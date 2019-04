Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 20 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film d’azione da vedere stasera in TV

Skyscraper, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018, diretto da Rawson Marshall Thurber, con Neve Campbell, Dwayne Johnson, Noah Taylor, Chin Han, Byron Mann. Will Sawyer è un veterano di guerra e agente dell'FBI che vive ai piani alti di un grattacielo di Hong Kong insieme alla moglie e ai due figli. Il palazzo prende improvvisamente fuoco e Will viene accusato, a torto, dell'incendio.

La vendetta di Carter, ore 21 su Sky Cinema Action

Sylvester Stallone è al fianco di Mickey Rourke nell’action “La vendetta di Carter”, remake di un cult degli anni 70 con Michael Caine, qui nella parte del cattivo. Il film ruota intorno all'indagine personale che il protagonista, Jack Carter, conduce intorno alla morte del fratello, avvenuta ufficialmente a causa di un incidente stradale. Questo lo condurrà in un vortice adrenalinico tra loschi personaggi, giri di prostituzione e pornografia. Jack si convincerà così sempre di più che non si sia trattato di un incidente.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I primitivi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film d’animazione inglese diretto da Nick Park. L’eroe cavernicolo Dug e il suo miglior amico Hognob uniscono le forze per combattere un nemico travolgente che sta minacciando la loro serenità e il mondo intero. Appuntamento fatale… su un campo da calcio. Un film divertente e leggero per una serata con tutta la famiglia.

La Sirenetta II – Ritorno agli Abissi, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione Disney del 2000 per la regia di Jim Kammerud. La figlia di Ariel, Melody, viene inconsapevolmente coinvolta in un piano di conquista dei sette mari. Grazie a Flounder e Sebastian, però, Ariel riuscirà a liberare la piccola dalle grinfie della perfida Morgana.

Film thriller da vedere stasera in TV

Perfect Stranger, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Regia di James Foley. Un film con Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi, Gary Dourdan, Nicki Aycox, Richard Portnow. Rowena Price è una giornalista in cerca di uno scoop. Quando scopre che l'omicidio di una sua amica potrebbe condurre a un famoso dirigente di un'agenzia di pubblicità, decide di indagare sotto copertura con l'aiuto del suo socio, Miles, esperto di computer. Un thriller dall’inizio molto sostenuto ma che si perde verso il finale.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il paradiso può attendere, ore 21 su Sky Cinema Romance

Un film del 1978 di Warren Beatty, Buck Henry. Con Julie Christie, James Mason, Dyan Cannon, Jack Warden, Charles Grodin. Un angelo distratto combina un pasticcio: fa andare in paradiso un calciatore americano ancora vivo. Occorre rimediare all'errore: al malcapitato atleta viene trovato un corpo, quello di un miliardario, che però viene ucciso dalla propria moglie. Una commedia garbata e divertente diventata ormai un cult. Per una piacevole serata in famiglia.

Il segreto del mio successo, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Un film di Herbert Ross. Con Richard Jordan, Michael J. Fox, Helen Slater, Mark Margolis. Brantley Foster è un ragazzo pieno di iniziative che trova lavoro come fattorino nella grossa multinazionale diretta da un lontano zio. All'insaputa del parente s'impossessa dello studio di un dirigente da cui, sotto falso nome, impartisce ordini, elargisce consigli, passa preziose informazioni. La sua doppia vita non dura a lungo e viene scoperto. Una divertente parabola sul mondo del lavoro in azienda negli anni ‘80. Michael J.Fox molto brillante, all’epoca in cui era all’apice del successo.

Poveri ma ricchissimi, ore 21:10 su Premium Cinema

Grande ritorno della famiglia Tucci, sempre più ricca e cafona. Film del 2017 di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. Ormai ai Tucci il lusso non basta più: si sono resi conto che l’unica svolta possibile è il potere. Ecco perché indicono un referendum per chiedere l’indipendenza del loro paesino dall’Italia, dichiarandosi poi Principato indipendente così da poter promulgare nuove leggi. Con più gaffe di Donald Trump, i Tucci si riveleranno dei leader di stato semplicemente esilaranti.

Chiedimi se sono felice, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Un film diretto da Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Massimo Venier, con Antonio Catania, Marina Massironi, Giacomo Poretti, Aldo Baglio, Giovanni Storti. Tre amici (uno doppiatore di colpi di tosse, l'altro comparsa alla Scala e il terzo statua vivente nei grandi magazzini) cercano, senza successo, di mettere in scena il Cyrano. Ma Giovanni, innamoratosi di Marina, una hostess, se la vede soffiare quasi involontariamente da Giacomo. A distanza di tre anni, Giacomo va a cercare Giovanni, che nutre ancora rancore. Giacomo e Marina vivono insieme e vogliono convincere Giovanni a incontrarsi ancora una volta con Aldo, col quale aveva rotto coinvolgendolo nella vicenda. Una comicità, concreta e surreale al contempo, inserita in una storia ben congegnata.

Anche se è amore non si vede, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film italiano del 2011 per la regia di Salvo Ficarra e Valentino Picone, con Salvo Ficarra, Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane Fleri e Sascha Zacharia. Lo sfacciato Salvo e il timido Valentino hanno lasciato Palermo per lavorare a Torino, dove fanno le guide turistiche con un pullman giallo. Nella loro vita, intanto, sono alle prese con una serie di divertentissime disavventure amorose, che non smetteranno di regalare preziose perle di comicità. Un film per una serata leggera, senza pensieri.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Colette, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano per la regia di Wash Westmoreland, con Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson e Denise Gough. Colette è l’autrice dietro gli scandalosi romanzi della serie di Claudine, libri che hanno conquistato la società francese nella prima metà del XX secolo. La sua esistenza è fortemente influenzata da quella del marito, critico che le fa da mentore e, alla fine, si impossesserà dei suoi lavori. Un film meraviglioso, da non perdere.

Un sogno chiamato Florida, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano per la regia di Sean Baker, con Willem Dafoe, Brooklyn Prince, Bria Vinaite e Caleb Jones. Le vacanze estive di Moonee, bambina di 6 anni, proseguono con spensieratezza. Gli adulti che la circondano, però, sono invece costretti a confrontarsi con le difficoltà della vita che non perdona. Un film delizioso e commovente, da gustare con gli amici.

I dieci comandamenti, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film biblico americano del 1956 per la regia di Cecil B. DeMille. Con Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Baxter e Edward G. Robinson. Scampato alla strage dei primogeniti, Mosè viene allevato come un vero egiziano, ma quando scopre le sue origini rinuncia a tutto per condividere le sofferenze del suo popolo. Solo dopo l’invio delle sette piaghe il Faraone accetta di lasciarli partire verso la Terra Promessa. Un film emozionante, vincitore del Premio Oscar come migliori effetti speciali.

Film musical da vedere stasera in TV

Jesus Christ Superstar, ORE 21:15 su Premium Cinema +24 HD

Iconico musical del 1973 per la regia di Norman Jewison, con Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman e Barry Dennen. Un gruppo di ragazzi in jeans e maglietta scende da un autobus nel cuore del deserto della Palestina e mette in atto uno show dedicato agli ultimi giorni della vita di Gesù. Un film da vedere almeno una volta nella vita.

Film biografico da vedere stasera in TV

La signora della droga, ore 21:00 su Crime+Investigation

Film biografico del 2018 per la regia di Guillermo Navarro, con Catherine Zeta-Jones, Raùl Mendez, Juan Pablo Espinosa, Matteo Stefan, Spencer Borgeson e José Juliàn. A 17 anni, Griselda Blanco arriva negli Stati Uniti con un passaporto falso, insieme al primo marito Carlos. Pochi anni dopo, è la signora della cocaina e una spietata narcotrafficante che gestisce il flusso di stupefacenti proveniente dalla Colombia. Ma la giustizia arriverà anche per lei… Un film da non perdere.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Dune, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film di David Lynch del 1984 con Kyle MacLachlan, Silvana Mangano, José Ferrer, Francesca Annis. Anno 10191: la Gilda spaziale affida alla famiglia Atreides il governo del pianeta Dune, inospitale riserva del “melange”, una potente droga che allunga la vita in modo eccezionale. Gli Atreides vengono però distrutti dal malvagio Arkonnen: sopravvive solo Paul, insieme alla mamma, il quale ha ereditato poteri straordinari e cercherà giustizia. Un colossal nel suo genere ispirato alla leggendaria saga di Frank Herbert, da non perdere per gli appassionati della fantascienza.

