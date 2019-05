Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 17 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tuo, Simon, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2018 per la regia di Greg Berlanti, con Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel e Katherine Langford. Simon Spier è un adolescente omosessuale che non ha ancora fatto outing. Un’email mandata a un ragazzo misterioso finisce nelle mani sbagliate e Simon si trova in una situazione complessa fatta di soprusi e bullismo. Un film da non perdere.

Prima di domani, ore 21 su Sky Cinema Drama

Per la regia di Ry Russo-Young, “Prima di domani” è un film drammatico del 2017 con Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley, Elena Kampouris. Una ragazza si trova a dover rivivere lo stesso identico giorno più volte. Un incubo che però le darà l’occasione per rimediare ad alcuni errori e scelte sbagliate del passato. Film da vedere perché, nonostante la trama poco originale, riesce a essere coinvolgente dall’inizio alla fine.

Oltre la notte, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico tedesco del 2017 per la regia di Faith Akin, con Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Chancrin e Numan Acar. Senza che se lo aspettasse, Katja vede la sua vita andare in pezzi: il marito e il figlio muoiono durante un attentato ad Amburgo. La polizia arresta una coppia neonazista, sospettata dell’atto criminale. Katja però ha sete di giustizia e per lei non c’è nessun’altra soluzione all’infuori della vendetta. Per il film, la Kruger è stata insignita del premio per l’interpretazione come attrice femminile al Festival di Cannes 2017.

Il filo nascosto, ore 21 su Premium Cinema +24

Un film di Paul Thomas Anderson in prima visione TV, con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Sue Clark, Joan Brown, Camilla Rutherford. Reynolds Woodcock è un rinomato sarto al centro della moda britannica nella fascinosa Londra anni '50. Una cameriera, Alma, ne resta sedotta e lo segue nella sua attività, diventando la sua musa. Nonostante la tenacia della giovane donna, Reynolds ha difficoltà a impegnarsi seriamente, questo la spingerà a trovare un rimedio. Un magnifico Daniel Day-Lewis nei panni di uno stilista senza concessioni e devoto alla sua arte. Il film, assolutamente da vedere, ha ottenuto sei candidature e vinto un Premio Oscar.

Seven Sisters, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Tommy Wirkola. Un film con Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, Marwan Kenzari, Christian Rubeck. In un futuro tetro, la sovrappopolazione obbliga il governo a misure estreme. Il piano di Nicolette Cayman prevede di obbligare le famiglie ad avere un solo figlio: fratelli e sorelle saranno ibernati in attesa di tempi migliori. Ma Terrence riesce ad aggirare i controlli del Child Allocation Bureau, facendo assumere alle sue sette nipotine gemelle la medesima identità. Noomi Rapace veste i panni di sette sorelle gemelle in cerca della salvezza. Una prova che convince per fisicità e dedizione alla causa.

Film thriller da vedere stasera in TV

I segreti di Wind River, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2017 per la regia di Taylor Sheridan, con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille, Julia Jones. Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River. L’uomo si ritroverà presto a collaborare con una giovane agente dell’FBI per scoprire l’identità del killer di una ragazza amerinda. Un thriller che vi sarà restare attaccati allo schermo del televisore, premiato al Festival di Cannes.

Film biografici da vedere stasera in TV

Malcolm X, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film americano del 1992 per la regia di Spike Lee, con Denzel Washington, Angela Bassett, Albert Hall, Al Freeman Jr. e Spike Lee. Malcolm Little è figlio di un pastore protestante del Nebraska. La sua infanzia è costellata di atti di violenza razzista: suo padre viene ucciso da fanatici del Ku Klix Klan che incendiano anche la loro fattoria. La madre, invece, impazzisce in manicomio. Dopo due anni in cui passa da una famiglia all’altra, giunge a NY. È un ragazzo intelligente, ma povero al punto da dover campare d’espedienti come droga e furtarelli. Questo fino al momento in cui viene incarcerato, si converte all’Islam e studia. Il suo obiettivo è quello di opporsi al potere bianco. Sarà uno dei più grandi trascinatori politici di tutti i tempi… Un film magistrale.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Asterix e il regno degli Dei, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Alexandre Astier, Louis Clichy. Nel 50 A.C. quasi tutta la Gallia è occupata dai Romani, tranne un villaggio dell’Armorica, abitato da irriducibili Galli resiste all'invasore. Esasperato, Giulio Cesare decide di cambiare strategia: se i Galli non ne vogliono sapere di muovere un passo verso la romanità, saranno i Romani stessi a trasferirsi a casa loro. Divertimento assicurato con l’ennesima avventura tratta dai fumetti di Asterix e Obelix.

