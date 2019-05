Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 8 maggio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, mercoledì 8 maggio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Parte stasera “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Cucine da incubo, ore 21:00 Fox life

Su Fox life torna la versione italiana di “Cucine da incubo”. In questa puntata, lo chef Antonino Cannavacciuolo arriva in aiuto del ristorante Il Piave di Frascati, gestito dal titolare, ormai anziano, che non vuole lasciare le redini al figlio chef.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:05 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

Deproducers Botanica Live@Palermo, ore 21:15 Sky Arte HD

Scopriamo la magia del mondo vegetale con lo scienziato Stefano Mancuso e la musica dei Deproducers (Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia).

Il signore dei coltelli, ore 21:00 Blaze

Ancora una puntata de “Il signore dei coltelli”, dove vediamo l'agguerrita sfida tra abili forgiatori e appassionati di arti marziali e armi da taglio.

Torta di riso infinita, ore 21:00 Comedy Central

Fabrizio Casalino, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Alessandro Bianchi sono i protagonisti del programma “Torta di riso infinita”. Sketch divertenti ambientati in una trattoria ligure.

Dimagrisco e ricomincio, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Dimagrisco e ricomincio”, in cui alcune persone si sottopongono a una dieta molto drastica, dopo aver accumulato molti chili e perso completamente l’autostima.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

La tragedia dello Space Shuttle, ore 20:55 National Geographic

Ricostruiamo la tragedia dello Space Shuttle Challenger. A bordo, c'era Christa Mcauliffe, la prima civile ad essere lanciata nello spazio. Grazie a straordinari filmati, ripercorriamo il terribile disastro seguito in diretta tv.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

In questa puntata di “Mega costruzioni: super strutture” analizziamo gli ultimi modelli messi a punto dagli ingegneri della NASA, come Ares, il nuovo razzo che rivoluzionerà il concetto di esplorazione spaziale.

Il mistero del tesoro sommerso, ore 21:00 History

La situazione diventa pericolosa durante un'immersione che rischia di creare problemi a Kevin e alla sua squadra. Il gruppo inizia la ricerca nel Lago Michigan.

Alla scoperta dell’America, ore 21:00 Nat Geo wild

Dall'Alaska alla Patagonia, scopriamo le meraviglie dell'America, nata da grandi vulcani sparsi sul territorio e circondata da due enormi oceani. Su questi vasti territori, le creature lottano ogni giorno per la sopravvivenza.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:00 Nat Geo People

La dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici. In questa puntata della quarta stagione, la veterinaria deve scovare un cinghiale selvatico.

Serie TV in onda stasera

Sharp Objects, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo la prima stagione di “Sharp Object”, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Gillian Flynn (tradotto in Italia con “Sulla pelle”). La protagonista è Camille Preaker, una giornalista di cronaca nera che però vive una vita sregolata ed è un'alcolista. In seguito alla scomparsa di due ragazzine nella sua città natale, il suo capo decide di mandarla come reporter sul campo.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

In prima visione Fox, alle 21:00 continuano gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Law & Order - Unità speciale - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo la ventesima stagione di “Law & Order - Unità speciale”, il primo spin-off della fortunata serie “Law & Order”. La trama segue le vicende dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York, che si occupa esclusivamente delle vittime colpite da crimini sessuali.

Legacies - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories continua, in prima visione tv, “Legacies”, la serie fantasy spin-off di “The Originals”, a sua volta spin-off di “The Vampire Diaries”. “Legacies” segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia di Klaus Mikaelson e Hayley Marshall.

Mom - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continuano gli episodi della sesta stagione di “Mom”, la serie con protagonista una giovane madre single di nome Christy, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe.

Supergirl - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo il nono episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:50 Fox Animation

Alle ore 20:50 su Fox Animation, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 20:55 DeA kids

Su DeA Kids, alle 20:55, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 21:15 Nick jr

Alle 21:15 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e il mostro di Loch Ness, ore 20:35 Boomerang

Scooby-Doo e la banda della Mistery, Inc. vanno in Scozia per una vacanza e si ritrovano inaspettatamente a fronteggiare la più grande mostruosità di sempre: il mostro di Loch Ness. Esiste davvero?

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV