Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 28 aprile

Film commedia da non perdere stasera in tv

Overboard, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Commedia sentimentale del 2018, diretto da Bob Fisher, con Anna Faris, Swoosie Kurtz, John Hannah, Eva Longoria e Eugenio Derbez. Kate è una madre single di tre bambine e si dedica a più lavori, tra cui le pulizie domestiche. Quando come cliente le capita lo sprezzante Leonardo Montenegro, rampollo di una delle famiglie più ricche del mondo e playboy impenitente, sono scintille. Ma dopo averla cacciata senza compenso, Leonardo ha un incidente sulla sua nave e perde la memoria. Kate escogita un piano diabolico per sfruttare la sua amnesia e vendicarsi.

Semplicemente una favola, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica diretta da Ernie Barbarash, con Merritt Patterson, Jack Donnelly, Samantha Bond, Rhea Bailey, Cian Barry, Christopher Bowen, Ryan Ellsworth, Dixie Egerickx. Durante una vacanza in Europa, la giovane Maggie incontra Adrian, un affascinante uomo del posto, che si rivela essere un principe. Una pellicola per sognare a occhi aperti, per una serata di romanticismo e relax.

Tiro libero, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2017, diretto da Alessandro Valori, con Antonio Catania, Nancy Brilli, Paolo Conticini, Biagio Izzo e Samuele Sbrighi. Dario ha 25 anni, è bello e arrogante, ammirato da tutti e leader, pieno di fan, di una squadra di basket. Durante un’importante partita di campionato, improvvisamente cade a terra e successivamente gli viene diagnosticata la distrofia muscolare. In lui esplode un senso di sconforto misto a rancore non riuscendo ad accettare nemmeno l'aiuto e l'affetto della sua famiglia. A tutto questo si aggiunge la condanna, per aver insultato e umiliato una ragazza che gli aveva sfiorato il Suv, a svolgere un'attività sociale presso un centro di riabilitazione per disabili: allenerà la squadra di basket di un gruppo di ragazzi in carrozzina.

Un Appuntamento Per La Sposa, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia romantica del 2016, diretta da Rama Burshtein, con Noa Koller, Oded Leopold, Irit Sheleg, Oz Zehavi e Amos Tamam. Michal, un'ebrea ortodossa sulla trentina, viene lasciata dal promesso sposo a tre settimane dal matrimonio. Decide però di non cancellare gli elaborati preparativi per la cerimonia ma di trovare invece un uomo da sposare in esattamente 22 giorni. Inizia così la folle ricerca del partner ideale attraverso una serie di incontri fortuiti e appuntamenti combinati, diretti a incontrare il “vero” amore, senza accontentarsi di un signor qualsiasi che aspetti all'altare vestito di tutto punto.

Going in style, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia diretta da Zach Braff, con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann Margret, Joey King e Matt Dillon. Tre amici di vecchia data, Willie, Joe ed Al, decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire un'assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che li ha defraudati.

Sex and the city 2, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia del 2010 e sequel del film “Sex and the city”, tratto dall’omonima serie televisiva americana. Regia di Michael Patrick King, con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Chris Noth. Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha partono alla volta degli Emirati Arabi per ritrovare loro stesse. Una pellicola divertente e spensierata, che i fan della celebre serie televisiva non possono assolutamente perdere.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Kramer contro Kramer, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 1979 di Robert Benton, con Dustin Hoffman, Meryl Streep, Jane Alexander, Justin Henry, Howard Duff, George Coe. Ted rientra a casa e trova sua moglie Johanna che se ne sta andando. Pur cercando di trattenerla, non riesce. La donna è talmente determinata da esser disposta a lasciare il piccolo Bill al papà, che si ritrova così costretto ad affrontare quella situazione imprevista e fa del suo meglio, fra mille difficoltà. Un intenso dramma familiare che narra il difficile rapporto tra un bambino e suo padre, dopo la separazione dei genitori. Il film ha vinto 5 premi Oscar, 5 Golden Globes e un David di Donatello.

