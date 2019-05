Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 17 maggio

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo, in replica, la terza puntata di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Marcia Clark: oltre ogni giudizio, ore 21:05 Crime investigation

Marcia Clark, pubblico ministero nel processo contro O.J. Simpson, riapre 7 dei casi americani più controversi, tra cui quello della misteriosa morte di Joe Hunt, leader dei “Billionaire Boys Club”.

Gay Revolution - Il secolo arcobaleno, ore 21:15 Sky Arte HD

Andiamo alla scoperta della cultura gay nei film, nella letteratura e nella musica. Una cultura che, prima della rivoluzione sessuale e dei moti di Stonewall del 1969, era underground e nascosta ma molto viva e creativa.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Palco, doppio palco e contropalcotto, ore 21:00 Comedy Central

Dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, cinque spettacoli monografici da non perdere. Questa sera, Giovanni Vernia. Per una serata all'insegna del buonumore.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Morgan Freeman Science Show, ore 21:00 Discovery channel

Torna Morgan Freeman per porci nuove ed entusiasmanti questioni relative ai fenomeni scientifici più complessi e controversi della nostra era. In ogni puntata, i quesiti verranno esplorati attraverso teorie scientifiche ed esperimenti all'avanguardia, costringendoci a rivedere radicalmente le nostre conoscenze e certezze sulle leggi della natura e sul comportamento umano.

I maghi del garage, ore 20.55 National Geographic

Tim Shaw e il suo fidato meccanico Fuzz tornano per la terza stagione de “I maghi del garage”, in cui riportano all’antico splendore grandi classici dei motori. Nella puntata di stasera, si occupano del restauro di una Lamborghini Espada.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

Danny Forster documenta uno dei più costosi lavori pubblici dello California: proteggere il ponte sulla Baia di San Francisco e Oakland dal prossimo terremoto.

Cassino, 9 mesi all’inferno, ore 21:00 History

Attraverso la ricostruzione della Battaglia di Cassino, tentiamo di capire quali furono i retroscena politico-militari nascosti dietro lo stallo della campagna militare anglo-americana in Italia nel 1944.

Leoni: assassini insuperabili ore 21:00 National Geographic Wild

I leoni sono gli unici grandi felini che cacciano in gruppo. Scopriamo cosa rende la loro strategia di caccia in branco così efficace e perché gli altri grandi felini non adottano la stessa tattica.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Lo staff medico deve occuparsi di alcune scimmie dispettose. Intanto, Lauren assume il controllo e i maghi tentano di realizzare i loro pericolosi trucchi.

Serie TV in onda stasera

Billions - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

In prima visione tv su Sky Atlantic prende il via la quarta stagione di “Billions”, la serie tv con protagonista Chuck Rhoades, procuratore distrettuale del Southern District of New York. La moglie Wendy lavora per Bobby "Axe" Axelrod, miliardario di New York che ha ereditato la guida della sua società di speculazione finanziaria, la Axe Capital.

Modern family, ore 21:00 Fox

Continua su Fox la decima stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

Grey’s anatomy, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 continuano gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

The Blacklist - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime, “The Blacklist”, la serie tv con protagonista Raymond Reddington, uno dei più pericolosi ricercati dall'FBI. Reddington si offre di fornire informazioni su ogni criminale con cui ha avuto a che fare e come clausola chiede di avere come referente Elizabeth Keen, una giovane analista al suo primo giorno di servizio. In realtà, l’uomo vuole liberarsi dei suoi nemici attraverso la collaborazione con l’FBI.

NCIS, ore 21:55 Fox Crime

Alle 21:55 rivediamo l’undicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Law & Order - True crime, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo il sesto spin-off della fortunata serie “Law & Order”. Interpretata da Edie Falco e Anthony Edwards, la prima stagione è incentrata sul caso del delitto compiuto dai fratelli Lyle e Erik Menendez.

Suits - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Riprende su Premium Stories la stagione finale di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. La stagione presenta i 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan: Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Will & Grace - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15, vediamo un altro episodio, in prima visione tv, della decima stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Chicago fire, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, va in onda “Chicago Fire”, la serie con protagonisti i vigili del fuoco e alcuni paramedici di Chicago. La caserma 51 è alle prese ogni volta con casi diversi, che mettono a dura prova il Comandante Boden e il capitano Casey.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 20:55 DeA kids

Su DeA Kids, alle 20:55, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinn!!! e i Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Henry Danger, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Tom & Jerry all’arrembaggio, ore 20:35 Boomerang

Tom si imbarca sulla nave pirata più crudele di tutti i mari e trova una mappa del tesoro, nascosta in una misteriosa bottiglia. Al suo interno però, c'è un'altra sorpresa: Jerry.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:00 Disney Channel

A partire dalle 21:00 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Furiki Wheels, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV