Avengers: Infinity War fra scene inedite e futuro

Il ritorno dei Vendicatori sul grande schermo ha fatto schizzare gli incassi al botteghino, portando Avengers: Infinity War alla quarta posizione fra i film migliori di sempre al botteghino, con un incasso pari a oltre 2 miliardi di dollari nel mondo. Così, anche se è passato qualche tempo dal lancio nelle sale, la pellicola resta in auge. Fra teorie dei fan sull’evoluzione della storia e inaspettate scene inedite.



RISPONDI AL NOSTRO QUIZ







Thanos e Gamora

Sappiamo che dal montaggio definitivo della pellicola sono state tagliate diverse scene e adesso uno dei momenti di girato rimasti fuori da Avengers: Infinity War viene svelato online. USA Today pubblica un momento saliente del film, rimasto fino ad oggi nascosto agli occhi dei fan: i protagonisti sono Thanos, interpretato da Josh Brolin, e la figlia Gamora con il volto di Zoe Saldana. "Dopo la morte del mio pianeta – dice il villain - non avevo più nulla e nessuno. Stavo bene così. E poi ti ho trovato, e al mio fianco sei diventata la donna più feroce della galassia”. I fan della Marvel possono vedere la scena esclusiva di Infinity War su iTunes e Amazon o all’interno della versione home video attesa per la fine dell’estate.







L’altra scena inedita

Un altro momento inedito catapulta il pubblico a Edimburgo, dove si tiene l’attacco di Proxima Midnight e Corvus Glaive per rubare la Gemma della Mente a Visione. Nonostante chi ha già visto il film conosca l’epilogo, si può dire che i fratelli Russo abbiano saputo regalare un momento ad alto tasso adrenalinico con questa versione estesa dello scontro.





Wanda and Vision’s Hunt for the Mind Stone deleted scene from Infinity War. pic.twitter.com/YdXJlybDsf — 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) 1 agosto 2018



Che ne sarà di Teschio Rosso?

I contenuti extra che vengono rivelati settimana dopo settimana aprono nuovi interrogativi sulla pellicola e fra le domande più ricorrenti che si pongono gli appassionati dei Vendicatori c’è la sorte di Red Skull: dopo che Thanos ha conquistato la Pietra dell'anima, che ne sarà di Teschio Rosso? I fratelli Russo hanno provato a rispondere: "Red Skull è libero di lasciare Vormir, ed è anche libero di perseguire il suo desiderio di una Pietra dell’Infinito". Il personaggio interpretato da Ross Marquand è comparso solo brevemente all’interno della pellicola, tuttavia ha saputo catturare la curiosità dei fan, così i registi rivelano la sua importanza: “Cinematicamente, è il primo ad essere ossessionato da queste Pietre nel MCU e chiaramente non è morto alla fine de Il primo Vendicatore - ha detto il co-sceneggiatore Christopher Markus - L’interrogativo su dove sarebbe potuto andare è davvero allettante e… si adatta perfettamente a questo momento”.