Film thriller da vedere stasera in TV

Sabotatori, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 1942 diretto da Alfred Hitchcock, con Robert Cummings, Priscilla Lane e Otto Krueger. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, un’esplosione in una fabbrica di esplosivi costa la vita ad un operaio. Dello scoppio, frutto di un atto di sabotaggio, viene incolpato un altro operaio che fa perdere le sue tracce. L’uomo, braccato dalla polizia, trova ospitalità presso l’abitazione di un musicista, dove i familiari lo aiuteranno a scoprire chi lo ha incastrato. Da vedere.

Film commedia da vedere stasera in TV

New in Town – Una single in carriera, ore 21 su Sky Cinema Romance

Un film di Jonas Elmer con Harry Connick Jr., Renée Zellweger, J.K. Simmons, Frances Conroy, Kristen Harris. Lucy Hill, un’ambiziosa donna di carriera di Miami, viene inviata in una sperduta cittadina del Minnesota per supervisionare la ristrutturazione aziendale di un’industria manifatturiera. L’accoglienza dei cittadini è gelida quanto il clima, ma pian piano Lucy si lascerà conquistare dal fascino del luogo e riuscirà a farsi accettare. È una Bridget Jones impacciata nei completini da manager quella che ci viene proposta da Renée Zellwegger.

La dura verità, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Scatenata commedia romantica diretta da Robert Luketic, con Katherine Heigl, Gerard Butler, John Michael Higgins, Nick Searcy, Kevin Connolly. Il film racconta la storia di Abby Richter, produttrice di uno show televisivo non altrettanto fortunata in amore, e Mike Alexander, un (apparentemente) cinico presentatore TV che snocciola consigli per capire cosa pensano veramente uomini e donne. Una commedia leggera, che forse insiste troppo sugli stereotipi di genere.

Tiramisù, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Su premium Cinema Comedy si continua con “Tiramisù”, esordio alla regia di Fabio De Luigi. Nel cast ritroviamo lo stesso De Luigi, insieme a Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia e Giovanni Esposito, con la partecipazione straordinaria di Orso Maria Guerrini e Pippo Franco. Un informatore farmaceutico scopre di poter fare carriera con l'aiuto del dolce di sua moglie. Una commedia romantica che riesce a far ridere con eleganza.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Divergent, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno +24 alle ore 21:15, il film “Divergent” diretto da Neil Burger con Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Maggie Q, Kate Winslet, Zoë Kravitz. In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale,appartenere ai Divergent comporta dei pericoli. Film tratto da un videogioco di grande successo. Divergent è una delle novità migliori del cinema e della letteratura di successo degli ultimi anni

Godzilla, ore 21:15 su Premium Cinema

Alle 21:15 su Premium Cinema, “Godzilla”, un film di Roland Emmerich con Jean Reno, Matthew Broderick, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn. Un peschereccio giapponese viene urtato da un misterioso ostacolo vagante nel mare e cola a picco. L’unico superstite è il cuoco di bordo che, ricoverato in ospedale, non fa che ripetere la parola "Gojira". Dopo la distruzione di un villaggio di pescatori a Panama, si rinvengono le impronte di un gigantesco rettile, Godzilla. Il mostro viene dal mare ed è generato dalla mutazione del DNA di un rettile esposto alle radiazioni di un test atomico. Remake del classico giapponese, anche se con poco ritmo, riesce ad appassionare lo spettatore.

Sucker Punch, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film americano del 2011 per la regia di Zack Snyder con Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone e Vanessa Hudgens. Baby Doll è stata rinchiusa in manicomio dal malvagio patrigno e rischia di essere sottoposta a lobotomia da un momento all’altro. Per difendersi, la giovane crea una realtà immaginaria che condivide con le 4 compagne di stanza dove sono dotate di effetti speciali e combattono il loro nemico comune. Un film ricco di effetti speciali.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

I guardiani del destino, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2010 per la regia di George Nolfi, con Matt Damon, Emily Blunt, Daniel Dae Kim e Terence Stamp. In una Manhattan tormentata da incubi e presagi, David, membro del congresso, è destinato a una gloriosa carriera politica. Dopo l’incontro con la ballerina Elise, però, scopre che il loro rapporto è impedito da strane figure chiamate “i guardiani”. Un film da non perdere.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV