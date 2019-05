Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 8 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Child 44 - Il bambino n. 44, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2015, diretto da Daniel Espinosa, con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman, Paddy Considine, Jason Clarke.Primo episodio della trilogia ispirata ai delitti commessi da Andrej Romanovic Cikatilo, conosciuto come il Mostro di Rostov, il serial killer russo che ha ucciso 53 donne e bambini negli anni tra il 1978 e il 1990.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Tentazioni (ir)resistibili, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film commedia del 2012, diretto da Stuart Blumberg, con Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Tim Robbins, Joely Richardson, Emily Meade, Josh Gad. Tre uomini affrontano la dipendenza dal sesso con un apposito supporto all’interno di una comunità. Il film li riprende in tre diverse fasi della terapia, dove stanno tentando di resistere alle tentazioni.

Amore in safari, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2019, diretta da Leif Bristow, con Lacey Chabert, Jon Cor (II), Brittany Bristow, Abigail Kubeka, Jonathan Roxmouth. Kira eredita da uno zio una riserva di animali in Sudafrica e si ritrova davanti alla difficile scelta se vendere o meno il possedimento. Per lei l’idea di cambiare radicalmente vita, abbandonando il comfort cittadino della sua vecchia cara Chicago, è un trauma anche soltanto da pensare. Eppure quando conoscerà il ranger Tom che si occupa della riserva appartenuta allo zio avrà modo di cambiare totalmente idea. E con essa, anche di cambiare totalmente vita.

Cambia la tua vita con un click, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Frank Coraci, Con Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, Henry Winkler e David Hasselhoff. La vita di Michael è divisa tra una moglie e due figli, i genitori da accontentare e un lavoro pressante. Quello di cui ha bisogno è un telecomando con cui manipolare la realtà mettendo in pausa, andando avanti veloce e rivedendo le scene fondamentali della sua vita. Michael imparerà a sue spese che la soluzione ai suoi problemi non è il magico telecomando, ma stare di più con la famiglia e sacrificare il lavoro.

Moschettieri Del Re - La Penultima Missione, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2018 diretto da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Margherita Buy. Una commedia che riprende i celebri personaggi creati dalla penna di Alexandre Dumas e li getta di nuovo nella mischia per una (pen)ultima missione. A convocare D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis è la regina di Francia, che vuole fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore degli ugonotti. Ma i moschettieri non sono più quelli di un tempo. Un cast d’eccezione per un’avventurosa e divertente commedia.

Miss detective, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film commedia del 2000, diretto da Donald Petrie, con Michael Caine, Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Candice Bergen e William Shatner. Gracie Hart è una temeraria agente dell’FBI, che scopre che il concorso di Miss Usa è nelle mire di alcuni terroristi. Alla donna non resta che fingersi concorrente e prendere parte alla gara di bellezza per scoprire l’identità dei potenziali attentatori.

Film western da non perdere stasera in tv

Per un pugno di dollari, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film western del 1964, diretto da Sergio Leone, con Gian Maria Volonté, Marianne Koch, Sieghardt Rupp, Mario Brega e Aldo Sambrell.Pistolero solitario, Joe arriva a San Miguel, cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico divisa dalla lotta per il monopolio di due famiglie, i Rojo e i Baxter, che commerciano rispettivamente in alcol e in armi. Fingendo di vendersi ai primi, Joe fa in realtà il doppio gioco con lo scopo di mettere gli uni contro gli altri e trarre profitto dalla reciproca eliminazione delle forze antagoniste. Scoperto l'inganno, i Rojo torturano Joe che, salvatosi in extremis, sferrerà l'ultimo colpo in uno spettacolare duello.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Nut Job - Tutto Molto Divertente, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione diretto Peter Lepeniotis. Lo scoiattolo Spocchia mira a rapinare un carretto ambulante di noccioline, ma non sa ancora che l'uomo del carretto fa parte di una banda di criminali che mira molto più in alto di lui, niente meno che ad una rapina in banca. Una commedia animata per sorridere con tutta la famiglia.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Terre selvagge, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto da Brendan Muldowney, con Tom Holland e Richard Armitage in un'avventura ambientata nell'Irlanda del XIII secolo. Un gruppo di monaci affronta un insidioso viaggio per portare a Roma una preziosa reliquia. Pellicola da non perdere per gli amanti dell’avventura, della suspense e dellle trame che tengono incollati allo schermo.

