La storia della nascita di Act Up, un'organizzazione di attivisti che ha richiamato l'attenzione sulle conseguenze dell'AIDS. Ispirato a una storia vera, è una pellicola che fa riflettere. Il film è stato premiato al Festival di Cannes.

Padre, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

“Padre” è un film Jonathan Sobol, con due fuoriclasse come Tim Roth e Nick Nolte. Braccato dai poliziotti, un truffatore si traveste da sacerdote, ruba una macchina e fugge insieme a una giovane compagna di viaggio. Questa, disposta a tutto pur di raggiungere la sorella maggiore negli USA, lo costringe a portarla con sé in una rocambolesca fuga verso nord. Un film dal ritmo serrato e con una sceneggiatura ben congegnata. Ottime le interpretazioni di Roth e Nolte.

Match point, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di Woody Allen, con Jonathan Rhys-Meyers e Scarlett Johansson. Ambientato a Londra, racconta la storia Chris Wilton, uomo in pensione e finanziariamente affranto che diventa allenatore di tennis. Si innamora della sorella di uno dei suoi studenti e diventa dipendente dalle realtà più sottili della vita. Scintille successive volano tra lui e Nora, un'attrice americana in difficoltà. Incapace di contenere la sua brama per lei di lasciar andare la vita lussuosa di una volta, Chris si ritrova a prendere decisioni oscure e terribili. Tra i migliori film di Woody Allen, da non perdere.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Ocean’s twelve, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Steven Soderbergh. Un film con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia, Don Cheadle. Danny Ocean vi sembra forse uno che si accontenta? Ovviamente no. Nel seguito di “Ocean’s eleven” la squadra si amplia. Per ripagare un debito a dir poco scomodo, la gang decide di spostarsi e dagli Stati Uniti si trasferisce in Europa, passando anche per l’Italia. Un cast stellare per questo sequel, che non riesce ad appassionare tanto quanto “Ocean’s eleven”.

