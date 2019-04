Ormai ci siamo. Mancano esattamente sette giorni all’uscita italiana del blockbuster «Avengers: Endgame», prevista nei cinema mercoledì 24 aprile, due giorni prima della rispettiva statunitense.

Diretta dai talentuosi fratelli Anthony e Joe Russo (registi anche di «Avengers: Infinity War», «Capitan America: Civil War» e «Capitan America: The Winter Soldier»), la pellicola Marvel - come intuibile dal titolo stesso - segna la fine di un’importante era cinematografica e per questo motivo i fan della saga non vedono l’ora di sapere come si concluderanno le vicende di Iron Man e compagni.

Avengers: Endgame: le previsioni da record



Non a caso, nelle scorse settimane, il magazine online Deadline Hollywood ha ipotizzato per il film un incasso record al botteghino: pari a circa 840 milioni di dollari soltanto nella sua prima settimana di programmazione.

Se la cifra venisse confermata nella pratica (con una buona tenuta nelle settimane), l’opera potrebbe tranquillamente diventare uno dei maggiori incassi di sempre nella storia mondiale del cinema.

Guarda le foto della conferenza stampa di Avengers Endgame



Avengers: Endgame: il boom del trailer



E se, al momento, gli incassi record sono solo un’ipotesi, di reale c’è il primato già ottenuto dalla pellicola grazie al primo trailer: il più visto si sempre nelle prime 24 ore, con ben 289 milioni di visualizzazioni (il record precedente era detenuto da «Avengers: Infinity War» con 230 milioni di views).

Da segnalare, grandi riscontri anche per quanto riguarda il secondo trailer, che ha ottenuto 268 milioni di views in 24 ore diventando il secondo trailer più visto di sempre in un giorno e il secondo trailer di un film più visto in generale.

Avengers: Endgame: il cast da urlo



Come i capitoli precedenti, la pellicola può contare su un cast da urlo, composto da alcuni degli attori più di talento di Hollywood.

A partire da Robert Downey Jr., che riprende il ruolo di Iron Man, per continuare con Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Capitan America), Mark Ruffalo (Hulk), Scarlet Johansson (Vedova Nera), Brie Larson (Capitan Marvel), Jeremy Renner (Ronin), Paul Rudd (Ant-Man) e Gwyneth Paltrow (Virginia "Pepper" Potts).