The Guys, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2002 sull’attentato alle Torri Gemelle. Regia di Jim Simpson,con Sigourney Weaver, Anthony LaPaglia, Irene Walsh, Jim Simpson, Charlotte Simpson e Julian Trompeter. Una giornalista aiuta un ufficiale dei pompieri a onorare la memoria dei suoi ragazzi rimasti uccisi l'11 settembre. Una pellicola ricca di emozioni, per non dimenticare uno dei momenti più difficili della storia americana.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Shrek e vissero felici e contenti, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Mike Mitchell, film del 2010 con Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, Walt Dohrn, John Cleese. Shrek è ormai felicemente sposato con Fiona e padre amorevole ed impegnato. Le sue giornate si ripetono tutte uguali a se stesse. Insoddisfatto ed incastrato in una routine che sente tarpargli le ali, l'orco desidera unicamente poter tornare alla sua vecchia vita, quella in cui era temuto e lasciato in pace. Pane per i denti di Tremotino, che gli propone uno dei suoi terribili accordi: rivivere la sua vecchia vita in cambio di un giorno a caso (ma non tanto) del suo passato. La scelta lo catapulterà in una realtà in cui non è mai nato, dunque non ha mai salvato Fiona e gli orchi sono cacciati proprio da Tremotino il quale, grazie a quei cambiamenti, ha preso il potere del regno. Quarto ed ultimo capitolo della saga dell’orco verde, ideale per una tranquilla serata in famiglia.

Il regno di Wuba, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico per tutta la famiglia, diretto da Raman Hui. Tra gli uomini e i mostri non c’è mai stata armonia: la paura, infatti, ha da sempre mosso i primi a dare la caccia ai secondi. La Regina dei Mostri, consapevole di questa situazione, cerca di preservare la vita di un futuro nascituro della sua specie. A tale scopo, ingravida un umano, il buon Song Tianyin che, insieme alla cacciatrice di mostri Xiaolan, darà alla luce il piccolo Wuba e lo difenderà da pericoli e minacce.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Valerian e la città dei mille pianeti, ore 21:00 Sky Cinema Action

Uno spettacolare live action, basato sul fumetto fantascientifico “Valerian et Laurelin”. Con un budget di quasi 200 milioni di euro è il film più costoso del cinema francese. Diretto da Luc Besson, con Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan Hawke e Rihanna. Anno 2740. L’agente governativo Valerian viaggia nel tempo insieme alla partner Laureline per difendere la Terra e i pianeti vicini. Sotto la direzione del loro comandante, si imbarcano in una pericolosa missione verso la città intergalattica e multiculturale di Alpha.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Trespass – Sequestrati, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2011, diretto da Joel Schumacher, con Nicolas Cage, Ben Mendelsohn, Nicole Kidman, Dash Mihok e Liana Liberato. Moglie e marito vengono presi in ostaggio da quattro criminali in cerca di soldi facili. Si creano delle complicazioni quando viene scoperto un inaspettato tradimento ed inganno. Una pellicola avvincente, ricca di suspense e colpi di scena.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Taken: la vendetta, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un film d’azione diretto da Olivier Megaton, con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Serbedzija, Leland Orser, Luke Grimes. Un ex uomo della CIA, Bryan Mills è obiettivo della vendetta di un gruppo di criminali albanesi, imparentati con i rapitori uccisi per sua mano nella liberazione della figlia Kim avvenuta qualche tempo addietro. Sequel della pellicola “Io vi troverò”, sempre con Liam Neeson.

Film horror da non perdere stasera in tv

It, ore 21.14 Premium Cinema +24 HD

Un eccezionale remake di un classico del cinema horror, l’indimenticabile e terrificante clown It. Regia di Andy Muschietti, con Bill Skarsgård, Owen Teague, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff. Al centro della pellicola, vi sono le vicende di un gruppo di ragazzi del Maine la cui infanzia è stata sconvolta dall’incontro con un’entità mostruosa in grado di assumere diverse sembianze.

Film polizieschi da non perdere stasera in tv

L’ultima missione, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film poliziesco del 2008, diretto da Olivier Marchal, con Daniel Auteuil, Francis Renaud, Moussa Maaskri, Olivia Bonamy e Philippe Nahon. La pellicola riprende una storia vera che porta sullo schermo le vicende di Louis. L’uomo indaga su un terrorista che diffonde la paura in tutta Marsiglia, mentre fa i conti con i fantasmi del passato e lotta contro le tentazioni della corruzione.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Tutti pazzi per l’oro, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film d’avventura del 2008 diretto da Andy Tennant, con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland e Alexis Dziena. Ben è ossessionato dall’idea di recuperare la “dote della Regina”, un tesoro dal valore inestimabile perduto in mare quasi 400 anni prima. A questo obiettivo ha dedicato tutta la sua vita, al punto da mandare a rotoli anche il suo matrimonio. Un film emozionante e leggero per una serata diversa dal solito.

