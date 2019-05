Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 25 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

The Equalizer 2 - Senza perdono, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in un tranello, Robert decide di rientrare in azione. Memorabile secondo capitolo di “The Equalizer”.

Rampage: Furia animale, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione americano del 2018 per la regia di Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello e Makin Akerman. Davis è un esperto di primati che tiene la gente a distanza e condivide un legame fortissimo con un gorilla molto intelligente di nome George. Un esperimento genetico ingiustificato lo trasforma però in un’enorme creatura molto aggressiva che, insieme a una squadra di altre creature, metterà a repentaglio la sicurezza degli USA. Davis è costretto a collaborare con Kate, ingegnere genetico, per fermare la catastrofe.

Film biografici da non perdere stasera in tv

Gandhi, ore 21:15 Sky Cinema Due

Otto Premi Oscar e cinque Golden Globe a “Gandhi”, biografia su pellicola del noto pacifista indiano per la regia di Richard Attenborough, con Ben Kingsley, Rohini Hattangady, Candice Bergen, John Gielgud ed Edward Fox. L’impegno politico di Gandhi ha inizio in Sudafrica dopo essere stato cacciato dalla prima classe in quanto indiano. Il suo rifiuto di sottostare alla legge britannica lo porta addirittura a finire in carcere, ma al suo ritorno viene accolto come un eroe: sarà il promotore di un cambiamento non violento, pacifista e intensamente emozionante.

I giardini dell'Eden, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film biografico del 1998, diretto da Alessandro D'Alatri, con Kim Rossi Stuart, Massimo Ghini e Saïd Taghmaoui. La pellicola ripercorre la vita di Gesù dall’adolescenza fino all’età adulta. Un’opera imperdibile, per una serata di relax davanti alla TV insieme a Sky.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Sì, lo voglio, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Commedia del 2018 diretta da Christie Will Wolf, con Jen Lilley, Marcus Rosner, Jessica Lowndes, Christie Laing e Beau Daniels. Charlotte e James sono una coppia molto innamorata. Tuttavia, lei non riesce a sposare l’uomo che ama e lo molla per per due volte all’altare. Quando finalmente sembra decisa a fare il grande passo, deve però dimostrare a James di essere davvero intenzionata a convolare a nozze.

Il medico della mutua, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film del 1968 diretto da Luigi Zampa con Alberto Sordi, Evelyn Stewart, Bice Valori, Sara Franchetti, Nanda Primavera e Ida Galli. Il protagonista è un giovane dottore, deciso a tutto per fare soldi e carriera. Circuisce la vedova di un collega per poter mettere le mani sullo stock di mutuati della buonanima. Lascia la dolce fidanzata per sposare la figlia di un pezzo grosso. Un film diventato un cult, con uno straordinario Alberto Sordi.

Hotel Gagarin, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2018 per la regia di Simone Spada, con Claudio Amendola, Luca Argentero e Giuseppe Battiston. Cinque italiani, spiantati e in cerca di un’occasione, vengono mandati a girare un film in Armenia. Quando arrivano, però, scoppia una guerra e il produttore scompare insieme ai soldi. Abbandonati all’Hotel Gagarin, immerso nel nulla, trovano un modo per inventarsi un’occasione di felicità. Un film stralunato ed esilarante, adatto a tutta la famiglia.

Tutta colpa di Freud, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia italiana del 2014 per la regia di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Laura Adriani. Lo psicologo Francesco è rimasto il solo genitore delle sue tre figlie e si dedica con amore al suo ruolo di papà. Le tre ragazze sono però molto sfortunate in amore e avranno bisogno dei suoi consigli preziosi. Da un soggetto pensato con Leonardo Pieraccioni e Paola Mammini, una sceneggiatura leggera impreziosita da battute azzeccate.

Vip, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2008, diretta da Carlo Vanzina, con Matteo Branciamore, Enrico Brignano, Maria Grazia Cucinotta, Martina Colombari e Alena Seredova. Alla festa mondana più importante dell'anno, tutti mentono alla ricerca dell'amore, ma il ritorno alla realtà è inevitabile. Una pellicola divertente e spensierata, per ridere e trascorrere una serata in allegria con Sky.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Lilli e il vagabondo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 1955, distribuito dalla Walt Disney e diretto daHamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronimi e dallo stesso Walt Disney. La pellicola amata da generazioni di bambini e famiglie racconta la storia della cagnetta Lilli, che vive da padrona nella casa di due giovani sposi. La nascita di un bambino mette però in crisi la piccola che si sente trascurata e fugge. Durante la sua avventura incontra un avvenente cane randagio di cui si innamora e con il quale salverà il bimbo appena nato.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Spiderman: Homecoming, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Jon Watts. Un film del 2017 con Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Robert Downey Jr., Michael Keaton e Tony Revolori. Peter Parker, già morso da un ragno radioattivo, è in procinto di diventare un supereroe. Il giovane non riesce a scrollarsi di dosso quanto sia stata incredibile la sua esperienza con gli Avengers in “Captain America: Civil War”e quanto sia stato importante l’aver conosciuto Tony Stark e avere mantenuto con lui un rapporto speciale. Il giovane Spiderman può infatti comunicare con il supereroe attraverso l’assistente Happy Hogan e da lui riceve come dono un super-costume.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Tiger House, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller del 2014, diretto da Thomas Daley, con Kaya Scodelario, Dougray Scott, Ed Skrein, Langley Kirkwood e Brandon Auret. Kelly è una giovane ginnasta che si ritrova ad affrontare una banda armata introdottasi nella casa del suo ragazzo. I malviventi hanno preso in ostaggio il ragazzo e la sua famiglia. Un film ricco di suspense, per una sera di pura adrenalina con Sky.

Lo sciacallo – Nightcrawler, ore 21:15 Sky Cinema Due

Thriller americano del 2014 diretto da Dan Gilroy con Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed, Anne McDaniels e Jamie McShane. A Los Angeles, regno di criminali, imperversano incidenti, incendi e omicidi. Il giovane Lou, alla disperata ricerca di un lavoro, scopre il giornalismo freelance e si unisce alle troupe di reporter sul campo per riprendere reati e crimini. Ben presto, dopo una gavetta massacrante, troverà la sua storia e sarà pronto per raccontarla a tutti. Ma a quale prezzo?

Le belve, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film thriller del 2012, diretto da Oliver Stone, con Blake Lively, John Travolta, Aaron Johnson, Salma Hayek, Emile Hirsch e Benicio Del Toro. Tre ragazzi decidono di coltivare in autonomia la migliore marijuana del Sud Carolina. La piccola attività desta, però, l’interesse dei trafficanti messicani di droga, che vorrebbero a tutti i costi i ragazzi come soci in affari.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Vento di passioni, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 1994, diretto da Edward Zwick, con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia Ormond, Aidan Quinn, Henry Thomas e Karina Lombard. Vincitrice di un premio Oscar, la pellicola narra la storia dei fratelli Ludlow nelle terre del Montana durante la Grande Guerra. Si tratta di un film che porta in scena passioni, sentimenti e rivalità.

Half Nelson, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 2006 per la regia di Ryan Fleck, con Ryan Gosling, Jeff Lima, Shareeka Epps, Nathan Corbett, Tyra Kwao-Vovo e Rosemary Ledee. Dan è un insegnante di storia e allenatore di basket nella scuola pubblica, ma di notte gira i pub alla ricerca dello sballo. Drey, studente tredicenne di colore, lo trova una notte svenuto in un bagno e lo aiuta a tornare a casa: nasce un’amicizia difficile tra due persone che vivono una vita non così diversa. Film commovente e intenso, reso appassionante dalla grandissima prova d’autore di Ryan Gosling.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV