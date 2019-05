Film stasera in TV: da non perdere oggi, giovedì 16 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Divergent, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Su Premium Cinema +24 alle ore 20.59, il film “Divergent” diretto da Neil Burger con Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd, Maggie Q, Kate Winslet, Zoë Kravitz. In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale,appartenere ai Divergent comporta dei pericoli. Film tratto da un videogioco di grande successo. Divergent è una delle novità migliori del cinema e della letteratura di successo degli ultimi anni

Blade Runner 2049, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Denis Villeneuve. Un film con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista. L'agente K è un Blade Runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi è arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di longevità e soprattutto obbedienti. Degno sequel del film cult di Ridley Scott, il film ne conserva la profondità e la forza emozionale.

Film avventura da vedere stasera in TV

Allarme rosso, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Diretto da Tony Scott con Gene Hackman, Denzel Washington, Matt Craven, George Dzundza, Viggo Mortensen. L’ultranazionalista generale Radchenko, leader di un gruppo di militari ostili alla svolta democratica intrapresa in Russia dopo il crollo del regime comunista, occupa una base missilistica con l'intenzione di ricattare il governo, minacciando, al tempo stesso, azioni di rappresaglia se l'Occidente oserà interferire nei suoi piani. La Casa Bianca si risolve ad affidare al veterano Ramsey, comandante del sottomarino atomico Alabama, il compito di effettuare, in caso di estrema necessità, un attacco preventivo contro i ribelli. Film di tensione, mantenuta sempre alta con uno straordinario cast e una colonna sonora eccellente.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I primitivi, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione inglese diretto da Nick Park. L’eroe cavernicolo Dug e il suo miglior amico Hognob uniscono le forze per combattere un nemico travolgente che sta minacciando la loro serenità e il mondo intero. Appuntamento fatale… su un campo da calcio. Un film divertente e leggero per una serata con tutta la famiglia.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’animazione del 2018 per la regia di Genndy Tartakovsky. Mavis sorprende Dracula con un viaggio per tutta la famiglia a bordo di una lussuosa nave per mostri. Così facendo riesce anche a staccarsi dalla quotidianità nell’albergo che lo tiene molto occupato. Sulla nave, i divertimenti si susseguono quando Dracula incontra il Capitano, una donna piena di misteri. Un film esilarante adatto a tutta la famiglia, per una serata di divertimento e pop-corn.

Film commedia da vedere stasera in TV

Promesse e compromessi, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film americano del 1995 per la regia di David Frankel, con Antonio Banderas, Mia Farrow, Sarah Jessica Parker e Gil Bellows. Gwyn è una giovane pubblicitaria che sta per sposarsi con Matt, con cui convive da tempo. Convinta di voler un matrimonio da sogno con una relazione proprio come quella dei suoi, si rende conto a pochi giorni dalle nozze che tutte le persone in cui identifica il suo ideale d’amore intrattengono relazioni extraconiugali. Un film che mette in discussione l’amore di coppia e riesce, a distanza di anni, ad emozionare.

Prime, ore 21:00 su Comedy Central

Commedia romantica del 2005, diretta da Ben Younger, con Uma Thurman, Meryl Streep, Jon Abrahams, Bryan Greenberg e Adriana Biasi. Rafi è una donna di trentasette anni appena uscita da un divorzio, sola, depressa e in cura da una psichiatra. Incontra casualmente David, un giovane pittore di 23 anni ed è amore a prima vista. Tra i due inizialmente sembra funzionare tutto alla perfezione, ma, con il passare del tempo, le diverse esigenze dovute alla differenza di età e le diverse culture di appartenenza rendono il percorso sentimentale della coppia difficile e accidentato. A complicare il tutto ci si mettono gli amici di Rafi che sono contrari a questa relazione e soprattutto Liza, la madre di David, che, guarda caso, è anche la psicoanalista di Rafi.

L’alba della libertà, ore 21 su Sky Cinema Romance

Un film di Werner Herzog con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies. La storia vera di Dieter Dengler, pilota della U.S Air Force, americano di origini tedesche, abbattuto e catturato in Laos durante la guerra del Vietnam. Dengler riesce ad organizzare la sua fuga e quella di un gruppo di prigionieri. Basato su un documentario del 1977 dello stesso Herzog, il film si basa soprattutto sul concetto di libertà, anche in senso metaforico.

Una spia e mezzo, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Rawson Marshall Thurber. Un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Ryan Hansen, Danielle Nicolet. Calvin Joyner ha sposato la sua fidanzatina del liceo, Maggie. Robbie Weirdicht era il super ciccione, che l'ultimo giorno era stato trascinato nudo da un gruppo di bulli di fronte ad una palestra gremita di allievi. Vent'anni dopo, Robbie si fa chiamare Bob Stone, è un ragazzone tutto muscoli e salva il mondo per conto della C.I.A. Una commedia d’azione che riesce a trattare il tema del bullismo con leggerezza e ironia.

Il Principe e il pirata, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni con Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren, Lucio Allocca. Leopoldo è un tranquillo maestro elementare di Firenze a cui è morto il padre Pierino, giocatore d'azzardo e donnaiolo. Mentre il figlio lo piange nella camera mortuaria l'uomo risorge. Il decesso è stata una finta per sfuggire a creditori. Una commedia divertente per trascorrere una serata all’insegna del buonumore.

Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 1996 diretta da Lina Wertmueller con Tullio Solenghi, Veronica Pivetti, Gene Gnocchi, Cyrielle Claire e Cinzia Leone. A Zvanin, metalmeccanico di RC e Tunin, amico del PDS, rispettivamente sposati con Palmina e Mariolina, prudono le mani quando incontrano qualche leghista. Durante una baruffa Zvanin rimane colpito da Rossella, fulva parrucchiera con Bossi nel cuore. La donna però sarà sua solo se lui diventerà leghista. Un film che vi farà sorridere.

Wild Target - Una valigia per tre, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film del 2010 per la regia di Jonathan Lynn con Bill Bighy, Emily Blunt, Rupert Grint, Rupert Everett e Eileen Atkins. Victor è un sicario di mezz’età, snob e pieno di paranoie. Rose è una maestra del furto. Tony è un giovane sciroccato senza casa. A questi tre sfasati si aggiungono un gangster che vive una doppia identità di collezionista d’arte e una donna con seri dubbi sull’identità sessuale di suo figlio. Tutto chiaro? Un film tutto da ridere, consigliatissimo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Carol, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film britannico del 2015 per la regia di Todd Haynes, con Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson e Kyle Chandler. New York, anno 1952. Carol è una donna elegante e sofisticata. Therese, invece, si è appena affacciata al mondo ed è sicura di chi vuole diventare. Un incontro casuale in un grande magazzino fa fascere tra loro una grande amicizia che, dopo un natale in America, si tramuterà in un amore che sfida ogni convenzione della società. Ispirato all’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, un film che vi lascerà un segno nel cuore.

Il filo nascosto, ore 21:15 su Premium Cinema

Un film di Paul Thomas Anderson in prima visione TV, con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Sue Clark, Joan Brown, Camilla Rutherford. Reynolds Woodcock è un rinomato sarto al centro della moda britannica nella fascinosa Londra anni '50. Una cameriera, Alma, ne resta sedotta e lo segue nella sua attività, diventando la sua musa. Nonostante la tenacia della giovane donna, Reynolds ha difficoltà a impegnarsi seriamente, questo la spingerà a trovare un rimedio. Un magnifico Daniel Day-Lewis nei panni di uno stilista senza concessioni e devoto alla sua arte. Il film, assolutamente da vedere, ha ottenuto sei candidature e vinto un Premio Oscar.

Oltre la notte, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico tedesco del 2017 per la regia di Faith Akin, con Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Chancrin e Numan Acar. Senza che se lo aspettasse, Katja vede la sua vita andare in pezzi: il marito e il figlio muoiono durante un attentato ad Amburgo. La polizia arresta una coppia neonazista, sospettata dell’atto criminale. Katja però ha sete di giustizia e per lei non c’è nessun’altra soluzione all’infuori della vendetta. Per il film, la Kruger è stata insignita del premio per l’interpretazione come attrice femminile al Festival di Cannes 2017.

Film thriller da vedere stasera in TV

Formula per un delitto, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Thriller psicologico del 2002 diretto da Barbet Schroeder, con Sandra Bullock, Ben Chaplin, Ryan Gosling, Michael Pitt e Chris Penn. Il cadavere di una giovane donna viene trovato nel bosco di una cittadina costiera della California. L’indagine, affidata alla detective Cassie e al suo partner Sam, fa pensare ad un atto di violenza puramente casuale. Ma quando la protagonista decide di scavare a fondo nella faccenda, arriva a due giovani, Richard e Justin, ambiziosi e convinti di poter mettere in atto il delitto perfetto.

The River Murders, vendetta di sangue, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film thriller americano del 2011 per la regia di Rich Cowan, con Ray Liotta, Christian Slater, Ving Rhames, Gisele Fraga, Sarah Ann Schultz, Michael Rodrick. Quando una delle ex fiamme viene violentata e brutalmente assassinata, il detective della omicidi Jack Verdon è convinto si tratti di un crimine isolato. Non ci vorrà molto però prima che la sua idea cambi: altre sue ex vengono prese di mira da uno psicopatico. L’agente dell’FBI incaricato del caso, e il capo della polizia locale, si convincono invece che Jack sia in qualche modo coinvolto in questa torbida faccenda. Un film che vi lascerà col fiato sospeso.

