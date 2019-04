La sigla di Game of Thrones suonata al posto della classica marcia di San Giorgio per il cambio della guardia. E’ una performance speciale, organizzata in collaborazione con Sky Atlantic Uk, quella messa in scena dalle Guardie della Regina davanti alla Torre di Londra. I soldati di Sua Maestà indossavano la divisa tradizionale: giacca scarlatta e colbacco di pelliccia nera. A loro si sono mischiati 12 Guardiani della Notte, attori che hanno interpretato i Guardiani di Game of Thrones. All’evento hanno assistito curiosi, londinesi e turisti (LO SPECIALE SULLA SERIE - TRONO DI SPADE, LE PREVISIONI DEI BOOKMAKER).

Il Trono di Spade, l'ottava e ultima stagione dal 15 aprile

“Il Trono di Spade”, questo il nome della serie tradotto in italiano, è giunto alla sua ottava e ultima stagione. Sei gli episodi finali, i primi andranno in onda su Sky Atlantic, alle 3 della notte fra il 14 e il 15 aprile. Si tratta di uno dei progetti televisivi di maggiore successo degli ultimi anni, uno show da record che ha tenuto incollati alla tv spettatori da tutto il mondo.