Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 29 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Deadpool 2, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film fantastico del 2018, diretto da David Leitch, con Josh Brolin, Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Eddie Marsan e T.J. Miller. Deadpool, mercenario malato di cancro e trasformato in un essere immortale, capace di rigenerarsi da ogni ferita, si gode finalmente la vita insieme alla compagna Vanessa. Tuttavia, la sua tendenza ad accettare irresponsabilmente missioni da sicario in giro per tutto il mondo finisce per procurargli molti guai e nemici. Arriva presto per Deadpool il momento di pagare il conto e si ritrova a casa degli X-Men, con Colosso che ancora una volta gli dà la possibilità di essere un eroe e lo porta con sé in una missione per calmare un giovanissimo e potente mutante.

Film romantici da non perdere stasera in tv

(500) giorni insieme, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film romantico del 2009, diretto da Marc Webb, con Patricia Belcher, Joseph Gordon-Levitt, Clark Gregg, Zooey Deschanel e Valente Rodriguez. Tom, con una laurea da architetto, lavora presso un editore di biglietti augurali per il quale deve inventare formule che vadano bene dal compleanno alla partecipazione a un lutto. Un giorno viene assunta come segretaria del suo capo Summer, la quale ha come filosofia di vita la regola di non volere un rapporto duraturo. Tom se ne innamora timidamente e lei lo contraccambia. Il film ci racconta, in un continuo andirivieni, i 500 giorni della loro storia a due.

Film western da non perdere stasera in tv

Per un pugno di dollari, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film western del 1964, diretto da Sergio Leone, con Gian Maria Volonté, Marianne Koch, Sieghardt Rupp, Mario Brega e Aldo Sambrell.Pistolero solitario, Joe arriva a San Miguel, cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico divisa dalla lotta per il monopolio di due famiglie, i Rojo e i Baxter, che commerciano rispettivamente in alcol e in armi. Fingendo di vendersi ai primi, Joe fa in realtà il doppio gioco con lo scopo di mettere gli uni contro gli altri e trarre profitto dalla reciproca eliminazione delle forze antagoniste. Scoperto l'inganno, i Rojo torturano Joe che, salvatosi in extremis, sferrerà l'ultimo colpo in uno spettacolare duello.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

L'uomo bicentenario, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film di Chris Columbus, con Sam Neill, Robin Williams, Embeth Davidtz, Oliver Platt e Wendy Crewson. Andrew è un robot modello NDR 114 che manifesta inaspettate doti di creatività, curiosità e amicizia tali da sorprendere la famiglia di Richard Martin che lo ha acquistato. I progettisti della "Robotrix" sospettano invece un difetto di fabbricazione. Educato da Richard, Andrew impara a conoscere l’uomo; ne apprende le debolezze, i bisogni e gli ideali e sviluppa l'esigenza di appartenere alla specie che lo ha adottato. Una delle migliori interpretazioni di Robin Williams, in un film tratto dall’omonimo racconto di Isaac Asimov.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Money Train, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione diretto da Joseph Ruben, con Robert Blake, Wesley Snipes, Jennifer Lopez, Woody Harrelson, Chris Cooper e Joe Grifasi. John e Charly sono fratelli (il bianco è stato adottato) e poliziotti. Il nero è positivo e responsabile, l'altro simpatico e inaffidabile. Lavorano in metropolitana e un giorno decidono di rapinare un treno che trasporta gli incassi giornalieri.

Speed 2: Senza limiti, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Action movie adrenalinico del 1997, diretto da Jan De Bont, con Sandra Bullock, Jason Patrick, Willem Dafoe, Temuera Morrison e Brian McCardie. Annie è entusiasta quando il suo fidanzato Alex la sorprende con due biglietti per una crociera ai Caraibi a bordo della Seabourn Legend. Il viaggio è un modo per fare la pace poiché Annie ha da poco scoperto che Alex è un poliziotto di una squadra speciale e che le aveva mentito sul suo lavoro. Quello che la coppia non sa è che lo scontento John, la persona che ha creato il software del computer della nave, ha un piano per vendicarsi di un torto subito che metterà a rischio tutti i passeggeri. Sequel del fortunato “Speed”.

Film thriller da non perdere stasera in tv

La ragazza nella nebbia, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller diretto da Donato Carrisi, tratto da un suo romanzo. Con Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi e Michela Cesco. La sedicenne Anna Lou, brava ragazza dai lunghi capelli rossi appartenente ad una confraternita religiosa molto conservatrice, scompare dal paesino montano di Avechot. A interessarsi del caso è l'ispettore Vogel, che ha una reputazione professionale da salvare e una propensione a fare leva sui mass media. Thriller avvincente che spicca soprattutto per la bravura dei protagonisti.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Sei giorni, sette notti, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 1998, con Harrison Ford, Anne Heche, Cliff Curtis, Allison Janney e la regia di Ivan Reitman. In volo con la giornalista Anne Heche verso Tahiti, un burbero pilota è costretto ad un disastroso atterraggio a causa di una tempesta su un’isola deserta. Nelle dure prove per la sopravvivenza, i due si scontrano, litigano, ma poi finiscono per innamorarsi.

