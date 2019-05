Programmi TV da non perdere stasera, domenica 28 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 28 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Cuochi d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo in replica l’undicesima e la dodicesima puntata di “Cuochi d’Italia”, la nuova sfida culinaria condotta da Alessandro Borghese. 20 cuochi provenienti da tutte le regioni d’Italia si sfidano a colpi di piatti tipici e creatività. Il vincitore si aggiudicherà lo scettro di miglior cuoco regionale d’Italia. Ad affiancare Borghese, gli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito.

Il piccolo Lorys, ore 20:10 Crime Investigation

29 novembre 2014: il corpo del piccolo Lorys viene rinvenuto in un piccolo paese del ragusano. Ripercorriamo una storia di dolore familiare, che ha sconvolto l'Italia e che, ancora oggi, resta un caso controverso.

33 Giri Italian Masters, ore 21:15 Sky Arte

Sky Arte vi porta alla scoperta degli album che hanno fatto la storia della musica italiana. Per “33 Giri Italian Masters”, stasera raccontiamo i segreti dell’album “La voce del padrone” di Franco Battiato.

Affari di famiglia, ore 21:05 Blaze

A partire dalle 21:05, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Palco, doppio palco, ore 21:15 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco”, alle 21:15 su Comedy Central, una serie di spettacoli monografici da non perdere, dal teatro Franco Parenti di Milano. Nella puntata di oggi, Antonio Giuliani.

Una giornata in sala parto, ore 21:00 lei

In questa nuova serie, realizzata nella sala parto di un ospedale, seguiamo ogni parto in presa diretta, raccontato dai protagonisti. Medici, ostetriche ma anche papà e mamme metteranno a nudo le proprie emozioni legate alla nascita.

Come fanno gli animali, ore 21:00 Discovery Channel

In “Come fanno gli animali” su Discovery Channel, gli esperti, tramite un esperimento tentano di capire se i lupi sono più intelligenti dei cani. Inoltre, i ragni possono davvero volare? E come fanno gli orsi polari a mantenersi caldi?

Bear Grylls: la legge del più forte, ore 20:55 National Geographic e Nat Geo Wild

Un viaggio nei territori più ostili del pianeta. Leopardi, aquile e capre delle nevi lottano costantemente per sopravvivere tra le vette più alte del mondo.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna, con nuove puntate, la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Come era fatto, ore 21:00 History

In “Come era fatto”, su History, ripercorriamo il processo di creazione di tanti piccoli grandi oggetti di uso comune nel passato. Armi antiche, veicoli storici, in ogni puntata raccontiamo l’evoluzione che hanno subito negli anni e gli affascinanti aneddoti che si celano dietro la loro storia.

Dr.ssa Susan: professione veterinaria, ore 21:00 Nat Geo People HD

Su Nat Geo People HD, alle ore 21.00, torna la dottoressa Susan con i suoi animali. La Dr.ssa Susan Kelleher possiede e gestisce una tra le più attive cliniche di cura per animali esotici, che ogni giorno affollano la il suo studio Broward Avian and Exotics.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Rivediamo in replica il nono e il decimo episodio della quarta stagione di “Gomorra - La serie”. Le nuove puntate sono state girate tra Napoli, Londra, Bologna e Reggio Emilia. Nuovi personaggi e nuovi intrighi vi aspettano ogni venerdì sera.

L’uomo di casa, ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo invece gli episodi della settima stagione di “L’uomo di casa”, la serie tv che segue le vicende tragicomiche di Mike Baxter, padre di famiglia vecchio stampo e un po' maschilista, che deve vedersela con moglie e ben tre figlie femmine.

Fresh off the boat, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

800 words - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 va in onda la terza serie di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Taken, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece la seconda stagione di “Taken”, la serie tv thriller prequel dell'omonima serie cinematografica (“Io vi troverò - Taken” 2008, “Taken - La vendetta” 2012 e “Taken 3 - L'ora della verità” 2015), prodotta da Luc Besson. Bryan Mills è un giovane agente della CIA che vuole vendicarsi in seguito a una tragedia personale.

All American - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Prosegue su Premium Stories “All American”, la serie tv ispirata dalla vita dell'ex giocatore di football americano Spencer Paysinger. Quando Spencer James, giocatore di football delle scuole superiori della South L.A., viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High, le vittorie, le perdite e le lotte di due famiglie di mondi molto diversi, iniziano a scontrarsi.

The middle, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo la nona stagione di “The middle”, la serie tv che racconta le vicende della famiglia Heck, che vive a Orson, una piccola cittadina dell'Indiana. A raccontare gli episodi è Frankie, la madre della famiglia.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, il ventunesimo episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 20:55 DeA kids

Su DeA Kids, alle 20.55, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Looney Tunes: due conigli nel mirino, ore 20:35 Boomerang

Un giorno Speedy dona a Lola un fiore straordinario con cui lei crea un’essenza inebriante. Da quel momento la sua bottiglia di profumo diventerà l'oggetto di interesse per molti.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Big Hero 6, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

