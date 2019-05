Programmi TV da non perdere stasera, martedì 7 maggio

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Prosegue su Sky Uno “Cuochi d’Italia”, la sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Delitti, ore 21:05 Crime Investigation

L’11 dicembre 2006, quattro persone vengono massacrate e uccise senza alcune pietà, tra le vittime un bambino di appena due anni. Olindo e Rosa, i vicini di casa, vengono messi sotto torchio dagli inquirenti.

End of Empire, ore 21:15 Sky Arte HD

Il fotoreporter David Adams ci conduce in un viaggio epico alla scoperta dei grandi imperi dell'antichità e delle aspre lotte dinastiche che li distrussero. Questa sera, l'impero di Carlo Magno.

Affari al buio, ore 21:00 Blaze

Su Blaze tornano i cacciatori d'aste più agguerriti d'America per aggiudicarsi i magazzini più ghiotti. Gli acquirenti hanno solo cinque minuti per guardare cosa contiene il magazzino, ma senza poterci entrare.

Una giornata in sala parto, ore 21:00 lei

In questa nuova serie, realizzata nella sala parto di un ospedale, seguiamo ogni parto in presa diretta, raccontato dai protagonisti. Medici, ostetriche ma anche papà e mamme metteranno a nudo le proprie emozioni legate alla nascita.

Come è fatto: Supercar, ore 21:00 Discovery Channel

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Questa sera, vediamo come viene costruita l’Alfa Romeo 4C.

Tesori perduti; Maya, ore 20:55 National Geographic

La giungla dell'America Centrale è una delle più grandi frontiere dell'archeologia. Oggi, la moderna tecnologia potrebbe essere fondamentale per cambiare questo settore, svelando i segreti di grandi civiltà.

Mega costruzioni: super strutture, ore 21:05 Discovery Science

Insieme a Danny Forster vediamo il progetto dell’Abu Dhabi Central Market. Con uffici, parchi, negozi ed hotel, sarà il centro nevralgico dei Paesi emergenti, creato attorno al più alto grattacielo del mondo.

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History vediamo la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il suo lavoro quotidiano, che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

In “Crociere: navi da sogno” saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Oggi lo chef deve affrontare una crisi che riguarda lo staff. Nel frattempo, i maghi preparano lo spettacolo e si esercitano con una nuova e pericolosa illusione.

Serie TV in onda stasera

Vikings, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo gli episodi della terza stagione di “Vikings”, la serie tv ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole britanniche. La serie racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók e di altri personaggi dell’epoca.

911, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life la seconda stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

The Resident, ore 22:00 Fox life

Alle ore 22:00, rivediamo la seconda stagione di “The Resident”, la serie tv ambientata tra le corsie del Chestain Park, un grande ospedale di Atlanta. Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e viene assegnato al bravissimo dottor Conrad, uno specializzando anziano dai metodi molto rudi.

Proven innocent - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Continuano su Fox crime gli episodi di “Proven innocent”, il legal-drama americano con protagonista Madeline Scott, un giovane avvocato impavido e con sete di giustizia. La donna, in passato, era stata accusata e poi scagionata in un caso che era finito sulle prime pagine di tutti i giornali.

NCIS, ore 21:55 Fox Crime

Su Fox crime rivediamo la dodicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Chicago P.D. - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime continuano gli episodi della sesta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Riverdale - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, un altro episodio della terza stagione di “Riverdale”, tratta dai personaggi protagonisti dei fumetti della casa editrice Archie Comics. Tra amore, lealtà e corruzione seguiamo le vicende di Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones, che funge anche da narratore onnisciente.

Superstore - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, in prima visione tv, ancora un episodio della quarta stagione di “Superstore”, la sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

Mom, ore 21:40 Premium Joi

Alle 21:40 rivediamo gli episodi della sesta stagione di “Mom”, la serie con protagonista una giovane madre single di nome Christy, che tenta di dare una svolta alla sua vita lasciandosi alle spalle i suoi problemi con alcol e droghe.

Arrow - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Supergirl - 1^ TV, ore 22.04 Premium Action

Su Premium Action invece un altro episodio della quarta stagione di “Supergirl”, la serie tv incentrata sulle avventure di Kara Zor-El, cugina kryptoniana di Superman che lavora come reporter alla C.A.T.C.O. WorldWide Media ma in segreto lavora al DEO con la sorella e protegge National City nei panni di Supergirl.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox e ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox e alle 20:55 su Fox Animation, nuovi e vecchi episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Alvinnn!!! e i Chipmunks, ore 21:15 Nick jr

Alle 21:15 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e il mistero del wrestling, ore 20:35 Boomerang

Shaggy e Scooby hanno vinto i biglietti per l'epico evento WrestleMania ma una volta giunti nella WWE City ci sarà niente di meno che un terribile orso rosso a minacciarli.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Buona fortuna Charlie!, ore 20:35 Disney Channel

A partire dalle 20:35 su Disney Channel va in onda “Buona fortuna Charlie!” la serie tv che racconta le disavventure della famiglia Duncan alle prese con la nuova quartogenita Charlotte “Charlie” Duncan.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

