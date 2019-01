The Batman, Ben Affleck non sarà nel film in arrivo nel 2021

Poche ore fa Deadline ha annunciato importanti novità riguardanti il nuovo film di uno dei supereroi più amati di sempre. Infatti, il magazine ha rivelato che la data di uscita della nuova pellicola, al momento annunciata con il titolo “The Batman” e distribuita dalla Warner Bros., è fissata per il 25 giugno 2021. Non si hanno ulteriori informazioni ma molto probabilmente la data fa riferimento all’uscita sul mercato statunitense, non sappiamo quindi quando il lavoro vedrà la luce nelle sale cinematografiche italiane e nel resto del mondo.

La pellicola, la cui lavorazione dovrebbe essere iniziata da due anni circa, sarà diretta da Matt Reeves. Tuttavia, la notizia principale riguarda il ruolo da protagonista che non sarà più ricoperto da Ben Affleck. L’attore americano ha dato il volto a Batman all’interno di Batman v. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Justice League, ma non sarà presente nel nuovo film. Il motivo sarebbe l’ambientazione del film in anni precedenti che vedrebbero quindi un giovane Batman come protagonista, a questo proposito, secondo le rivelazioni, il regista avrebbe già aperto i casting per identificare il nuovo attore che indosserà il tanto celebre costume che ha reso Bruce Wayne uno dei protagonisti del cinema mondiale.

Le dichiarazioni di Ben Affleck

La notizia più importante è stata comunicata da Deadline sul sito e sui social ed è stato proprio Twitter il mezzo tramite il quale Ben Affleck ha espresso la sua opinione. Infatti, l’attore, due volte premio Oscar per Argo come miglior film e per Will Hunting - Genio ribelle come miglior sceneggiatura originale, ha condiviso la notizia riguardante The Batman scrivendo: “Entusiasta sia per il film The Batman che uscirà nell’estate del 2021 sia di poter vedere come Matt Reeves darà vita alla sua visione artistica”. Non si è fatta attendere la risposta del pubblico che in pochissimo tempo ha ricondiviso il tweet che al momento conta oltre 9.000 retweet e più di 34.000 like. Tantissimi i commenti dei fan, oltre 4.000, quasi tutti unanimi nel sostenere che l’interpretazione di Ben rimarrà per sempre nel cuore di tutti.

Batman: un successo senza tempo

Batman è sicuramente uno dei maggiori successi cinematografici di sempre, infatti tutti i film dedicati al personaggio hanno sempre riscosso grandi consensi al botteghino. Uno su tutti Il cavaliere oscuro - Il ritorno, film diretto da Christopher Nolan e distribuito nel 2012, che rappresenta il 25° film per incasso nella storia della cinematografia mondiale con un botteghino globale di 1.084.939.099 di dollari. In totale, i sette film dedicati a Batman hanno incassato una cifra record che supera i 3.700.000.000 di dollari.