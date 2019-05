Programmi TV da non perdere stasera, sabato 4 maggio

Programmi TV in onda stasera

E poi c’è Cattelan, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

In prima serata su Sky Uno, vediamo la replica della quarta puntata della nuova stagione di “E poi c’è Cattelan”, l’irresistibile show condotto da Alessandro Cattelan. Gli ospiti della quarta puntata sono Salvatore Esposito e Arturo Muselli, interpreti di Gomorra 4.

Scomparsi, ore 21:10 Crime investigation

In questa seconda stagione di “Scomparsi”, Pietro Orlandi riapre i più oscuri casi di persone scomparse. Stasera analizziamo il caso di Marisa, casalinga di 71 anni scomparsa da Laigueglia nel febbraio del 2014.

Freddie Mercury - The King of Queen, ore 21:15 Sky Arte HD

Scopriamo insieme la vita e la carriera Freddie Mercury, uno dei più grandi performer del ventesimo secolo. L’artista è stato unico: una star insostituibile, un'icona della storia moderna.

Gipponi senza frontiere, ore 21:00 Blaze

La sfida più adrenalinica di sempre: una gara di velocità e destrezza al volante di camion. In questa edizione, gli abili guidatori sono pronti a tutto pur di accaparrarsi 10.000 dollari.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, la dott.ssa Dawn incontra una donna con un disperato bisogno di aiuto. La sua vagina, infatti, è come se si fosse sigillata, con tutti i problemi che questa condizione comporta.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Nelle due puntate di “Marchio di fabbrica” in onda stasera scopriamo, tra le altre cose, come viene realizzata una tuta spaziale che pesa e costa un quinto della vecchia versione e come fa una società olandese a realizzare gli yacht più veloci del mondo.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20:55 National Geographic

Un affascinante viaggio nelle profondità degli oceani. Sveliamo i misteri di civiltà perdute, città affondate e luoghi leggendari scomparsi nel nulla. Per secoli, navi ricche di tesori hanno attraversato le acque di tutto il mondo. Oggi, numerosi relitti giacciono sul fondo degli oceani e custodiscono ancora quei tesori.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Enigmi di guerra, ore 21:00 History

Scopriamo alcuni incredibili racconti di guerra, tra cui il piano di Churchill per creare una gigantesca nave ghiacciata, degli aerei fantasma e una caccia al tesoro dei nazisti.

America the Beautiful: il magnifico nord, ore 21:00 Nat Geo Wild

Dai vasti prati nelle valli alle vette più alte, le creature tentano in ogni modo di sopravvivere nei luoghi più impervi delle Montagne Rocciose, affrontando ogni pericolo.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

Saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. Lo staff è alle prese con l'organizzazione di una festa. Cecilia si innamora, mentre Dulcie incontra finalmente il suo fidanzato. Timothy perde alcuni passeggeri.

Serie TV in onda stasera

Il Trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo le prime puntate della stagione finale di “Il Trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

Alle 21:00 su Fox continuano gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime rivediamo i primi episodi di “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la prima stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

God friended me - 1^ TV, ore 21:15 Premium stories

Continua su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

The Goldbergs - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati al padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

Friends, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central rivediamo la seconda stagione della serie cult “Friends”. Andata in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, ha lanciato Jennifer Aniston e Courtney Cox. La serie racconta le vicende di sei amici attraverso le loro storie sentimentali e le loro avventure lavorative.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:05 Fox Animation

Alle ore 21:05 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Home - Le avventure di Tip e Oh, ore 20:50 DeA kids

Altri due episodi di “Home - Le avventure di Tip e Oh”, cartone animato sviluppato da Ryan Crego e Thurop Van Orman basato sul film d'animazione tridimensionale di grande successo “Home - A casa”. I protagonisti sono l'alieno Boov Oh, la tredicenne Tip, sua madre Lucy, il gatto Pig, Kyle, Donny, Sharzod, Slushious e Succosa.

Top Wing, ore 20:45 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

Game Shakers, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Be cool, Scooby-Doo!, ore 21:00 Boomerang

Alle 21:00 su Boomerang, va in onda la serie “Be cool, Scooby Doo!”, con protagonista tutta la Scooby-Doo Gang- Uno spin-off comico e divertente rispetto alle classiche avventure di Scooby-Doo.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 20:50 Disney Channel

Alle 20:50 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Star Wars: All Stars, ore 21:30 Disney XD

Alle 21:30 su Disney XD “Star Wars: All Stars” la nuova serie animata Lego Star Wars. Nella serie ci sono personaggi da tutte le ere della saga cinematografica: Kylo Ren, R2-D2, il giovane Han, Chewie, il giovane Lando, BB-8, e la Generale Leia.

