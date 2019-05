Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 7 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Moschettieri Del Re - La Penultima Missione, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2018 diretto da Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Margherita Buy. Una commedia che riprende i celebri personaggi creati dalla penna di Alexandre Dumas e li getta di nuovo nella mischia per una (pen)ultima missione. A convocare D’Artagnan e i tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis è la regina di Francia, che vuole fermare le trame del cardinale Mazzarino, persecutore degli ugonotti. Ma i moschettieri non sono più quelli di un tempo. Un cast d’eccezione per un’avventurosa e divertente commedia.

Paura d'amare, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 1991, diretto da Garry Marshall, con Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Nathan Lane, Kate Nelligan, Hector Elizondo e Jane Morris. Dopo aver trascorso diciotto mesi in prigione per aver falsificato un assegno e aver divorziato, Johnny trova lavoro come cuoco in un ristorante. Qui lavora come cameriera anche Frankie, segnata da una delusione d’amore. A riportare il sereno nei cuori di entrambi ci penserà l’amore. Tratto dal romanzo “Frankie and Johnny in the Clair de Lune”.

Adorabile nemica, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2017 di Mark Pellington con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, Ann Jewel Lee Dixon, Thomas Sadoski, Philip Baker Hall. Un’anziana donna d’affari decide di affidare ad una giovane scrittrice il suo necrologio in anticipo, ma le cose non vanno come si aspettava. Film da vedere per trascorrere una serata con una commedia ben scritta e ben interpretata. Shirley MacLaine ironica e irresistibile.

Tra le nuvole, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Film commedia del 2009 diretto da Jason Reitman, con George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman e Melanie Lynskey. Ryan è un uomo d’affari specializzato in risorse umane. Il suo lavoro lo porta a viaggiare in continuazione in aereo e, mentre continua a macinare voli per accumulare abbastanza punti da diventare “passeggero dell’anno”, a bordo incontra la donna della sua vita.

Andiamo a quel paese, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Divertente commedia italiana del 2014, diretta e interpretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Tiziana Lodato, Lily Tirinnanzi e Fatima Trotta. Due amici decidono di lasciare la città e ritornare al paese d’origine, dove la vita è meno cara ed è più facile tirare avanti. Tuttavia, l’arrivo nella nuova realtà riserverà ai protagonisti delle divertenti sorprese.

The boss, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2016, diretto da Ben Falcone, con Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage, Ella Anderson e Tyler Labine. Michelle Darnell è una delle donne più ricche d’America, ma un giorno viene arrestata con l’accusa di inside trading. Una volta uscita dal carcere, scopre che attorno a lei si è creato un vuoto, per questo va a vivere con la sua ex dipendente e una bambina, con cui mette in piedi un gruppo di volontarie impegnate a cercare fondi per attività sociali.

Quel mostro di suocera, ore 21:00 Comedy Central

Una divertente commedia del 2005 con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Elaine Stritch, Adam Scott e la regia di Robert Luketic. Charlie, una precaria dallo sguardo latino e dalle forme mozzafiato, incontra davanti all’Oceano l’uomo dei suoi sogni, Kevin: bello, biondo, ricco e naturalmente vincente. L’esageratamente fantastico Kevin Fields vuole lei e soltanto lei. Charlie ricambia e direbbe di sì se non fosse per quel dettaglio “mostruoso” che alcuni chiamano suocera. Viola, madre di Kevin, è un’ex conduttrice televisiva che fa di tutto per screditare la nuora. A due settimane dal matrimonio è infatti scontro fra titani: la suocera attacca ma la nuora si difende. Saranno fiori d’arancio?

Film drammatici da non perdere stasera in tv

L'intrusa, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017, diretto da Leonardo Di Costanzo, con Raffaella Giordano, Valentina Vannino, Martina Abbate, Anna Patierno, Marcello Fonte. Giovanna è una donna che lavora nel sociale e si confronta ogni giorno con le problematiche di Napoli. Gestisce un centro che accoglie ragazzi dopo l’attività scolastica, per evitare che finiscano nelle grinfie della camorra. Un giorno, a bussare alla porta della struttura è Maria, che viene accolta da Giovanna senza che lei sappia che si tratta della giovane moglie di un boss ricercato per omicidio.

Proof - La prova, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2005 diretto da John Madden, con Gywneth Paltrow, Anthony Hopkins, Hope Davis e Jake Gyllenhaal. Catherine deve fare i conti con la malattia mentale di suo padre, Robert, celebre matematico da cui lei ha ereditato un talento naturale per i numeri. Claire, sorella di Catherine, è convinta che quella pazzia sia ereditaria, e le sue convinzioni vengono confermate da Hal, giovane studente. Ispirato a un’opera teatrale di successo presentata a Broadway, il film ne conserva ancora il tratto e il ritmo.

Unknown - senza identità, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film drammatico del 2011 diretto da Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Frank Langella. Dopo un incidente stradale durante un congresso a Berlino, il dottor Martin entra in coma. Quando si sveglia, scopre che uno sconosciuto si è impossessato della sua identità. Si ritrova così in una città sconosciuta, di cui ignora la lingua, con l’intento di capire cosa sia accaduto.

Gossip, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 1999, diretto da Davis Guggenheim, con James Marsden, Lena Headey, Eric Bogosian, Joshua Jackson e Kate Hudson. Annoiati dalla vita del college, tre giovani studenti innescano un pericoloso giro di pettegolezzi. A farne le spese è la giovane Naomi, conosciuta per le sue idee sulla verginità da tutelare fino al matrimonio. Alla ragazza viene fatto credere che, durante una festa, lei si sia ubriacata e che un ragazzo si sia approfittato di lei.

Film storici da non perdere stasera in tv

Il colosso di Rodi, ore 21.15 Sky Cinema Collection

Film storico del 1969, diretto dal mitico Sergio Leone, con Rory Calhoun, Lea Massari, Georges Marchal, Carlo Tamberlani, Mimmo Palmara e Angel Aranda. La pellicola ripercorre la storia della costruzione dell’enorme statua voluta da Serse e posta all’imbocco del porto di Rodi per bloccare l’avanzata delle navi greche.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

We're Back! - Quattro dinosauri a New York, ore 20:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 1993, diretto da Nigel Dick e Ralph Zondag. Due bambini di New York fanno la conoscenza di quattro simpatici dinosauri, vivendo con loro delle indimenticabili avventure. Un film perfetto per grandi e piccoli, per una serata da trascorrere in famiglia all’insegna del relax e del divertimento.

Film polizieschi da non perdere stasera in tv

Police Story - Sotto controllo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film poliziesco da non perdere se si è fan di Jackie Chan. La pellicola è un nuovo capitolo della saga che vede ancora una volta l’attore nei panni del poliziotto dal passato violento. Lui è Wen, da tempo immemore in polizia e che per anni, proprio a causa del suo lavoro impegnativo e cruento, ha sacrificato il rapporto con la figlia per dare la caccia ai criminali. In un momento d’introspezione e pentimento, decide di recuperare il rapporto e di incontrarla per conoscere il nuovo fidanzato: Wu, proprietario di un club. Purtroppo il ragazzo non ha intenzioni buone e progetta di prendere in ostaggio la figlia del poliziotto. Regia di Ding Sheng, con Jackie Chan, Peiqi Liu, Lei Zhang, Ye Liu e Rongguang Yu.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Sanctum, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Spettacolare action-movie prodotto da James Cameron, regia di Alister Grierson, con Richard Roxburgh, Rhys Wakefield, Alice Parkinson, Dan Wyllie, Ioan Gruffudd. Durante una spedizione speleologica, la squadra di scienziati resta bloccata da una tempesta tropicale. Mentre le acque avanzano decimandoli e la strada verso la salvezza è sempre più difficile, si scatenano conflitti interpersonali tra il capo del gruppo e il rancoroso figlio diciassettenne. Un avventuroso thriller claustrofobico e spettacolare, girato con avanzatissime e stupefacenti tecniche 3D.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Le ultime 24 ore, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Thriller americano del 2017 diretto da Brian Smrz, con Ethan Hawke, Rutger Hauer, Paul Handerson e Liam Cunningham. Dopo un intervento chirurgico sperimentale che, per un solo giorno, riporta alla vita il killer Travis Conrad, arriva il momento della sua vendetta: e non ci sarà pietà per nessuno. Un film adrenalinico, da non perdere.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Matrix, ore 21:15 Premium Cinema

Film di fantascienza del 1999, vincitore di quattro premi Oscar.Regia di Lilly Wachowski e Lana Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Joe Pantoliano, Hugo Weaving e Carrie-Anne Moss. Dietro una realtà che non è tale, si nasconde un mondo in cui si cammina sui soffitti e si sprofonda nell’asfalto, dove le macchine hanno sopraffatto gli uomini, che vengono coltivati nell’illusione per ricavarne energia. Solo Neo, aiutato da Morpheus e da Trinity, può fare luce sulla verità.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV