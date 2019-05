Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 16 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 16 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

E poi c’è Cattelan - 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Il giovedì, in prima serata su Sky Uno, è tornato “E poi c’è Cattelan”, l’irresistibile show condotto da Alessandro Cattelan. Gli ospiti della sesta puntata sono Chadia Rodriguez e Gianluigi Buffon.

Lezioni a luci rosse, ore 20:15 Crime investigation

Nel 1996 la professoressa 36enne Mary Kay Letourneau viene accusata di aver avuto rapporti intimi con un suo allievo 12enne. Oggi, la donna e il suo ex alunno sono felicemente sposati e con due figli.

Charles Manson - The lost tapes ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte HD vediamo la prima parte di “Charles - Manson - The lost tapes”, un documentario di H. Ballantyne. Una serie di filmati inediti ripresi nel 1969 che fa luce sulla setta guidata dal più terribile criminale americano del XX secolo: Charles Manson.

Affari di famiglia, ore 21:05 Blaze

A partire dalle 21:05, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, incontriamo Emma, ossessionata dal cibo, che non smette mai di mangiare. Per Robert, invece, il cibo è l'ultimo pensiero.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Il ponte di Genova: cronologia di un disastro, ore 20:55 National Geographic e ore 21:00 Nat Geo People

Un'analisi dettagliata del crollo del Ponte Morandi, descritto dal punto di vista dei testimoni diretti. Gli esperti esaminano le dinamiche che hanno provocato il disastro.

America: vero o falso?, ore 21:05 Discovery Science

Continua su Discovery Science la nuova serie che ci aiuta a far luce in modo divertente sui fatti e le tradizioni più controverse della cultura americana.

Il lato oscuro dei Templari, ore 21:15 History

Attraverso un'affascinante indagine, scopriamo il vero destino dei Templari. Alcuni simboli conducono ad un misterioso monastero in Spagna, che potrebbe racchiudere numerosi indizi.

I serpenti più pericolosi, ore 21:00 Nat Geo Wild

Partiamo per un sorprendente viaggio intorno al mondo in compagnia di Nigel Marven, che va alla ricerca di alcuni dei più temuti esseri striscianti sul pianeta. Il Messico ospita circa 400 specie di serpenti. Una buona parte di queste creature è velenosa.

Serie TV in onda stasera

Band of Brothers, ore 21:15 Sky Atlantic

Prodotta dai premi Oscar Steven Spielberg e Tom Hanks, rivediamo su Sky Atlantic “Band of Brothers”, l'avvincente miniserie tv, vincitrice di 1 Golden Globe e 6 Emmy Awards, sulle epiche avventure della Compagnia Easy, l'unità di paracadutisti scelti dell'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Fox ripropone gli episodi delle passate stagioni di “Big Bang Theory”, una delle serie più popolari e premiate degli ultimi anni, che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Fosse/Verdon - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life la miniserie biografica, basata sul libro “Fosse” di Sam Wasson, che racconta il legame professionale e sentimentale tra il coreografo Bob Fosse e la ballerina Gwen Verdon, interpretati da Sam Rockwell e Michelle Williams.

Leo Mattei - Unità speciale - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

A partire dalle 21:05, su Fox crime, torna il crime francese con la quarta stagione e le indagini del Capitano Leo Mattei, comandante dell'Unità di Protezione Giovanile di Parigi.

Whiskey Cavalier - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime continua “Whiskey Cavalier”, la serie tv che segue le avventure dell'agente dell'FBI Will Chase, il cui nome in codice è appunto Whiskey Cavalier. A seguito di una separazione emotiva, viene assegnato a lavorare con l'agente della CIA Francesca “Frankie” Trowbridge.

Chicago Med, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories continuano gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Murphy Brown - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi va in onda “Murphy Brown”, la sit com con protagonista Candice Bergen. Murphy Brown è una giornalista televisiva del più quotato show di newsmagazine, FYI, che però fatica a gestire i problemi personali e professionali.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. La puntata di stasera ha il titolo “Via di fuga”.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox Animation altri episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 21:15 Nick jr

Alle 21:15 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e la leggenda del Fantosauro, ore 20:35 Boomerang

Alle 20:35 su Boomerang, va in onda “Scooby-Doo e la leggenda del Fantosauro”. Una rilassante pausa dal lavoro in una spa si trasforma in panico preistorico quando Scooby Doo e la sua banda di investigatori scoprono il terribile Fantosauro!

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

