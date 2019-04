Programmi TV da non perdere stasera, sabato 20 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 20 aprile, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

E poi c’è Cattelan, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

In prima serata su Sky Uno, vediamo la replica della seconda puntata della nuova stagione di “E poi c’è Cattelan”, l’irresistibile show condotto da Alessandro Cattelan. Gli ospiti della seconda puntata sono Antonio Conte e Antonella Clerici.

Monicelli. La versione di Mario, ore 21:15 Sky Arte HD

Un ritratto appassionato che riporta alla memoria la figura di uno dei registi più importanti della storia del cinema italiano: il grande Mario Monicelli.

Gipponi senza frontiere, ore 21:00 Blaze

La sfida più adrenalinica di sempre: una gara di velocità e destrezza al volante di camion. In questa edizione, gli abili guidatori sono pronti a tutto pur di accaparrarsi 10.000 dollari.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, la dott.ssa Pixie si occupa di un uomo con un disturbo talmente raro che negli ultimi 20 anni nessun medico ha saputo fare una diagnosi, il dott. James, invece, interviene sulla disastrata dentatura di una donna.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Nelle due puntate di “Marchio di fabbrica” in onda stasera scopriamo, tra le altre cose, come fa la Torre di Pisa a sfidare la gravità e come vengono prodotti i biscotti al cioccolato digestivi.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20:55 National Geographic

Un affascinante viaggio nelle profondità degli oceani. Sveliamo i misteri di civiltà perdute, città affondate e luoghi leggendari scomparsi nel nulla.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Notre-Dame e i tesori della Francia, ore 21:00 History

Dopo il terribile incendio che l’ha danneggiata, celebriamo la cattedrale di Notre-Dame, patrimonio di tutti gli europei, entrata di diritto tra i capolavori che hanno rappresentato tappe fondamentali dell'ingegneria e dell'architettura francese.

America the Beautiful: il magnifico nord, ore 21:00 Nat Geo Wild

Tra montagne rocciose, sequoie e specchi d'acqua, ci avventuriamo nel nord pacifico americano. Nella terra dei giganti, gli alberi più alti del mondo giganteggiano lungo la costa californiana.

Crociere: navi da sogno, ore 21:00 Nat Geo People

Saliamo a bordo della Royal Princess, una lussuosa nave da crociera. La prima tappa del viaggio è l'arcipelago di Stoccolma. Un ingegnere deve risolvere un problema.

Serie TV in onda stasera

Il Trono di spade - versione originale, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo, in versione originale sottotitolata, la stagione finale di “Il Trono di spade”. La serie televisiva è ambientata in un grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos).

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

Alle 21:00 su Fox continuano gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime continua la quindicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Major crimes, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime invece rivediamo un altro episodio della sesta stagione di “Major Crimes”, la serie tv spin-off di “The closer” con protagonista il capitano Sharon Raydor del Los Angeles Police Department. La donna è a capo dei Major crimes in seguito alla partenza del vicecapo Brenda Leigh Johnson e deve guadagnarsi la fiducia dei colleghi e dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricopre.

God friended me - 1^ TV, ore 21:15 Premium stories

Prende il via su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

The Goldbergs - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati al padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

Friends, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central rivediamo la prima stagione della serie cult “Friends”. Andata in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, ha lanciato Jennifer Aniston e Courtney Cox. La serie racconta le vicende di sei amici attraverso le loro storie sentimentali e le loro avventure lavorative.

New girl, ore 21:20 Fox Comedy

Alle 21:20 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:00 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:00, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Teen Titans Go!, ore 20:55 Cartoon Network +1

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Scooby-Doo e il fantasma del Ranch, ore 20:35 Boomerang

Scooby e i suoi vivono una fantastica avventura in un ranch. Ancora una volta un mistero da svelare e tanti brividi da vivere!

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 20:55 Disney Channel

Alle 20:55 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

