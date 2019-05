Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 29 aprile

Programmi tv in onda stasera

Master Pasticciere di Francia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 rivediamo la prima stagione di “Master Pasticciere di Francia”. Nel programma, condotto dallo chef Jean Imbert, nove giovani professionisti si sfidano affrontando prove sempre più difficili. A giudicare le loro creazioni ci saranno quattro grandi maestri della pasticceria: Christophe Michalak, Christophe Adam, Pierre Marcolini e Philippe Urraca.

Raffaele Sollecito, ore 21:05 Crime Investigation

Raffaele Sollecito, assolto per l'omicidio di Meredith Kercher, racconta quanto sia difficile riuscire a rifarsi una nuova vita lontano dai dubbi e dai pregiudizi dell'opinione pubblica.

Dance - Perché balliamo: Storie, ore 21:15 Sky Arte HD

Una produzione internazionale Sky Arte curata e presentata dall'acclamato coreografo anglo-bengalese Akram Khan che cercherà di rispondere alla domanda: «perché balliamo?».

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:55 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Battistology 3 - Tempi moderni, ore 21:00 Comedy Central

Nel suo spettacolo “Battistology 3 - Tempi Moderni”, il comico Maurizio Battista continua a guidarci attraverso i tempi moderni supportato da tre rubriche dedicate a cucina, guida e matrimonio. In questa puntata Maurizio incontra la Malesia e affronta il tema dei figli.

Coppie assassine, ore 21.00 lei

Su lei alle ore 21:00 “Coppie assassine”, il programma che racconta tutti gli eventi e i retroscena di storie d’amore che, purtroppo, si sono trasformate in complicità criminale. La passione diventa ossessione e gli innamorati arrivano a compiere crimini efferati.

Mega navi: tesori perduti, ore 21:00 Discovery channel

Nel Canale della Manica, l'equipaggio della Odyssey Marine Exploration rinviene una campana di bronzo appartenente a una nave. Il reperto è collegato alla Merchant Royal o si tratta di un altro naufragio?

Indagini ad alta quota, ore 20:55 National Geographic

“Indagini ad alta quota” cerca di scoprire la verità dietro i più grandi disastri aerei, attraverso testimonianze, interviste ai tecnici e agli investigatori di ogni singolo caso.

Mythbusters junior, ore 21:05 Discovery Science

In “Mythbusters junior” vediamo ragazzi talentuosi che si scontrano mettendosi in gioco nelle materie più disparate, come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

Enigmi alieni - Buchi neri sulla Terra?, ore 21:00 History

È possibile che l’Area 51 sia solo di una struttura di copertura, per nascondere esperimenti ancora più grandi e assolutamente top secret realizzati in altri luoghi?

Gli animali più pericolosi: Botswana, ore 21:00 Nat Geo Wild

Partiamo per un avventuroso viaggio in Africa, alla ricerca degli animali più pericolosi del continente. In territori difficili come il Botswana, è necessario avere astuzia e forza per sopravvivere. Ogni creatura usa le armi che ha a disposizione per fare la differenza tra la vita e la morte.

Fuori dal mondo, ore 20:55 Nat Geo People

In “Fuori dal mondo” seguiamo la vita di cinque coraggiosi sognatori che hanno deciso di vivere in zone remote sopravvivendo solo con quello che riescono a produrre con le loro forze. Vivendo come primitivi, devono procurarsi il cibo cacciando, sfidando il freddo dell’inverno.

Serie TV in onda stasera

Il Trono di spade, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica i primi episodi della stagione finale di “Il Trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

Le regole del delitto perfetto - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox riprende “Le regole del delitto perfetto”, il thriller giudiziario con protagonista Annalise Keating, avvocato e docente di diritto penale. La donna è affiancata dai «Keating Five», cinque studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari, e dai suoi associati Bonnie e Frank.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 continuano, in prima visione TV, gli episodi di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Blindspot, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continuano gli episodi della terza stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

American woman - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Continua su Premium Stories “American woman”, la serie tv ambientata negli anni ‘70 e ispirata all'infanzia dell'attrice Kyle Richard, star dei reality. Nel cast, Alicia Silverstone e Mena Suvari.

Riverdale ore 21:42 Premium Stories

Alle 21:42 su Premium Stories, rivediamo la terza stagione di “Riverdale”, tratta dai personaggi protagonisti dei fumetti della casa editrice Archie Comics. Tra amore, lealtà e corruzione seguiamo le vicende di Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge e Jughead Jones, che funge anche da narratore onnisciente.

The Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo gli episodi della dodicesima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Superstore, ore 21:37 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:37, rivediamo la quarta stagione di “Superstore”, la sit-com con protagonisti America Ferrera e Ben Feldman nei panni di impiegati di un superstore americano.

The Flash - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la quinta stagione di “The Flash”, la serie basata sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics. Il protagonista è Barry Allen, uno scienziato forense che, in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle, acquisisce una velocità superumana, che usa per combattere i criminali a Central City nei panni del supereroe Flash.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 20:55 DeA kids

Su DeA Kids, alle 20:55, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Shimmer and Shine, ore 21:15 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

Game Shakers, ore 21:10 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Be cool, Scooby-Doo!, ore 21:00Boomerang

Alle 21:00 su Boomerang, va in onda la serie “Be cool, Scooby Doo!”, con protagonista tutta la Scooby-Doo Gang- Uno spin-off comico e divertente rispetto alle classiche avventure di Scooby-Doo.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Su Disney Channel riprendono gli episodi di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Big Hero 6, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

