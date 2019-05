Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 4 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Solo: A Star Wars Story, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film fantascientifico del 2018 per la regia di Ron Howard con Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover e Thandie Newton. Han Solo è il protagonista di una serie di avventure nel profondo e pericoloso sottobosco criminale del mondo di Star Wars: in questo episodio incontrerà il suo futuro amico e copilota, Chewbecca, e il noto scommettitore Lando Calrissian. Una pellicola interamente dedicata al passato di Han Solo, tra fughe rocambolesche e avventure spaziali da non perdere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

C’era una volta in America (Versione Estesa), ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sky Cinema Due propone, invece, un film cult, “C’era una volta in America”, nella versione restaurata. Il capolavoro di Sergio Leone del 1984, interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern è la storia di Max (Woods) e Noodles (De Niro) che negli anni Venti, ancora ragazzini, iniziano la loro carriera nella malavita del quartiere ebraico di New York. Dopo alterne vicende all'interno della criminalità organizzata, i due incontreranno destini diversi. Il film è da sempre considerato una vera lezione di cinema, qui nella sua versione integrale di quasi quattro ore.

Donnie Brasco, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di Mike Newell, film del 1997 con Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Anne Heche. Joe Pistone è un agente dell'FBI che riesce a entrare in contatto con Lefty, mafioso di seconda schiera. Lefty insegna all'infiltrato tutte le regole, si fida di lui, gli si affeziona. Mettendo a rischio la propria reputazione, Lefty garantisce per Donnie e lo fa affiliare alla mafia. Nel momento in cui Donnie si avvicina ai vertici del comando di Cosa nostra capisce non solo di attraversare la linea di demarcazione tra legalità e crimine ma soprattutto di firmare la condanna a morte per Lefty. Un classico del genere dei film che guardano al fenomeno della mafia americana.

Capitano Koblic, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico argentino del 2016 per la regia di Sebastiàn Borensztein, con Ricardo Darìn, Oscar Martinez e Inma Cuesta. Anno 1977: nei giorni della dittatura argentina, un ex pilota e capitano della Marina disobbedisce a un ordine e, per sopravvivere, si vede costretto a fuggire. Si nasconderà in una città del sud, dove la sua presenza attirerà l’attenzione di un crudele maresciallo. Un thriller drammatico che saprà lasciarvi senza fiato.

L’amore oltre la guerra, ore 21 su Sky Cinema Romance

Film drammatico britannico del 2016 per la regia di David Leveaux, con Jai Courtney, Lily James, Christopher Plummer, Eddie Marsan e Janet McTeer. Un soldato tedesco cer5ca di capire se la resistenza olandese è riuscita a far infiltrare una spia nella casa del Kaiser Wilhelm in Olanda all’inizio del secondo conflitto mondiale. Durante l’indagine, però, finirà per innamorarsi di una bellissima ebrea olandese.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Robin Hood, ore 21 su Sky Cinema Family

Imperdibile film d’animazione della Walt Disney per la regia di Wolfgang Reitherman. Robin Hood e il suo fedele Little John, in versione animale di volpe e orso, lottano contro le ingiustizie del Principe Giovanni, capriccioso usurpatore del trono d’Inghilterra. Grande classico dell’animazione, da mostrare ai più piccoli per una serata di divertimento assicurato.

Film commedia da vedere stasera in TV

Bob & Marys – Criminali a Domicilio, ore 21 su Sky Cinema Comedy

“Bob & Marys - Criminali a domicilio” è una spensierata commedia italiana, ideale per una piacevole serata in famiglia, con Rocco Papaleo, Antonino Iuorio, Laura Morante, Giovanni Esposito, Francesco Di Leva e la regia di Francesco Prisco. Roberto e Marisa sono una coppia di cinquantenni con una figlia che sta per sposarsi. Lui insegna in un’autoscuola, lei fa volontariato in parrocchia occupandosi della rieducazione dei detenuti. La loro vita procede su binari prevedibili, fino a quando Marisa non decide di dare una svolta a quella placida esistenza e di trasferirsi dalla casa dove Roberto è nato e cresciuto a una villetta alla periferia di Napoli, dove si innesca una storia ricca di risate.

Instructions not Included, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film messicano del 2013 per la regia di Eugenio Derbez, con Eugenio Derbez, Jessica Lindsay, Loreto Peralta, Daniel Raymont e Alessandra Rosaldo. Valentin è lo scapolo donnaiolo più agguerrito di Acapulco, almeno finché un giorno, una donna del suo passato, non bussa alla sua porta per lasciargli Maggie, una bambina che sostiene di essere sua figlia – e poi scompare nel nulla. Per rintracciare questa donna, Valentin si trasferisce a Los Angeles, dove cresce la piccola e lavora come stuntman. Un piacevole film per una serata in compagnia.

Morto Stalin, se ne fa un altro, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24 ore

Commedia del 2012 diretta da Armando Iannucci, con Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Michael Palin, Jason Isaacs e Paddy Considine. La sera del 28 febbraio del 1953 Radio Mosca diffonde in diretta il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 23” di Mozart. Toccato dall’esecuzione che ascolta nella sua dacia di Kountsevo, Joseph Stalin ne domanda una registrazione. Ma nessuna registrazione era prevista per quella sera. Paralizzati dalla paura, direttore e orchestra decidono di ripetere il concerto.

Una moglie bellissima, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2007 per la regia di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo e Gabriel Garko. Mariano e Miranda gestiscono un banco ortofrutticolo nel mercato del loro paesino: la loro vita sarà sconvolta da un misterioso fotografo che inviterà Miranda a scattare un calendario a luci rosse. Un film frizzante, reso possibile solo dal genio comico e dalle capacità d’attore di Pieraccioni.

Si fa presto a dire amore, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2000 per la regia di Enrico Brignano, con Enrico Brignano, Vittoria Belvedere, Isabel Pérez e Samuela Sardo. Enrico è un 30enne disoccupato cronico, cocco di mamma. Il suo mondo è fatto di certezze, almeno finché non viene mollato dalla fidanzata storica, Silvana. Una simpatica commedia da gustare con gli amici.

Film biografici da vedere stasera in TV

Sully, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Un film di Clint Eastwood, con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn, Autumn Reeser, Sam Huntington. Pellicola costruita sulla miracolosa impresa del pilota Sullenberger, detto Sully, che riuscì a salvare tutti i passeggeri a bordo del suo aereo in avaria planando sul fiume Hudson. Un film assolutamente da vedere, intimo e necessario, candidato a un premio Oscar.

Invictus – L’invincibile, ore 21:15 su Premium Cinema

Film biografico del 2009 per la regia di Clint Eastwood, con Matt Damon, Morgan Freeman, Scott Eastwood e Robert Hobbs. Nelson Mandela guida il Sudafrica, da poco uscito dal terrore dell’apartheid. Un evento sportivo di portata globale potrebbe portare il Paese a una svolta abbastanza grande da aiutarlo a dimenticare, almeno in piccola parte, le sofferenze del passato e riunire sul campo persone dal colore della pelle diverso. Queste le premesse della coppa del mondo di rugby che Pienaar dovrà portare a casa non solo per il suo Paese o per se stesso, ma per un ideale assai più alto.

Film horror da vedere stasera in TV

La prima notte del giudizio, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Regia di James DeMonaco. Un film con Frank Grillo, Michael K. Williams, Zach Gilford, Carmen Ejogo, Kiele Sanchez. L'appuntamento semestrale con la "purificazione", ossia sei ore in cui decade il reato di omicidio, è ormai atteso da gruppi organizzati che si preparano al meglio per affrontare il momento. Durante la notte della purificazione cinque persone si incontrano e restano insieme per proteggersi a vicenda e vedere la luce del giorno seguente. Un b-movie schietto e umile su un futuro distopico di profonda disuguaglianza sociale.



