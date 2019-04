Trono di Spade, da Ned Stark al Re della Notte: chi c’è e chi non c’è più. Il cast dalla prima all'ultima stagione. FOTO

Nemici nella serie tv che in realtà vanno a braccetto nella vita quotidiana. Attori che si ritrovano ad interpretare l’esatto opposto di quello per cui si erano presentati ai provini. Fan del calibro di Barack Obama e il costo esorbitante dei vari episodi. Le curiosità che si celano dietro a una delle serie tv più amate del momento sono moltissime. Il Trono di Spade è arrivato alla sua stagione conclusiva, in onda ogni lunedì su Sky Atlantic, e non smette di sorprendere i suoi fan (RECORD DI ASCOLTI - LA SIGLA - FOTO DELLA PRIMA PUNTATA - DOVE GUARDARLO).

La scelta del cast

Le curiosità partono innanzitutto dal cast. E dal protagonista maschile della serie: il volto dell’eroico Jon Snow avrebbe potuto non essere quello di Kit Harington. Per la sua parte, infatti, si era presentato ai provini Iwan Rheon, poi scelto per interpretare il cattivo più spietato del Trono, il sadico Ramsay Bolton. Ma anche Daenerys non era Emilia Clarke inizialmente: la regina dei draghi ha avuto il volto, per la puntata zero, dell’inglese Tamzin Merchant, poi sostituita in corsa. Caryce Van Houten, invece, favorita per il ruolo di Cersei, si è dovuta accontentare di interpretare Melisandre, a causa di un “contrattempo”: l’attrice nei giorni del provino aveva altri impegni. Per qualche personaggio la scelta è stata più semplice, come il folletto Tyrion (Peter Dinklage) che ha il primato di velocità di arruolamento. Per altri invece sono stati necessari moltissimi provini. Come nel caso di Arya: Masie Williams è stata selezionata dopo oltre cento provini (LE FOTO DELLA PRIMA PUNTATA - L'APP CHE PREVEDE CHI MUORE E CHI SOPRAVVIVE).

Amori e contrasti dentro e fuori dal set

Nella trama del Trono di Spade non mancano amori, separazioni, tradimenti e passioni. Ma anche fuori dal set sono nate (o scoppiate) alcune coppie: la più celebre è quella formata da Kit Harington e Rose Leslie. Innamorati e poi divisi dalla morte nella finzione (sono Jon e Igritte), i due si sono sposati qualche mese fa nella vita reale. Chi invece è stato insieme davvero ma del tutto separato sul set è Lena Headey (Cersei) e Jerome Flynn (Bronn): i due hanno avuto una relazione molto tempo prima della serie ma è finita talmente male che nel loro contratto c'è la clausola di non apparire mai nella stessa scena. Sempre Cersei ha invece un evidente odio nei confronti del fratello Tyrion nella serie, ma nella realtà i due attori sono grandi amici. Fu addirittura Dinklage a segnalare Headey per il ruolo (I GUARDIANI DELLA NOTTE CON LE GUARDIE DELLA REGINA NELLA TORRE DI LONDRA).

Presenze e parentele

Tyrion è inoltre il più presente nella serie: compare in ben 63 dei 69 episodi trasmessi finora. Nella serie non mancano inoltre “parenti celebri”. Oona Chaplin, ad esempio, che sul set è la moglie di Robb Stark, è la nipote di Charlie Chaplin. Alfie Allen (Theon Greyjoy), invece, è il fratello minore della cantante Lily Allen. Sono diventate invece “parenti” grazie alla serie, l’attrice Sophie Turner (Sansa Stark) e la cagnolina che interpretava nella prima stagione il suo metalupo, Lady. Il cane, Zunni, è stato infatti adottato dall’attrice.

Il costo e i fan

Le otto stagioni del Trono di Spade si sono aggiudicate diversi record, tra cui quello di serie costosa. Ogni episodio è arrivato a superare la cifra del 10 milioni di dollari nella season finale. Mentre se si guarda ai fan, si possono rintracciare anche diversi vip (FOTO): tra i più accaniti ci sono l'attore Ryan Reynolds, Jack Nicholson, il cantante Ed Sheeran (che fa anche un cameo nella serie), Madonna e l’ex presidente Usa Barack Obama.