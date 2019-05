Batman, Robert Pattinson sarà il nuovo Bruce Wayne

C’è un nuovo Batman in città. Dopo l’iconica interpretazione di Christian Bale nell’altrettanto iconica trilogia di Christopher Nolan e la più sbiadita versione di Ben Affleck in «Batman v Superman: Dawn of Justice» di Zack Snyder, toccherà a Robert Pattinson vestire i panni di uno dei supereroi più amati di sempre.

Nonostante il contratto non sia stato ancora firmato, secondo l’autorevole Variety le trattative tra la Warner Bros e l’ex protagonista di «Twilight» sarebbero a uno stadio avanzato tale da poter affermare con tranquillità che sarà proprio l’attore britannico il protagonista del prossimo «The Batman» firmato Matt Reeves.

The Batman: l’agguerrita concorrenza

Per ottenere il ruolo, Pattinson avrebbe superato un’agguerrita concorrenza, costituita da alcuni degli attori più in vista della nuova generazione di Hollywood.

In lizza per interpretare la parte dell’Uomo Pipistrello pare, infatti, ci fossero anche Armie Hammer («Chiamami col tuo nome» e «The Social Network»), Aaron Taylor-Johnson («Kick-Ass» e «Anna Karenina») e - soprattutto - Nicholas Hoult (About a Boy - Un ragazzo» e «La favorita»), libero dalle riprese del biopic «Tolkien» e considerato fin da subito l’altro nome più accreditato per interpretare il personaggio.

The Batman: l’idea di una trilogia



A questo punto, pare che l’unica variabile in grado di cambiare le carte in tavola sia la disponibilità - a livello di tempo - dell’ex Edward Cullen di «Twilight» (oltre che ex Cedric Diggory di «Harry Potter»).

Perché Reeves, che della pellicola è anche sceneggiatore e produttore (assieme a Dylan Clark), avrebbe in mente di realizzare una trilogia, che necessiterebbe di un impegno diverso da parte dell’interprete.

The Batman: il fattore età



In ogni caso, se la notizia venisse confermata, con i suoi 32 anni l’attore britannico sarebbe il più giovane di sempre a vestire i panni dell’eroe di Gotham City.

Il tutto in una pellicola che - stando sempre a quanto riportato da Variety - non sarà una continuazione del DC Cinematic Universe, ma una detective story a sé stante, con Batman investigatore privato 2.0.