Il Trono di Spade 8, record di ascolti anche per la seconda puntata

LA VERSIONE ORIGINALE BATTE QUELLA DOPPIATA, UNA RIVOLUZIONE CULTURALE

Continua il successo della stagione finale de Il Trono di Spade: il secondo episodio in versione originale della serie HBO, in onda su Sky Atlantic, ha ottenuto un ascolto medio di 778mila spettatori (+68% rispetto allo stesso episodio della settima stagione). Un risultato che conferma l'esordio da record del primo episodio, sempre in versione originale, visto nel complesso da oltre 925mila spettatori medi (+62% rispetto al debutto della settima stagione).

Successo per il primo episodio doppiato

Successo anche per il primo episodio doppiato, trasmesso su Sky Atlantic lunedì 22 aprile: è stato visto da 457mila spettatori medi, registrando il miglior risultato di sempre anche per la versione in italiano. Considerando i passaggi in versione originale e quelli doppiati, il primo episodio arriva a un totale di 1 milione 382 mila spettatori medi. Inoltre, nei sette giorni, il solo episodio in versione originale è arrivato a quasi 1 milione 300 mila spettatori medi (+42% rispetto al primo episodio della settima stagione).

Cosa si è visto nelle prime due puntate

L'inizio dell'ultima stagione di Game of Thrones (questo il nome inglese della serie) racconta l'attesa e la preparazione prima della battaglia finale. I possibili sviluppi sono imprevedibili, anche se è certo che gli Estranei, i cattivi della serie, sono in arrivo, con il Re della Notte – il loro capo – che vuole conquistare i Sette Regni, cancellando la presenza umana. L'ultima parte della saga tv di David Benioff e DB Weiss - ispirata da Cronache del ghiaccio e del fuoco di George RR Martin - è composta da sei episodi di durate variabili (54 minuti il primo; 58 il secondo; 82 minuti il terzo; 78 il quarto; 80 il quinto e il sesto). Si tratta di uno dei progetti televisivi di maggiore successo degli ultimi anni, uno show da record - 47 gli Emmy conquistati - che ha tenuto incollati alla tv spettatori da tutto il mondo.