Fallen, ore 21:14 Premium Cinema

Film di Scott Hicks, con Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson e Lola Kirke. In seguito a un passato misterioso e turbolento, Lucinda detta “Luce” viene segregata a Sword and Cross, università e istituto correttivo insieme. Vincendo la diffidenza generale, Luce trova un'amica in Penn. Adattamento cinematografico del best seller di Lauren Kate.

Le avventure di Spirou e Fantasio, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Alexandre Coffre con Christian Clavier, Ramzy Bedia, Géraldine Nakache, Caroline Tillette, Thomas Solivéres e Alex Lutz. Quando Spirou, fattorino in un albergo, incontra Fantasio, reporter in cerca di uno scoop, tutto lascia presagire che non diventeranno mai amici. Tuttavia, il rapimento del conte di Champignac, un geniale inventore, farà in modo che i due inizino a collaborare e porgano le basi per un'inaspettata amicizia che li porterà persino a salvare il resto del mondo. Il lungometraggio mantiene il tono umoristico e avventuroso che ha reso celebre il fumetto, frutto di un sapiente mix di comicità e azione.

Film horror da non perdere stasera in tv

Mom and Dad - Istinto omicida, ore 21:15 Sky Cinema Suspense

Film horror diretto da Brian Taylor, con Nicolas Cage, Selma Blair, Theresa Cook, Joseph D. Reitman, Anne Winters, Olivia Crocicchia, Zackary Arthur, Brionne Davis. Un’adolescente e il suo fratellino più piccolo devono sopravvivere a 24 ore di terrore durante le quali un'isteria di massa, dalle sconosciute origini, porta i genitori ad assumere comportamenti violenti contro i propri figli.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

La scelta, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2015, diretto da Michele Placido, con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Michele Placido, Valeria Solarino, Manrico Gammarota. Una coppia cerca da molto tempo di avere un bambino, ma senza successo. A distruggere l’intesa si aggiunge anche la violenza che la donna subisce e a causa della quale resta incinta.

L'intrusa, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017, diretto da Leonardo Di Costanzo, con Raffaella Giordano, Valentina Vannino, Martina Abbate, Anna Patierno, Marcello Fonte. Giovanna è una donna che lavora nel sociale e si confronta ogni giorno con le problematiche di Napoli. Gestisce un centro che accoglie ragazzi dopo l’attività scolastica, per evitare che finiscano nelle grinfie della camorra. Un giorno, a bussare alla porta della struttura è Maria, che viene accolta da Giovanna senza che lei sappia che si tratta della giovane moglie di un boss ricercato per omicidio.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Matrix, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Film di fantascienza del 1999, vincitore di quattro premi Oscar. Regia di Lilly Wachowski e Lana Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Joe Pantoliano, Hugo Weaving e Carrie-Anne Moss. Dietro una realtà che non è tale, si nasconde un mondo in cui si cammina sui soffitti e si sprofonda nell’asfalto, dove le macchine hanno sopraffatto gli uomini, che vengono coltivati nell’illusione per ricavarne energia. Solo Neo, aiutato da Morpheus e da Trinity, può fare luce sulla verità.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Delitti inquietanti, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 1996, diretto da John Gray, con Steven Seagal, Bob Gunton, Keenan Ivory Wayans e Brian Cox. Un serial killer commette una serie di omicidi, uccidendo le persone crocifiggendole. In realtà, l’agente Steven scopre che il killer è solo la copertura utilizzata per nascondere un complotto internazionale.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV