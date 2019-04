Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 19 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Colette, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico americano per la regia di Wash Westmoreland, con Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson e Denise Gough. Colette è l’autrice dietro gli scandalosi romanzi della serie di Claudine, libri che hanno conquistato la società francese nella prima metà del XX secolo. La sua esistenza è fortemente influenzata da quella del marito, critico che le fa da mentore e, alla fine, si impossesserà dei suoi lavori. Un film meraviglioso, da non perdere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Coco, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Spettacolare film d’animazione targato Disney Pixar. “Coco”, regia di Lee Unkrich e Adrian Molina, racconta la storia di Miguel, un ragazzino messicano che sogna di diventare un grande musicista. Peccato che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni. Il giorno dei morti, stanco di sottostare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime. Un’avventura che è molto più di un film da vedere in famiglia, una vera e propria immersione in un’altra cultura. Divertente senza mancare di profondità, la Pixar ha fatto centro ancora una volta. Il film ha ottenuto moltissimi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar e un Golden Globe.

Minions, ore 20:35 DeAKids

I piccoli esserini gialli, schiavi-assistenti del sig. Gru di Cattivissimo me 1 e 2 sono i protagonisti assoluti del film. Sbarcati sulla Terra fin dal brodo primordiale, nel giro di secoli i Minions sono passati dai tirannosauri a Napoleone, servendo però i loro padroni in modo nefasto, provocando sempre la loro rovina. Diretto da Pierre Coffin e Kyle Balda, un film che piacerà a tutta la famiglia, grazie anche a una colonna sonora straordinaria.

Film commedia da vedere stasera in TV

Suburbicon, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di George Clooney, film del 2017 con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba. Gardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la moglie Rose, rimasta paralizzata in seguito ad un incidente, e il figlio Nicky. La sorella gemella di Rose, Margaret, è sempre con loro, per aiutare in casa. L'apparente tranquillità della cittadina entra in crisi quando una coppia di colore, i Meyers, con un bambino dell'età di Nicky, si trasferisce nella villetta accanto ai Gardner. L'intera comunità di Suburbicon s'infiamma e si adopra per ricacciare indietro "i negri" con ogni mezzo. Intanto, due delinquenti, irrompono nottetempo nell'abitazione dei Lodge e li stordiscono con il cloroformio, uccidendo Rose. Una commedia a sfondo morale e tinte dark nella quale Clooney prende in mano una sceneggiatura dei fratelli Coen.

La signora in rosso, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Deliziosa commedia americana del 1984 per la regia di Gene Wilder con lui come protagonista insieme a Kelly LeBrock, Charles Grodin e Joseph Bologna. Teddy è un impiegato pubblicitario di San Francisco che rimane affascinato da una notevole ragazza vestita di rosso che, ironia della sorte, incontra anche nel suo stesso ufficio. Le telefona senza rendersi conto di star parlando con una collega di lavoro a cui non è sentimentalmente interessato, dando il via ad una serie di esilaranti equivoci che vi strapperanno un sorriso. Il film ha vinto un Premio Oscar e un Golden Globe per il suo tema musicale, “I Just Called to Say I Love You”, brano scritto e interpretato da Stevie Wonder.

Mean Girls, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film di Mark Waters con Lindsay Lohan, Tina Fey, Rachel McAdams, Tim Meadows, Ana Gasteyer, Amy Poehler. La quindicenne Candy Heron è una ragazza tenace e determinata, cresciuta in Africa e convinta di potersela cavare in ogni situazione. A farla convincere del contrario saranno le sprezzanti, superficiali e vanitose compagne di liceo che la ragazza conoscerà una volta tornata in America. Una commedia brillante e divertente che piacerà a tutta la famiglia, non solo ai teenager.

Moglie e marito, ore 21:10 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2017 per la regia di Simone Godano, con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino, Valerio Aprea e Sebastian Dimulescu. Sofia è un’ambiziosa conduttrice televisiva. Andrea è un neurochirurgo geniale che porta avanti importanti sperimentazioni sul cervello umano. Sposati da dieci anni e in piena crisi matrimoniale, dopo un esperimento andato male finiscono per scambiarsi i corpi. Da quel momento, non ci sarà più scelta: dovranno vivere uno nei panni dell’altra.

Benedetta follia, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Carlo Verdone, film del 2018 con Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante Della Rovere, Paola Minaccioni. Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo venticinque anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano più pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa. Questa “benedetta follia” strapperà il sessantenne al declino annunciato verso una senilità rinunciataria e mortifera, aiutandolo ad aprire nuove porte al futuro. C’è tanto di autobiografico nell’ultimo lavoro di Verdone, che si guarda allo specchio e vede un uomo lontano dal “coatto” degli anni Ottanta.

La casa sul lago del tempo, ore 21:10 Premium Cinema Emotion

Commedia sentimentale del 2006 per la regia di Alejandro Agresti, con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer e Dyan Walsh. Kate è una dottoressa che vive da sola e che, un giorno, inizia una fitta corrispondenza con l’architetto Alex che vive nella sua casa sul lago. Le lettere diventano sempre più appassionate fino a quando i due non scoprono di vivere in epoche storiche diverse, e che per incontrarsi dovranno superare la barriera temporale che li separa.

I Murphy, ore 21:05 Nickelodeon

Commedia teen americana del 2013 per la regia di Stephen Herek, con Ciara Bravo, Jack Griffo, Jacob Bertrand e Jay Brazeau. La quattordicenne Meg è figlia di una famiglia sfortunatissima: per rompere questa maledizione, Meg si avventura in un’esperienza magica insieme al fratellino Charlie. A casa del nonno incontrerà anche un aitante coetaneo di nome Brett.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Rock, ore 21 su Sky Cinema Family

Regia di Michael Bay. Un film con Sean Connery, Ed Harris, Michael Biehn, Nicolas Cage, John C. McGinley, David Morse. The Rock era la prigione di Alcatraz, chiusa nel 1963. È qui che un generale dei marines nasconde tre missili con testate di gas nervino: vuole protestare per come il governo ha trattato i reduci del Vietnam. Se non gli daranno un centinaio di milioni di dollari farà esplodere i missili su San Francisco. A risolvere la situazione vengono chiamati un chimico e un ex agente inglese, l'unico detenuto che sia riuscito, trent'anni prima, a evadere da Alcatraz. Un film d’azione con ritmi serratissimi e una buona dose di tensione.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il colore del crimine, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller del 2006, diretto da Joe Roth, con Samuel L. Jackson, William Forsythe, Philip Bosco, Julianne Moore e Peter Friedman. A Dempsy, sede di una grande comunità afro-americana, una donna bianca, in stato confusionale, accusa un nero del rapimento di suo figlio. Il fatto scatena una grave controversia razziale e porta alla luce una verità diversa da quella raccontata dalla donna. Un film ricco di suspense che ti terrà incollato al video della tv fino alla fine.

L’altra metà della storia, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Ritesh Batra. Un film con Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter, Michelle Dockery, Matthew Goode. Tony Webster è un settantenne divorziato titolare di un negozietto in cui si vendono e riparano vecchie macchine fotografiche. Sua figlia sta per avere un figlio in seguito a un'inseminazione artificiale, perché non vuole aver un partner. Un giorno, Tony riceve una lettera da uno studio notarile che l'informa che la madre di Veronica, una sua fiamma dei tempi del liceo, gli ha lasciato un diario in eredità. Tratto dal romanzo di Julian Barnes “Il senso di una fine”, vincitore del Book Prize, “L’altra metà della storia” è un film molto british reso ancora più interessante dall’interpretazione dei protagonisti.

Inception, ore 21:00 Premium Cinema +24 HD

Thriller americano del 2010 per la regia di Christopher Nolan con Joseph Gordon-Levitt, Leonardo diCaprio ed Ellen Page. Dorn è uno dei migliori ladri in circolazione e vuole mettere a segno un colpo molto particolare: la sua è infatti un’arte che estrae segreti rilevanti nel corso del sonno dei bersagli, ovvero il momento in cui la mente è più vulnerabile. Un colossal nel suo genere e un film che riuscirà a sbalordirvi.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il grande e potente Oz, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film fantasy del 2013 per la regia di Sam Raimi, con James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams e Zach Braff. Oscar è un mago circense di dubbia fibra morale. Un giorno si vede costretto a lasciare il polveroso Kansas per trovare rifugio nella terra di Oz, dove fama e fortuna sembrano a portata di mano… Almeno finché non incontrerà le streghe Theodora, Evanora e Glinda, le quali lo metteranno in seria difficoltà. Uno spettacolo dagli effetti speciali mozzafiato, da gustare con una ciotola di popcorn.

Film musical da vedere stasera in TV

Jesus Christ Superstar, ore 21:15 Premium Cinema

Iconico musical del 1973 per la regia di Norman Jewison, con Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman e Barry Dennen. Un gruppo di ragazzi in jeans e maglietta scende da un autobus nel cuore del deserto della Palestina e mette in atto uno show dedicato agli ultimi giorni della vita di Gesù. Un film da vedere almeno una volta nella vita.

Film storico da vedere stasera in TV

Le crociate, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film storico del 2005 per la regia di Ridley Scott, con Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons ed Edward Norton. Alla porta di Balian, un maniscalco che ha perso la famiglia, si presenta un giorno un tale, Godfrey di Ibelin, crociato che ha combattuto nel lontano Oriente e ora tornato in Francia per un po’. Dichiarando di essere suo padre, l’uomo conduce Balian in Terra Santa. L’unica cosa che possiamo aggiungere è il motto: Deus Vult! Un film da non perdere.