Bernard & Doris - Complici amici, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film commedia del 2007, diretto da Bob Balaban, con Susan Sarandon, Ralph Fiennes, James Rebhorn, Don Harvey e Chris Bauer. La pellicola narra una vicenda ispirata a una storia vera, quella di una ricca ereditiera che instaura un rapporto di amicizia e complicità con il suo nuovo maggiordomo. Un film da non perdere per chi ama i film eccentrici, per una serata da trascorrere a casa in totale relax.

Se fossi in te, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Esilarante commedia italiana del 2001 con Gioele Dix, Emilio Solfrizzi, Lunetta Savino, Manuela Ungaro, Fabio De Luigi e la regia di Giulio Manfredonia. Bebo, imprenditore depresso, Christian, un disc-jockey avanti con l’età, e Andrea, impiegato normotipo con una parvenza di famiglia, si incontrano di notte in riva al mare e si scambiano nevrosi e ruoli. Ciascuno entra nei panni dell’altro. Un film divertente e con tanti spunti per riflettere sulle contraddizioni della vita moderna.

E fuori nevica!, ore 21:06 Premium Cinema

Film diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, con Carlo Buccirosso, Nando Paone, Giorgio Panariello e Maurizio Casagrande. Dopo la morte dell'anziana madre, tre fratelli si ritrovano sotto lo stesso tetto, costretti da una postilla testamentaria che lascia loro in eredità la casa purché mantengano l'unita famigliare. Il che vuol dire tornare a vivere insieme. Adattamento cinematografico dell’omonima commedia teatrale dello stesso Salemme.

Overboard, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia sentimentale del 2018, diretto da Bob Fisher, con Anna Faris, Swoosie Kurtz, John Hannah, Eva Longoria e Eugenio Derbez. Kate è una madre single di tre bambine e si dedica a più lavori, tra cui le pulizie domestiche. Quando come cliente le capita lo sprezzante Leonardo Montenegro, rampollo di una delle famiglie più ricche del mondo e playboy impenitente, sono scintille. Ma dopo averla cacciata senza compenso, Leonardo ha un incidente sulla sua nave e perde la memoria. Kate escogita un piano diabolico per sfruttare la sua amnesia e vendicarsi.

Going in style, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Commedia diretta da Zach Braff, con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann Margret, Joey King e Matt Dillon. Tre amici di vecchia data, Willie, Joe ed Al, decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un'assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati.

Cattivi vicini, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Film commedia firmato da Nicholas Stoller e con Lisa Kudrow, Rose Byrne, Seth Rogen, Zac Efron e Christopher Mintz-Plasse. Mac Radner è sposato con Kelly ed è genitore, ma per lui la maturità è ancora una conquista da raggiungere, nonostante la considerazione di cui gode nel suo ambiente. Nel momento in cui la famigliola decide di andare a vivere in un quartiere residenziale, sembra avvicinarsi alla più tradizionale delle vite borghesi. Quando però una confraternita di giovani privi di qualsiasi inibizione gli si va a installare a pochi passi di distanza le cose cambiano.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Sarai sempre la mia bambina, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2006, diretto da Curtis Crawford, con Fiona Gubelmann, Emma Hentschel, James Gallanders, Mikael Conde e Alix Sideris. Sadie è una bambina di 10 anni, psicologicamente instabile, che dopo aver vissuto con la severissima nonna torna a stare con la madre. La piccola, però, non riesce ad adattarsi alla nuova situazione familiare e ben presto il sogno di una nuova famiglia si trasformerà in un incubo.

Kramer contro Kramer, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 1979 di Robert Benton, con Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander, Justin Henry, Howard Duff, George Coe. Ted rientra a casa e trova sua moglie Johanna che se ne sta andando. Pur cercando di trattenerla, non riesce. La donna è talmente determinata da esser disposta a lasciare il piccolo Bill al papà, che si ritrova così costretto ad affrontare quella situazione imprevista e fa del suo meglio, fra mille difficoltà. Un intenso dramma familiare che narra il difficile rapporto tra un bambino e suo padre, dopo la separazione dei genitori. Il film ha vinto 5 premi Oscar, 5 Golden Globes e un David di Donatello.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV