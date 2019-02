Quanto sei vichingo dentro? Scoprilo con questo test

Mentre guardi su Sky Atlantic le avventure dei compagni, dei nemici e degli eredi del defunto Ragnar Lothbrok sogni di poter attraversare lo schermo e di ritrovarti sul molo di Kattegat, o in mezzo a una battaglia accanto a Bjorn Fianco di Ferro, o ad allenarti insieme a Lagertha per diventare una shield-maiden pronta a tutto? Niente paura, sei in ottima compagnia! Fai il test e scopri quanto sei vichingo dentro!

QUANTO SEI VICHINGO DENTRO?

Leggi attentamente le domande e segna tutte le volte in cui la tua risposta è “SI’”:

Hai mai preso parte a razzìe?

Hai mai preso parte con estremo entusiasmo a razzìe?

Hai mai preso parte a razzìe anche quando non te la sentivi, giusto per non deludere la tua famiglia o i tuoi amici?

Ti capita mai di esclamare “Per Odino!!”

I tuoi capelli sono quasi sempre acconciati con elaborate trecce?

Sei mai stato su un’imbarcazione di legno?

Sei mai stato su un’imbarcazione di legno diretto verso qualche razzìa?

Sei mai stato su un’imbarcazione di legno diretto verso qualche razzìa in mare aperto durante una tempesta?

Hai parte del cranio rasato a zero?

Hai tatuaggi in faccia o sul cranio?

Ti sei mai rasato metà cranio?

Hai mai mangiato animali catturati con le tue manine?

Hai mai cucinato le tue prede direttamente sul fuoco?

Hai mai divorato un cosciotto di montone afferrandolo con una mano e strappando la carne a morsi?

Hai mai chiesto a Thor di ascoltarti e darti la forza per vincere in battaglia?

Attendi con ansia di unirti agli altri guerrieri nel Valhalla?

Hai mai rivolto le tue preghiere a Loki nei tuoi momenti più bui?

La birra è la tua bevanda preferita?

La birra bevuta direttamente da un boccale ricavato da un corno ti piace quanto andare a fare razzìe?

Invece di dire “Salute!” dici “Skål!”?

Hai la barba?

Hai una super barba?

Hai una super mega barba?

Acconci la tua barba con trecce e gioielli in metallo?

Hai mai chiesto agli Dei di maledire i tuoi nemici?

Possiedi almeno un pesante mantello ornato con pelliccia?

Giri con un’ascia appesa alla cintura?

Quando ti ritrovi in mezzo a una rissa con i tuoi amici vi mettete subito in formazione e usate quello che trovate in giro per fare un muro di scudi?

Quando hai dei dubbi sul da farsi ti rechi da un veggente?

Quando qualcuno ti fa veramente arrabbiare sogni di fargli un’aquila di sangue?

Sogni di chiamare Ragnar o Lagertha il tuo primogenito/la tua primogenita?

Da 0 a 5 SI’:

Di vichingo in te probabilmente c’è solo il tuo amore per la birra. Devi applicarti di più se vuoi prendere parte alla prossima razzìa!

Sa 5 a 10 SI’:

Sei moderatamente vichingo dentro, sei un vichingo ingentilito si potrebbe dire, ma se vuoi veramente aspirare Valhalla devi fare di meglio. Fai una bella preghiera a Thor o a Odino, e spera che ti ascoltino!

Più di 10 SI’:

C’è qualcosa che non torna: sei chiaramente nato nell’epoca sbagliata e nel posto sbagliato. Le opzioni possibili per te sono 3: