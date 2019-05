Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 27 maggio

Programmi tv in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 rivediamo la scorsa stagione di “Italia’s got talent”, il talent dove Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano si trovano a valutare improbabili talenti che si propongono nelle discipline più disparate. Presenta Lodovica Comello.



Confessioni di un detective, ore 21:05 Crime Investigation

In “Confessioni di un detective”, in onda alle 21:05 su Crime Investigation, ascoltiamo le dichiarazioni di alcuni detective che sono riusciti a risolvere casi apparentemente impossibili.

Dance - Perché balliamo: Storie, ore 21:15 Sky Arte HD

Una produzione internazionale Sky Arte curata e presentata dall'acclamato coreografo anglo-bengalese Akram Khan che cercherà di rispondere alla domanda: «perché balliamo?».

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Comedy Central presenta… Paolo Hendel, ore 21:00 Comedy Central

Sei speciali monografici esclusivi di grandi comici italiani. Ognuno propone uno spettacolo inedito registrato a Milano al Teatro San Babila. In questa puntata Paolo Hendel.

Indagini in corsia, ore 21.00 lei

Quali storie e quali paure si nascondono dietro le persone che arrivano in Pronto Soccorso? Quali le reali cause dei loro incidenti e del loro malessere? Tre medici indagano in corsia per capire quali storie si nascondono dietro casi poco chiari, bugie e misteri.

Mega navi: tesori perduti, ore 21:00 Discovery channel

L'Odyssey è nel Canale della Manica per ritrovare alcuni sommergibili tedeschi risalenti alle guerre mondiali. La presenza di mine piantate dagli Alleati metterà a repentaglio la missione?

Indagini ad alta quota, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

In questa puntata andiamo a visitare con Danny Forster una straordinaria opera di ingegneria: il cantiere del ponte più lungo della Serbia.

Enigmi alieni - Buchi neri sulla terra?, ore 21:00 History

Molti sostengono che gli USA e la Russia abbiano lavorato insieme sin dall'inizio della corsa allo spazio. Si preparavano all'arrivo degli alieni?

Wild Tabù, ore 21:00 Nat Geo Wild

La nuova serie di Wild esplora i comportamenti più strani del regno animale con l'obiettivo di rivelare la psicologia e le ragioni che si celano dietro alcune pratiche estreme di alcune specie animali.

Baywatch California, ore 21:00 Nat Geo People

I bagnini del sud della California devono occuparsi di un uomo in barca che e' particolarmente aggressivo. Inoltre, i bagnanti hanno avvistato uno squalo.

Serie TV in onda stasera

Il Trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo in replica il finale di stagione di “Il Trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Le regole del delitto perfetto - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox vediamo il finale di stagione di “Le regole del delitto perfetto”, il thriller giudiziario con protagonista Annalise Keating, avvocato e docente di diritto penale. La donna è affiancata dai «Keating Five», cinque studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari, e dai suoi associati Bonnie e Frank.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 continuano, in prima visione TV, gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

Famous in love, ore 21:14 Premium Stories

Rivediamo, su Premium Stories la prima stagione di “Famous in love”, la serie tv con Bella Thorne. Paige Townsen è una studentessa del college che un giorno ottiene il ruolo da protagonista in "Locked". La sua vita cambia completamente e la ragazza deve destreggiarsi tra l’università e il set.

The Big Bang Theory, ore 21:14 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Superstore, ore 21:39 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:39, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sitcom con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Flash - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Bob’s Burgers, ore 20:55 Fox Animation

A partire dalle ore 20:55 su Fox Animation, la sitcom animata con protagonista la famiglia Belcher: Bob, sua moglie Linda e i loro figli Tina, Gene e Louise, che gestiscono un ristorante fast food di hamburger. La serie è arrivata alla nona stagione.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Wendell & Winnie, ore 21:00 Nickelodeon

Su Nickeolodeon rivediamo gli episodi di “Wendell & Winnie”, la sitcom con protagonista Vinnie Bassett, un trentenne immaturo che viene “gestito” dal cugino Wendell, rimasto orfano.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e il fantasma del ranch, ore 20:35 Boomerang

Scooby e i suoi vivono una fantastica avventura in un ranch. Ancora una volta un mistero da svelare e tanti brividi da vivere!

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:45 Disney Channel

A partire dalle 20:45 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Disney Topolino Compilation, ore 21:10 Disney XD

Una serie di sfolgoranti e divertentissime gag di Topolino, instancabile corteggiatore di Minni e suo assiduo compagno di avventure assieme agli amici di sempre.

